Helsingin kirjastoissa on kävijä- ja lainausbuumi

Sekä kirjastokäynnit että lainaukset ovat lisääntyneet Helsingin kaupunginkirjastossa viime vuodesta. Kasvun veturina on keskustakirjasto Oodi, mutta kirjastojen vetovoima näkyy eri puolilla Helsinkiä.

Helsingin kirjastoissa on vuoden 2019 aikana ollut 46 prosenttia enemmän käyntejä kuin viime vuonna samaan aikaan. Kaikissa Helsingin kaupunginkirjaston toimipisteissä käytiin syyskuun loppuun mennessä 6,8 miljoonaa kertaa.

Suurimman osan käyntien kasvusta selittää joulukuussa 2018 avautuneen keskustakirjasto Oodin vetovoima: Oodi on suosituin kirjasto lähes 2,5 miljoonalla käynnillä. Kirjastobuumi näkyy kuitenkin eri puolilla Helsinkiä. Seuraavaksi suosituimmat kirjastot tänä vuonna ovat olleet Kallion kirjasto (324 775 käyntiä) ja Itäkeskuksen kirjasto (307 413).

Laajasalo ja Maunula kovimmat nousijat

Käyntien määrä on noussut huomattavasti esimerkiksi Laajasalon ja Maunulan kirjastoissa, jotka ovat hiljattain muuttaneet kokonaan uusiin tiloihin. Laajasalossa käyntejä on ollut 37 prosenttia enemmän kuin viime vuonna, ja Maunulassa kasvua on 13 prosenttia.

“Oodin ensimmäinen toimintavuosi on tehnyt kirjastot näkyvämmiksi kuin koskaan aiemmin Helsingissä ja koko Suomessa”, toteaa Helsingin kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen.

“On ollut hienoa huomata, että ihmiset rakastavat lähikirjastojaan, käyttävät niiden palveluja ja keskustelevat kriittisesti kirjastojen tehtävistä. Oodikin on ottanut paikkansa monien ihmisten lähikirjastona, ja sen käyttövolyymit ovat ylivoimaisesti suurimmat niin käynneissä kuin lainoissakin. Toivon, että ihmiset koko kaupungissa ovat jatkossakin aktiivisesti mukana kirjastopalvelujen kehittämisessä esimerkiksi antamalla meille palautetta ja tulemalla kirjastoihin järjestämään tapahtumia.”

37 000 uutta kirjastokorttia ja 3,9 miljoonaa lainaa

Käyntien lisäksi myös lainojen ja uusien kirjastokorttien määrä on kasvanut. Syyskuun loppuun mennessä uusia kirjastokortteja oli annettu 37 095 kappaletta, joista yli 15 000 tehtiin Oodissa. Uusia kortteja on tehty tänä vuonna 54 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Lainausten määrä on noussut kuusi prosenttia viime vuoteen verrattuna. Kävijät ovat tehneet yhteensä 3,9 miljoonaa lainausta.

Kirjastossa käydään maanantaisin

Helsingissä suosituin päivä kirjastovisiitille on maanantai. Se on käyntimääriltään vilkkain viikonpäivä kaikkialla muualla paitsi Oodissa, jossa suosituimmat päivät ovat lauantai ja torstai.

Oodin käynnit ylittivät lokakuussa 2,7 miljoonan rajan. Helsingin kirjastojen yhteenlasketun käyntien määrän arvioidaan tänä vuonna ylittävän 9 miljoonaa, josta Oodin osuus noussee yli 3 miljoonan.

Helsingin kaupunginkirjaston palveluverkkoon kuuluu 37 kirjastoa, 2 kirjastoautoa sekä Koti- ja palvelukirjaston hakeutuvat palvelut.



Kirjastokäynnit Helsingin kaupunginkirjaston toimipisteissä (tammikuu-syyskuu)

2018: 4 687 058 käyntiä

2019: 6 821 525 käyntiä

muutos 2018/2019: +46 %

Top 3 kirjastot tammi-syyskuussa 2019

Oodi 2 466 338 käyntiä

Kallio 324 775 käyntiä

Itäkeskus 307 413 käyntiä

Uudet kirjastokortit

2018: 24 053 uutta kirjastokorttia

2019: 37 095 uutta kirjastokorttia (joista 15 621 Oodissa)

muutos 2018/2019: +54 %

Ensilainaukset (ei uusintoja)

2018: 3 707 591 lainaa

2019: 3 944 193 lainaa

muutos 2018/2019: +6 %