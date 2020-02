Helsingin lähipalvelut haussa? – löydät ne kootusti ja saavutettavasti palvelukartalta

Pääkaupunkiseudun palvelukartta on erinomainen väline sinulle, joka haluat löytää Helsingin kaupungin palvelupisteitä tai tietoa niiden esteettömyydestä ja reittejä paikan päälle. Palvelukartalta löydät samalta sivulta muun muassa sinua lähimmän päiväkodin, kulttuuritalon tai liikuntasalin. Jos etsit tiettyä palvelupistettä, kokeile hakua. Jos taas haluat tutustua lähikulmien palveluvalikoimaan, selaa palveluita valikosta.

Pääkaupunkiseudun palvelukartta on uudistettu tammikuussa ja sen käyttöä on helpotettu. Uudistuksessa on pyritty ennen kaikkea saavutettavuuden ja tiedon löydettävyyden parantamiseen. Uusittu palvelukartta toimii ruudunlukijalla ja tiedot on pyritty esittämään palvelussa mahdollisimman selkeästi jäsenneltynä. Myös palvelukartan hakutoimintoja on kehitetty ja sen karttaa sekä tietoja voi katsoa mustavalkoisessa näkymässä, joka on monille helpompi tapa sisäistää ja havainnoida tietoa. Tavoitteena on ollut luoda maailman saavutettavin palvelukartta.

”Palvelukartalla saavutettavuuden parantaminen ei koske vain ruudunlukija-avusteita käyttäviä, vaan se auttaa myös ihan jokaista palvelun käyttäjää. Kun tieto on esitetty palvelussa selkeästi, ovat tiedot ymmärrettävämpiä ja löydettävämpiä kuin ennen”, kertoo palvelukartan projektisuunnittelija Henna Niemi.

Kaikki pääkaupunkiseudun julkiset palvelut yhdestä paikasta

Palvelukartta sisältää kootusti yhdessä paikassa pääkaupunkiseudun julkisten palvelujen saavutettavuustiedot, kuten yhteystiedot ja aukioloajat. Lisäksi osasta toimipisteistä on myös niiden esteettömyystiedot. Palvelukartalta löytyy kaupunkien omia toimipisteitä sekä myös yksityisiä paikkoja kuten ravintoloita, liikuntapaikkoja ja kauppoja. Palvelun tietoja voi tarkastella myös osoitekohtaisesti hakemalla osoitetta ja katsomalla, mihin piiriin tai alueeseen osoite kuuluu. Tietoja voi hakea toimipisteen tai palvelun nimellä tai osoitteella.

”Maailman saavutettavin palvelukartta haastaa jo nimellään kaikki tuottamaan saavutettavia digipalveluja. Palvelut ovat meitä kaikkia varten. Erityiskiitos saavutettavuusasiantuntijallemme Annanpura Oy:lle, suurikontrastisen kartan meille tuottaneelle Turun kaupungille sekä kaikille palvelukartan testauksiin osallistuneille ja palautetta antaneille. Myös jokainen tuleva palvelukartan käyttäjä on meille aarre, koska tämä palvelu on olemassa vain ja ainoastaan käyttäjää varten. Tietojen tuottajat ja ylläpitäjät ovat koko palvelun mahdollistajia,” iloitsee palvelukartan projektipäällikkö Mirjam Heikkinen.

Kuinka palvelukartta toimii?

Esimerkkejä palvelun käytöstä:

Olet kiinnostunut kiinan kielestä ja etsit A1-kiinaa opettavia kouluja. Kirjoita palvelukartan hakuruutuun A1. Jo tässä vaiheessa alat saada hakuehdotuksia, joista voit valita vaihtoehdon A1-kiina. Saat suoraan hakutuloksina listauksen kouluista, joissa opetetaan A1-kiinaa.

Olet ostanut uuden asunnon osoitteesta Itäinen Brahenkatu 11, ja haluat nähdä, mikä koulu on sinua lähinnä. Kirjoita palvelukartan hakuruutuun osoitteesi, valitse välilehti ”Alueet” ja näet listasta kaikki suomen- ja ruotsinkieliset ala- ja yläasteet.

Helsingin kaupungin palvelukartta hakee tietonsa neljästä avoimesta julkisen sektorin rajapinnasta. Kaikki palvelukartan tiedot ovat tarjolla myös avoimena datana. Palvelua voi käyttää myös puhelimella.

Lisätietoja palvelukartasta:

Tutustu maailman saavutettavimpaan palvelukarttaan osoitteessa: https://palvelukartta.hel.fi/