Helsingin mallin toisen kauden avustushaku käynnissä

Helsingin malli on osallistavan ja alueellisen kulttuurityön malli, jossa taidelaitoksia ja taiteen ammattilaisryhmiä kannustetaan toimimaan seiniensä ulkopuolella eri kaupunginosissa yhteistyössä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Avustushaku vuosina 2019–2021 toteutettaville hankkeille on paraikaa käynnissä. Uuden hankekauden prioriteettialueet ovat Kannelmäki-Malminkartano, Tapulikaupunki-Suutarila ja Vuosaari.

Helsingin mallin ytimessä on tavoite tuoda kulttuuri kaikkien helsinkiläisten arjen ulottuville. Mallin tavoitteena on tasapainottaa ja monipuolistaa kaupunginosien taide- ja kulttuuritarjontaa. Samalla helsinkiläisiä – alueiden asukkaita ja yhteisöjä – rohkaistaan näkijöistä tekijöiksi eli osallistumaan taiteen ja kulttuurin tekemiseen. Näin malli myös vahvistaa kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista sekä asukkaiden kulttuurista osallisuutta. Mallin esikuvana on Lyonin kaupungissa toteutettu alueellisen kulttuuritoiminnan malli. Helsingin mallia on pilotoitu rohkaisevin tuloksin vuosina 2016–2018 Kaarelassa, Maunulassa, Jakomäen ja Kivikon sekä Vuosaaren alueilla.

Helsingin mallin toiselle kaudelle 2019–2021 on varattu 350 000 euroa vuodessa. Toisen avustuskauden tavoitteet ovat jatkoa pilottikauden tavoitteille. Lisäksi on tarkoituksena juurruttaa aluetyön ajattelu ja osaaminen paremmin taidelaitosten vakituisen henkilöstön työlistalle.

Avustuksia voivat hakea rekisteröityneet taide-ja kulttuuriyhteisöt. Hakijoiden tulee olla myös vuosittain pysyväisluontoisten kaupungin taide-ja kulttuuriavustusten saajia. Avustukset voidaan myöntää 1–3- vuotisina.

Helsingin mallin avustushaku sulkeutuu 31.8.2018 klo 16.00.