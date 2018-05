Helsingin keskustaan avataan maailman ensimmäinen kurkkukauppa

Kaupassa järjestettävillä surrealistisilla illallisilla seistään ja kaikki mitä tapahtuu tulee yllätyksenä

Helsinkiin avataan tänään 9.5.2018 pelkästään kurkkuihin keskittynyt kauppa The Cucumber Concept Store. Kauppa sijaitsee Torikortteleissa, vanhassa teurastamotilassa osoitteessa Unioninkatu 27 B.

”Missiona meillä on tuoda esiin etenkin käyrien kurkkujen asiaa. Ne ovat vähemmistössä EU:ssa tiukkojen säädösten takia. Me tuomme käyrät kurkut takaisin kansan tietoisuuteen”, hankkeen takana olevan Hendrick´s Ginin Suomen brändimanageri Michael Grönfors sanoo.

Maailman ensimmäisen pelkästään kurkkuihin keskittyneen kaupan tavoitteena on vaikuttaa ihmisten päivän kulkuun. ”Ehkä se on enemmän kokemus kuin kauppa. Haluamme, että ihminen yllättyy positiivisesti ja on hyvällä tuulella sieltä poistuessaan”, Grönfors sanoo.

Kaupassa on myös mahdollista saada erityislaatuinen illalliskokemus. The Surrealist Supper -illalliset järjestetään 5. ja 6.6. klo 18-21. Istumapaikkoja ei ole, vaan koko illallisen ajan seistään. Kaikki mitä illallisella tapahtuu, on yllätystä. Ruokapuolen kurkkuisista yllätyksistä vastaavat Demon ja Ultiman keittiömestarit.

Kumpaankin kattaukseen mahtuu 12 ihmistä. Illalliskortit ovat myynnissä kurkkukaupassa sen aukioloaikoina. Kurkkukauppa on auki keskiviikosta perjantaihin klo 14-17 ja 18-20 sekä lauantaisin klo 12-18. Kauppa sulkeutuu kansainvälisenä kurkkupäivänä 14.6.2018.