Helsingin kulttuurikeskukset avautuvat – luvassa komea kattaus ensi-iltoja ja keikkoja

Helsingin kulttuurikeskusten, Annantalon, Caisan, Kanneltalon, Malmitalon, Maunula-talon, Stoan ja Vuotalon esitystoiminta käynnistyy jälleen ti 1.3. alkaen. Kevään mittaan kulttuurikeskuksissa järjestetään runsaasti eri-ikäiselle yleisölle suunnattua ohjelmaa, kuten teatteriensi-iltoja, nykysirkusta, tanssia, musiikkikeikkoja, näyttelyitä, stand up -klubi-iltoja ja kirjailijavierailuja.

Lasten ja nuorten taidekeskus Annantalo juhlii keväällä 35-vuotissynttäreitään kahden juhlanäyttelyn voimin, jotka ovat esillä la 2.4. asti. Grafiikan museo -näyttely kurkistaa menneisiin vuosiin ja esittelee kattauksen Annantalon oppilaiden grafiikan vedoksia aina taidekeskuksen alkuajoista lähtien. Teosten joukossa ovat muun muassa Madventures-ohjelmasta tutun tv-ohjaaja Tuomas ”Tunna” Milonoffin viidakkoaiheiset vedokset 80-luvun lopulta. Kerrostumia-näyttelyssä suunnataan puolestaan katse tulevaan ja rakennetaan yhdessä Annantalon sisästä korttelia kerros ja talo kerrallaan.

Kanneltalon kevättä värittävät useat teatteriensi-illat, kuten Shakespearen klassikkonäytelmän ja pekingoopperan näyttävän estetiikan yhdistävä Wusheng Companyn Macbeth (ensi-ilta ke 2.3.) ja täydellisistä ihmisyksilöistä kertova, Kansallisteatterin kiertuenäyttämön hulvaton 10-vuotisjuhlanäytelmä Diplomaatit (ensi-ilta ti 8.3.).

Caisassa on sen sijaan luvassa kokeellisempaa näyttämötaidetta, kun to 17.3. ensi-iltansa saava The Sound of Movement -teos leikittelee katsojan mielikuvituksella nykysirkuksen ja äänitaiteen keinoin. Monitaiteinen on myös kulttuurikeskuksen galleriassa to 10.3.–ke 30.3. nähtävä Anikó Kuikan liikkuvan kuvan installaatio ja live-esitys Eläin Animal Djur, joka käsittelee toiseutta ja toiseuttamista.

Stoassa saa la 5.3. ensi-iltansa Susanna Leinonen Companyn nykytanssiteos Juuret, joka kahlaa läpi suomalaisuuden ydintä ja pohtii, mitkä tekijät juurtuvat meihin elämän soljuessa eteenpäin. Teoksessa esiintyy ammattitanssijoiden lisäksi avoimille tanssikursseille osallistuneita ikäihmisiä. Produktion tavoitteena on lisätä ikäihmisten osallisuutta aktiivisina toimijoina kulttuurin kentällä, ja se on osa Helsingin kaupungin ikäihmisten kulttuurin ja liikunnan edistämishanketta.

Suosikkiartisteja ja musiikkimaailman uusia tulokkaita

Kulttuurikeskusten kevääseen mahtuu myös lukuisia keikkoja sekä rakastetuilta suosikkiartisteilta että musiikkitaivaan tuoreemmiltakin nimiltä. Malmitalon A la Malmi -klubilla juhlitaan pe 11.3. rock-yhtye Riston 20-vuotista taivalta ja kuullaan niin hittikappaleita kuin harvinaisempiakin lohkaisuja bändin uran varrelta. Illan aikana lavalle nousee myös kovassa nosteessa oleva indieartisti Lyyti. Vuotalolla pääsee puolestaan ääneen kiinnostava uusi tuttavuus, kun arabimusiikin klassikoita ja omia sävellyksiään yhdistelevä Wishamalii-yhtye vetää kaikkien aikojen ensimmäisen keikkansa pe 25.3. Liput kulttuurikeskusten kevään esityksiin ovat myynnissä osoitteessa lippu.fi.

Kaikissa Helsingin kulttuurikeskuksissa huolehditaan yhä koronavirusturvallisuudesta, kuten käsienpesun ja desinfioinnin mahdollisuudesta ja suositellaan kasvomaskin käyttöä kaikille yli 12-vuotiaille kävijöille, elleivät terveydelliset syyt sitä estä. Kulttuurikeskuksissa ei ole järjestetty live-esityksiä koronavirusrajoitusten vuoksi sitten joulukuun lopun muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Caisassa sai 24.2. ensi-iltansa nykyisirkusteos Transparent Surfaces, ja Malmitalon Kino Helios -elokuvateatteri avautui helmikuussa. Savoy-teatterin esitystoiminta käynnistyi niin ikään helmikuussa.

Poimintoja kulttuurikeskusten kevään ohjelmasta:

Annantalon 35-vuotisjuhlanäyttelyt: Kerrostumia & Grafiikan museo, 2.4. asti

Vapaa pääsy.

Annantalo, Annankatu 30

Wusheng Company: Macbeth, 2.–5.3. ja 12.–13.4.

Liput: 15/12 €.

Kanneltalo, Klaneettitie 5

Susanna Leinonen Company: Juuret, 5.–10.3. ja 30.3.–2.4.

Liput: 29/17/11 €.

Stoa, Turunlinnan tie 1

Kansallisteatterin Kiertuenäyttämö: Diplomaatit, 8.–12.3.

Liput: 15/12 €.

Kanneltalo, Klaneettitie 5

Anikó Kuikka: Eläin Animal Djur, 10.–30.3. Esitykset järjestetään to 10.3. ja ti 15.3.

Näyttelyyn on vapaa pääsy. Esityksen liput 15/10€.

Caisa, Kaikukatu 4b

A la Malmi: Risto 20-vuotisjuhlakeikka & Lyyti, 11.3.

Liput: 16/13 €.

Malmitalo, Ala-Malmin tori 1

The Sound of Movement, 17.–20.3.

Liput: 10/6 €.

Caisa, Kaikukatu 4B

Wishamalii 25.3.

Liput: 10/8 €.

Vuotalo, Mosaiikkitori 2