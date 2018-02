Helsingin lukioiden penkkarit ja Vanhojen tanssit ensi viikolla / Gymnasisternas traditionella bänkskuddaråkning 15.2 och De gamlas dans 16.2

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 13.2.2018 8.2.2018 15:48 | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu ensi viikon tiistaina 13. helmikuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatus ja koulutus -toimialan verkkosivuilla: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-poytakirjat Esityslistalla on muun muassa alla olevat esitykset: Ruotsin kielen kielikylvyn valintakriteerit Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala esittää, että kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että varhaiskasvatuksen ruotsin kielen kielikylpyyn valinnan periaatteet ovat seuraavat: - Samassa kielikylpypäiväkodissa olevien lasten sisarukset asetetaan valinnassa etusijalle - Mikäli sisaruksia on enemmän kuin ryhmään voidaan ottaa, suoritetaan valinta arvonnalla - Mikäli ensisijaisen valinnan jälkeen on muita edellytykset täyttäviä hakijoita enemmän kuin vapaita paikkoja, suoritetaan valinta arvonnalla Kielikylvyn pedagogiset periaatteet ja siten valinn