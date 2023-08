Helsingin kirjastot, kulttuurikeskukset ja museot tarjoavat komean kattauksen maksutonta Taiteiden yön ohjelmaa

Helsingin kulttuurikeskuksissa on luvassa kiinnostavia konsertteja ja koko perheen tapahtumia. Stoassa vietetään klo 17–20 perinteistä Taiteiden yön Elojuhlaa afrobeat- ja funk-yhtye Helsinki-Cotonou Ensemblen ja huippusuositun lastenbändi Megasakin johdolla. Luvassa on lisäksi työpajoja ja Arctic Ensemblen katusirkuksen taikaa.

Maunula-talon Kesäaukion lavalle nousevat klo 18–22 välillä Suomen autotallirockin kummisedäksikin kutsuttu yhtye 22-Pistepirkko ja indie-yhtyeet Hiekka ja Ghosts on TV. Malmitalon Taiteiden yössä (klo 15–19) bailataan puolestaan Skidit-diskossa ja askarrellaan eläinhahmoja ja viirejä. Varttuneempaa yleisöä viihdyttää Balkanin rytmejä ja suomalaista iskelmää yhdistelevä Jaakko Laitinen & Väärä Raha.

Annantalon koko perheen Taiteiden yössä on tarjolla lasten ja nuorten taidetyöpajoja, nykysirkusta ja vauvaikäisille suunnattuja esityksiä (klo 9–13.30 ja 17–19.30), kun taas Caisassa opetellaan kansantansseja ja niiden säestämistä (klo 17–19).

Vuotalon Taiteiden yön (klo 16–20) menevistä rytmeistä vastaa musiikki- ja tanssiryhmä Delado 2 International. Kädentaitopajoissa pääsee tutustumaan ryijyperinteeseen ja letitykseen, ja lähiympäristöä tarkastellaan Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon yhteisessä A&DO Labra -näyttelyssä. Kuvankeräystyöpajassa kerätään kuvamuistoja Being Black – poimintoja afrosuomalaisuudesta -näyttelyyn.

Museoiden pihoilla leffoja ja musiikkia Donnerin matkakohteista

Museoissa iltaa vietetään niin elokuvanäytösten, opastusten, työpajojen kuin musiikinkin merkeissä. Kaupunginmuseon Falkmanin pihalla katsellaan vanhoja Helsinki-aiheisia mainoksia ja lyhytelokuvia klo 20.30 alkaen. Illan aikana nähdään myös Aki Kaurismäen elokuva Tulitikkutehtaan tyttö 35 mm:n filmikopiolta. El Fantin kesäbaari palvelee illan läpi ja museon näyttelyt ovat avoinna klo 23 saakka.

Hakasalmen huvilaan ja Jörn Donner – Matkalla 1951–68-näyttelyyn on vapaa pääsy klo 17–22. Ohjelmassa on kirjailija Tuula Kousan kuraattoriopastus ja huvilan takapihalla kuultava konsertti, jossa soivat sävelet Donnerin matkakohteista. Lavalle nousevat suomalaisafrikkalainen Faso Kan, jazz-fuusioryhmä TI Boyz from Brasil sekä bhangra-rytmein tanssittava Trio Sahrami.

Ruiskumestarin talon pihalla tutustutaan laulujen rooliin suomalaisuuden myyttien rakentamisessa klo 18 alkaen, ja yleisö pääsee myös itse laulamaan esiteltyjä lauluja. Lisäksi museon kammarissa kokeillaan, miten piirustaminen luonnistuu 1800-luvun tapaan.

Kirjastoissa robotteja, epä-räppiä ja unien tulkintaa

Helsingin kirjastoissa uppoudutaan muun muassa tanssin, robottien ja unien maailmaan. Rikhardinkadun kirjastossa tutustutaan ainutlaatuiseen taitelijakirjakokoelmaan, johon kuuluu yli 500 kotimaista ja ulkomaista painosmäärältään rajattua teosta. Ohjelmassa on myös koreografipari Minna Tuovisen ja Martin Heslopin tanssiesitys, jonka lisäksi yleisö pääsee itsekin kokeilemaan improtangoa. Muun muassa VR:n kuuluttajaäänenä tunnettu Reidar Wasenius lukee puolestaan lasten, nuorten ja aikuisten kirjallisuutta ääneen neljän tunnin ajan.

Keskustakirjasto Oodissa sukelletaan robottien salaperäiseen maailmaan kello 17 alkaen. Robottikylä-työpajassa kaikenikäiset koneiden ystävät voivat tarttua ohjaimiin ja kokeilla, miten robotit toimivat erilaisissa tehtävissä. Strategista ajatteluaan pääsee lisäksi haastamaan robottien välisessä pallopelissä. Kirjaston ensimmäisessä kerroksessa on tarjolla jazz-musiikkia BWN Jazz Bandin tahtiin.

Kallion kirjastossa vietetään kello 18–20 Kirjallisuusterapiayhdistyksen Unitaiteen yö -tapahtumaa, jossa tartutaan kiinni omiin viimeisimpiin uniin ja pohditaan niiden sanomaa, kun taas Vallilan kirjastossa esiintyy ”epä-räppäri” ja spoken word -artisti Draama-Helmi keikan ja keskustelun merkeissä klo 18 alkaen.

Tutustu Helsingin kulttuurikeskusten ja museoiden Taiteiden yön tapahtumiin tarkemmin osoitteessa tapahtumat.hel.fi ja kirjastojen tapahtumiin osoitteessa helmet.fi/tapahtumat.