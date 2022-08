Helsingin kulttuurikeskukset, museot ja kirjastot täyttyvät maksuttomasta Taiteiden yön ohjelmasta

Helsingin kulttuurikeskuksissa on luvassa to 18.8. kiinnostavia konsertteja ja elämyksellisiä koko perheen tapahtumia. Malmitalon viereisessä Ala-Malmin puistossa kuullaan kaksi timanttista keikkaa. Kello 18 esiintyy perinteisten romanilaulujen tulkitsija Hilja Grönfors Latšo Džinta -yhtyeineen. Illan huipentaa klo 20.30 suomirock-ikoni Pelle Miljoona uusimman kokoonpanonsa Pelle Miljoona Bandin kanssa.

Kanneltalo täyttää tänä vuonna 30 vuotta, ja merkkipäivää juhlistetaan to 18. – la 20.8. Juhlallisuudet avaa to 18.8. Taiteiden yö (kello 16.30–20), jossa hämmästellään koko perheen sirkusesitystä, taiteillaan lentäviä lusikoita ja viihdytään Fillaripianistin ja Ruffle Armyn jättisaippuakuplashown parissa. Pe 19.8. synttärikeikalla (klo 16 alkaen) lavalle nousevat diskokuningatar Eini, suomalaisen underground-rockin suosikki Litku Klemetti ja yhteislauluihin yleisön johdattava Mari Kätkä Trio. Juhlaviikonlopun päättävät la 20.8. Kannelmäen ensimmäiset kyläjuhlat (klo 10–20), joiden ohjelma on alueen asukkaiden suunnittelema.

Stoan aukiolla vietetään Taiteiden yönä koko perheen perinteistä Elojuhlaa, jossa on luvassa muun muassa Blind Gut Companyn ällistyttäviä sirkustemppuja ja jongleerausta. Perheen pienimpiä viihdyttävät Pikkulin vuorovaikutteinen musiikki-laulu-leikkishow ja Pikku Papun Orkesterin konsertti. Tapahtuma järjestetään to 18.8. kello 17–20.

Vuotalolla Vuotorin lavan ottaa haltuunsa timanttinen soul-laulaja Emilia Sisco The Northern Lights -kvartetin kera kello 18 alkaen ja Vuosalissa esitetään kotimainen komediaelokuva Peruna. Alapihalla jaetaan tarinoita Story Sharing Caféssa, ja Vuotalon aulassa on luvassa kuvataidekoulun ja työväenopiston työpaja. Tapahtuma on avoinna klo 16–22.

Annantalolle saapuu 4–10-vuotiaille suunnattu, sirkusta ja fyysistä teatteria sisältävä Piste Kollektiivin Viima – mistäs nyt tuulee? -esitys, joka valittiin vuoden 2022 ITU-lastenteatteriesitykseksi. Näytökset järjestetään Annantalon A-lavalla to 18.8. kello 13, 15 ja 18.

Espan lavalla pääsee ääneen kello 19 alkaen mahtipontisesta tyylistään tunnettu The Sound of Divas, jota tähdittää viisi solistia ja kymmenhenkinen orkesteri torvisektioineen. Konsertissa kuullaan suurten naisartistien klassikoita ja groovaavia disco-, soul- ja funk-hittejä.

Kaupungin museoissa työpajoja, elokuvia ja musiikkia

Taiteiden yön kunniaksi Helsingin kaupunginmuseo ja kausimuseot ovat poikkeuksellisesti auki tavallista myöhempään. Kaupunginmuseon Falkmanin pihalla katsellaan vanhoja Helsinki-aiheisia mainoksia ja lyhytelokuvia. Ohjelmassa luvassa myös koko perheelle soveltuva työpaja, jossa valmistetaan tekstiilijätteestä yhteinen niitty. Kaupunginmuseon näyttelyt ovat myös avoinna klo 23 saakka.

Hakasalmen huvilaan ja Rikoksen ja rakkauden kaduilla -näyttelyyn on Taiteiden yönä vapaa pääsy klo 17–22. Klo 19 lavalle nousee valkokankaalta tuttu yhtye Marko Haavisto & Poutahaukat, jonka soinnut vievät kuulijan Aki Kaurismäen elokuvien kaihoisan nostalgisiin tunnelmiin.

Ruiskumestarin talon pihalla soivat perinteiset sävelet kotoa ja kaukomailta klo 17–21. Illan aikana esiintyvät kansanlauluryhmä Kuokkavieraat, Lähi-idän musiikkityyleistä inspiroituva Aition Desert Ensemble ja akustinen newgrass-yhtye Mikkels Sons.

Työväenasuntomuseossa tutustutaan museoon slangioppaan johdatuksella sekä lauletaan vanhoja tuttuja työväenlauluja Liiton Laulajat -lauluyhtyeen johdolla. Työväenasuntomuseo on avoinna Taiteiden yönä poikkeuksellisesti klo 20 asti.

HAM on Taiteiden yön kunniaksi auki poikkeuksellisesti klo 20 asti, ja kaikkiin näyttelyihin on vapaa pääsy koko päivän ajan.

Helsingin kirjastoissa kirjallisuusterapiaa, improtangoa ja kiinnostavia keikkoja

Kirjastojen Taiteiden yö -ohjelma rakentuu tarttuvista melodioista, improtangosta, kirjallisuusterapiaharjoituksista ja englanninkielisestä lukuhetkestä. Tapulikaupungin kirjastossa viihdyttää Suomalaisen barokkiorkesterin veräjäviulisti Anthony Marini klo 10.45–11.05.

Kallion kirjastossa syvennytään kirjallisuusterapiaan klo 18–20. Suomen Kirjallisuusterapiayhdistyksen koostamassa illassa kuullaan Heli Hulmin kirjailijahaastattelu, nautitaan Jaana Huldénin ja Heli Hulmin runoesityksestä ja tehdään kirjallisuusterapiaharjoitus. Lisäksi Juhani Ihanus ja Silja Mäki esittelevät uutuusteoksia Omia sanoja etsimässä ja Terapeuttinen kirjoittaminen.

Improtangon pyörteisiin voi heittäytyä Rikhardinkadun kirjaston Kirjatornissa klo 19–20. Ohjaajiksi saapuvat koreografit Minna Tuovinen ja Martin Heslop, ja musiikista vastaa kitaristi Santeri Rautiainen. Rikhardinkadun kirjastossa järjestetään myös kaksi englanninkielistä lukuhetkeä vähän isommille lapsille. Noin 7–10-vuotiaille suunnatut lukuhetket järjestetään lastenosastolla klo 18 ja 19.

Keskustakirjasto Oodissa esiintyy laulaja-pianisti Vilma Talvitie, joka luo siltoja popin, etnon ja kansanmusiikin välille. Vilma Talvitie & Vapaat kädet -triokonsertti soi Maijansalissa klo 19.30–21.

Kaikki Helsingin kirjastojen, kulttuurikeskusten ja museoiden Taiteiden yön tapahtumat ovat maksuttomia.