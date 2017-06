Helsingin Kirjamessujen lukupiireissä lukija kohtaa kirjailijan

21.6.2017 09:57 | Messukeskus

Helsingin Kirjamessuilla 26. – 29.10.2017 Messukeskuksessa Helsingissä järjestetään lukupiirejä, joihin messukävijät voivat osallistua. Tänä vuonna lukupiirikirjailijoita ovat Anne Mattsson, Katja Kallio, Anneli Kanto, Mikko Kalajoki, Rosa Liksom, Satu Taskinen, Kristiina Vuori ja Kjell Westö.

Lukupiirit ovat loistavia tilaisuuksia keskustella kirjailijan kanssa uudesta teoksesta. Tilaisuuksiin mahtuu 100 messukävijää. Lukupiireihin voi tulla oman lukupiirin kanssa tai yksin. Tilaisuuden vetää kustantajan edustaja ja paikalla on yksi lukupiiri, joka on valmistautunut keskusteluun. Tarkoituksena on keskustella uutuuskirjasta muiden lukijoiden ja kirjailijan kanssa, jakaa ajatuksia ja saada uusia näkökulmia kirjaan. Keskusteluun on hyvin aikaa, sillä tilaisuuksiin on varattu tunti. Kirjailija osallistuu keskusteluun aktiivisesti ja häneltä voi kysyä kirjan kirjoittamisesta.

Lukupiireihin voi ilmoittautua etukäteen tapahtuman verkkosivuilla: www.helsinginkirjamessut.fi Mikäli lukupiireihin mahtuu, voi niihin tulla toki ilmoittautumattakin.

Linkki ilmoittautumiseen: http://kirjamessut.messukeskus.com/messuilla/lukupiirit/

HELSINGIN KIRJAMESSUT / LUKUPIIRIT 2017



to 26.10.

klo 10.15-11.15

Anne Mattson, Tellervo Koivisto (Siltala)

klo 16.30-17.30

Rosa Liksom, Everstinna (Like)

pe 27.10.

klo 10.15-11.15

Kristiina Vuori, Filippa (Tammi)

klo 16.30-17.30

Kjell Westö, Den svavelgula himlen /Rikinkeltainen taivas (Schildts & Söderströms ja Otava)

la 28.10.

klo 10.15-11.15

Satu Taskinen, Lapset (Teos)

klo 16.30-17.30

Mikko Kalajoki, Miesmuisti (WSOY)



su 29.10.

klo 10.15-11.15

Anneli Kanto, Lahtarit (Gummerus)

klo 16.30-17.30

Katja Kallio, Yön kantaja (Otava)

Helsingin Kirjamessut järjestetään 26. – 29.10.2017 Messukeskuksessa Helsingissä.

Messukeskus järjestää Helsingin Kirjamessut 17. kertaa Kirjakauppaliiton ja Suomen Kustannusyhdistyksen toimeksiannosta. Helsingin Kirjamessut on Suomen suurin kirja-alan tapahtuma ja valtakunnallisesti merkittävä kulttuurifoorumi. Helsingin Kirjamessujen yhteydessä on Antikvaariset Kirjamessut. Messuilla on myös postimerkkialue, jossa on Postimerkkimessut.

Samanaikaisesti kirjamessujen kanssa järjestetään Viini ja Ruoka -tapahtuma.

