Helsingin Kirjamessut tuplasi lukupiirien määrän

Messukeskus on ihmisläheinen media, joka luo kasvua aitojen kohtaamisten kautta. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa tai isännöi vuosittain 50 messutapahtumaa ja tuhat kokousta ja kongressia, joihin osallistuu 1,1 miljoonaa vierasta.Tarjoamme messuille, kokouksiin, kongresseihin ja muihin tapahtumiin 7 muuntautuvaa hallia, 40 erilaista kokoustilaa, 21 ravintolaa, uudistuneen tapahtumahotellin ja täydelliset tapahtumapalvelut. | Messukeskus – sata vuotta tapahtumien keskipisteessä

Messukeskus Helsinki, Expo and Convention Centre, creates growth through encounters. We are the largest event organiser in Finland producing or hosting 50 exhibitions and one thousand meetings and congresses with 1,1 million visitors annually. We provide a perfect venue with 7 adaptable halls, 40 conference spaces, the 4,400-seater Amfi Hall auditorium, 21 restaurants, a fully renewed event hotel, and all event services. | Messukeskus – A century in the centre of events