Helsingin kulttuurikeskusten kevätohjelmisto on julkaistu

Helsingin kulttuurikeskukset Annantalo, Caisa, Kanneltalo, Malmitalo, Stoa ja Vuotalo ovat julkistaneet kevään ohjelmistonsa. Keskuksissa nähdään kevään aikana lähes tuhat tapahtumaa koko perheen työpajoista tanssiesityksiin sekä teatteri- ja sirkusesityksistä konsertti-iltoihin, näyttelyihin ja elokuvanäytöksiin. Ohjelmisto on tuttuun tapaan kaikille avoin, korkeatasoinen, monipuolinen ja osallistava. Osa tapahtumista on maksuttomia.

"Kulttuurikeskukset ovat Helsingin läpäisevä välttämätön ja ainutlaatuinen kulttuurin ja taiteen hermoverkko. Sen ehdottomia vahvuuksia ovat monipuolinen, saavutettava ohjelmisto sekä kaupunkilaiset yhdenvertaisina mukaan ottavat tapahtumat. Tänäkin vuonna kulttuurikeskukset tarjoavat erinomaisia syitä lähteä liikkeelle eri puolilla ja puolille Helsinkiä – ne mahdollistavat yllätetyksi tulemisen ja spontaanitkin kulttuurikokemukset”, kertoo Helsingin kulttuurijohtaja Mari Männistö.

Ensi-iltoja, uusia musiikkiklubeja ja noir-rikosnäytelmiä

Konsertit ovat suosittu osa kulttuurikeskusten tarjontaa. Kovin kotimainen bänditulokas Maustetytöt kapuaa Malmitalon ja Vuotalon lavoille. Kevään mittaan Vuotalossa nähdään lukuisia huippuartisteja Laura Närhestä ja pelimusiikkia esittävästä Game Music Collectivesta Lontoon kuumimpaan nu-jazz -taiteilijaan Xantone Blacqiin. Helmikuussa Kanneltalossa taituroi suosittu folkpop-duo Kalevauva.fi ja Caisan lavalla nähdään kitaristi Hasse Walli Asamaan-yhtyeen ja vierailevien tähtien kanssa. Laulaja-lauluntekijä Aino Venna ja ilma-akrobaatti Ilona Jäntti esittävät Stoassa yhteisteoksensa Ballantine Scale ja Yablochkov Candle.

Kevään ohjelmistoon kuuluu myös uusia klubisarjoja: Malmitalossa pyörähtää käyntiin klubisarja A la Malmi, joka esittelee maan parhaat itsenäisen musiikin tekijät, kuten Mikko Joensuun ja Räjäyttäjät. Stoan uudella musaklubilla vierailee nousevia tähtiä, kuten Dilemma, Leo Luthando ja Janne Masalin.

Stoassa toteutetaan yhteistyössä Zodiakin kanssa Sivuaskel 2020 -festivaali sekä kolme nykytanssin huipputeosta: koreografi Sonya Lindforsin ensi-ilta camouflage ja amerikkalaisen tanssinuudistajan Deborah Hayn teokset Vera Nevanlinna: News ja Cullberg ja The Match. Tanssia nähdään myös Caisan lavalla, jossa lavalle nousevat räväkkä Betty Fvckin The Queerlesque Show sekä Mirva Mäkisen ensi-ilta, monitaiteellinen teos 30%OFF.

Kulttuurikeskusten ohjelmistossa on myös monipuolinen valikoima laadukasta teatteritaidetta: Kanneltalossa on luvassa Wusheng Companyn Trog-esitys, joka edustaa suomalaista peking-oopperaa, Dostojevskin Pelurit ja perheen pienimpiäkin ilahduttavat Viiru ja Pesonen. Kolmekymppisiään juhliva Stella Polaris esittää kulttuurikeskuksille varta vasten räätälöidyt nordic noir -tyylilajin rikosnäytelmät Kannelmäki Noir ja Malmi Noir. Caisassa on mahdollisuus nähdä nykynukketeatteria aikuisille TeatteriQon Pilvien paino -esityksessä.

Festivaaleja ja työpajoja koko perheelle

Annantalon koko kevään jatkuva Kaikki kotona -näyttely ja oheisohjelma juhlistavat tavallisen arjen moninaisuutta lapsia ja nuoria osallistavilla työpajoilla ja monitaiteisilla tapahtumilla. Kansainvälisen lasten ja nuorten Bravo!-festivaalin ohjelma, kuten osallistavat teatteri- ja sirkusesitykset, levittäytyvät kaikkiin kulttuurikeskuksiin 14.–22.3. Annantalossa ja Malmitalossa juhlitaan 31.1.–2.2. maailmanlaajuisia Small Size Days -päiviä, jonka ohjelma nostaa esiin perheen pienimpien oikeuden taiteeseen ja kulttuuriin. Kulttuurikeskuksissa on runsaasti myös muita koko perheen tapahtumia ja festivaaleja, kuten Caisan perinteinen Satakielikuukausi.

Vuotalon Vieno Motors: Troubled Water -prosessinäyttelyssä ja oheistapahtumissa meren rannoilta löydetyt roskat ja aarteet herättävät kaiken ikäiset osallistujat huomaamaan lähiympäristön ja meren tilan. Itähelsinkiläisten oma Idän kyläjuhla -festivaali tarjoaa huippuesiintyjien lisäksi paljon tekemistä koko perheelle 16.5.

Kulttuurikeskukset ovat mukana myös kesäkuussa avautuvassa Helsinki Biennaalissa monipuolisella oheisohjelmistolla.