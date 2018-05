HELSINGIN KIRJAMESSUT ON RAIKAS KULTTUURIKAUPUNKI

Helsingin Kirjamessut uudistuu monella tavoin tänä vuonna. Ensimmäisiä askelia ovat visuaalisen ilmeen uudistus ja ohjelmalavojen nimien muutokset. Jatkossa kirjamessujen lavat on nimetty Helsingin kaupunginosien ja tunnettujen maamerkkien mukaan. Helsingin Kirjamessut järjestetään torstaista sunnuntaihin 25.–28.10.2018 Messukeskuksessa.

”Helsingin Kirjamessut on rakastettu tapahtuma. Valitsimme helsinkiläiset paikat lavojen nimiksi, koska vaikka Helsingin Kirjamessut on Suomen suurin kirjallisuustapahtuma, on se myös viihtyisä kaupunkitapahtuma. Messuilla on ainutlaatuinen tunnelma ja usein tuntuukin siltä, että messuhallin sisällä on pienoiskoossa kulttuurikaupunki. Jatkossakin kirjamessujen keskiössä pysyvät kirjat, kirjailijat ja lukijat. Tavoitteena on tarjota kirjallisuuden kautta yhteiskunnallisia, poliittisia ja kulttuurisia keskusteluja, joita ei voi kuulla tai kokea missään muualla”, kertoo Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtaja Ronja Salmi.



Visuaalisuus elää ajassa

Helsingin Kirjamessujen visuaalisen ilmeen on tehnyt Helsingissä asuva graafinen suunnittelija ja valokuvaaja Tero Ahonen. Ahonen on laaja-alainen suunnittelija ja tunnettu mm. musiikkialan töistään. Ahonen lähti innokkaana toteuttaman ilmettä, jolta toivottiin ajattomuutta ja raikkautta.



”Tahtotila kirjamessujen kanssa oli sama ja koin, että minuun luotettiin täydellisesti. Graafisessa ilmeessä on vähän elementtejä. Ilme on samanaikaisesti klassinen ja moderni. Se on vahva, persoonallinen, moni-ilmeinen, helposti lähestyttävä ja huoleton. Kirjamessujen kävijät varmasti innostuvat uudistuksesta ja se varmasti herättää myös uusien ihmisten kiinnostuksen”, uskoo Ahonen.



Helsingin Kirjamessujen kampanjakuva ei enää vaihdu vuosittain. Uusi ilme kehittyy, mutta pysyy tunnistettavana vuodesta toiseen.

Senaatintorilla tavataan

Helsingin Kirjamessujen lavat on nyt nimetty Helsingin kaupunginosien ja paikkojen mukaan. Lavoille koostetaan ohjelmaa teemojen mukaisesti. Teemat myös näkyvät lavojen nimissä. Kirjamessujen päälava on jatkossa Senaatintori. Torille kokoonnutaan kuuntelemaan isoja keskusteluja ja kiinnostavia kirjailijavieraita. Kumpula ja Toukola ovat kaupunkialueita, joissa asuu paljon lapsiperheitä ja kirjamessuillakin niissä pääsee jatkossa nauttimaan lapsille ja koululaisille suunnatusta ohjelmasta.

”Tavoitteena on luoda lavoille vahvoja ohjelmakokonaisuuksia. Esimerkiksi Helsingin yliopiston keskuskampuksen mukaan nimetty Kruununhaka-lava tulee keskittymään tiede- ja tietokirjallisuuteen. Kallio-lavalle toivomme särmikkäitä kirjoja, jotka puhuttelevat erityisesti nuoria ihmisiä. Messujen ohjelma julkaistaan kokonaisuudessaan 25.9.", kertoo Salmi

Dekkareiden, jännäreiden ja scifikirjallisuuden lava on Punavuori. Töölössä kuullaan syväluotaavaa kirjallisuuskeskustelua ja runoutta. Ehkäpä kaikkein monipuolisin lavoista on Hakaniemi, jossa tuodaan esille hyvinkin erilaisia aiheita. Entinen Kirjakahvila on Esplanadi, jossa on viihteellisiä aiheita ja kahvilakeskusteluja. Ruotsinkieliset lavat ovat uusi, vahvasti kehittyvä Fiskehamnen (Kalasatama) ja pienempi Blåbärslandet (Mustikkamaa). Suomenlinna, Vallisaari ja Lonna ovat seminaarisaleja, jotka saivat nimensä sijaintinsa takia. Seminaarisalit ovat hieman erillään mantereella sijaitsevasta kaupungista, mutta ovat silti vahva osa messuja. Suomenlinnassa on esillä sota, historia ja yhteiskunta, Vallisaaressa luonto ja hyvinvointi. Lonnassa on päivittäin kaksi lukupiiriä. Viini ja Ruoka -tapahtuman lavan nimi on Kauppahalli ja siellä on ruokaan liittyvää kirjallisuusohjelmaa.

Helsingin Kirjamessut on Suomen suurin kirja-alan tapahtuma ja valtakunnallisesti merkittävä kulttuurifoorumi. Vuonna 2017 kirjamessuille osallistui 345 kustantajaa, kirjakauppaa ja antikvariaattia. Messuilla vieraili yli 80 000 kävijää. Messukeskus järjestää Helsingin Kirjamessut yhteistyössä Suomen Kustannusyhdistyksen ja Kirjakauppaliiton kanssa. Helsingin Kirjamessujen yhteydessä on myös Antikvaariset Kirjamessut, jotka järjestetään yhteistyössä Suomen Antikvariaattiyhdistyksen kanssa.

Helsingin Kirjamessut järjestetään 25.–28.10.2018 Messukeskuksessa Helsingissä. Teemamaana on Yhdysvallat. Samanaikaisesti järjestetään Viini ja Ruoka -tapahtuma.

Lisätietoja:

Tiedottaja Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

Ohjelmajohtaja Ronja Salmi, puh. 040 750 1019, ronja@ryovari.fi



www.helsinginkirjamessut.fi #kirjamessut