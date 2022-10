Helsingin matkailukesä 2022 oli odotettua parempi

– Myös kansainväliset matkailijat löysivät jälleen Helsingin, kertoo Helsingin kaupungin matkailupäällikkö Nina Vesterinen.

Kaupunkiin saapui matkailijoita hyvin monista lähtömaista.

– Leveä markkinajakauma on Helsingille onnenpotku ja tärkeä kestävyyden näkökulmasta. Jos yhden markkinan matkailijat puuttuvat, ei se kokonaisuuden kannalta ole katastrofaalista. Nytkin suurista maista kiinalaiset matkailijat puuttuivat yhä. Toki yksittäiselle kyseiselle markkinalle panostaneelle yritykselle tämä voi olla kohtalokasta, Vesterinen jatkaa.

Kesällä 2022 saksalaisten ja ranskalaisten matkailijoiden rekisteröityjen yöpymisten määrät olivat Helsingissä hyvin lähellä vuoden 2019 tasoa. Saksalaisten jälkeen eniten yöpymisiä kertyi yhdysvaltalaisille, ruotsalaisille ja Britanniasta tulleille matkailijoille. Myös kotimaiset matkailijat jatkoivat matkailua pääkaupunkiin ja rikkoivat heinäkuussa jo toista vuotta peräkkäin yöpymisennätyksiä.

Helsingin tapahtumat vetivät ja monia uusia hotelleja avattiin

Kesäinen Helsinki oli täynnä tapahtumia, jotka keräsivät kaupunkiin vierailijoita kotimaasta ja ulkomailta. Muun muassa Stadionin konsertit ja UEFA Super Cup täyttivät kaupungin ja hotellit. Helsingin majoituskapasiteetti on lisääntynyt tänä vuonna usealla uudella hotellilla, ja vuoden 2019 jälkeen hotellikapasiteetti on kasvanut yhteensä yli 20 prosentilla. Kesällä oli hetkiä, jolloin tämä lisääntynyt kapasiteetti olikin tarpeen hotellien käyttöasteiden kivutessa yli 90 prosentin.

Tapahtumat ovat jatkossakin tärkeitä Helsingille. Tapahtumallisuuden kehittäminen ja Helsingin kilpailukyvyn vahvistaminen kansainvälisten kongressien ja suurtapahtumien osalta ovat nostettu myös Helsingin matkailun ja tapahtumien toimintaohjelman 2022–2026 keskiöön.

Matkailijat arvostavat edelleen henkilökohtaista palvelua

Helsingin matkailuneuvonnan kielitaitoiset ja asiakaspalveluhenkiset työntekijät tavoittivat touko-elokuussa yli 130 000 matkailijaa niin kotimaasta kuin ulkomailta. Asiakkailta kasvokkain kerätty palaute oli lähes yksinomaan myönteistä. Lisäksi kansainvälisten matkailijoiden vierailut myhelsinki.fi-sivustolla kasvoivat merkittävästi.

Vetovoimaisuuden kohdalla tuli puolestaan jälleen osoitetuksi, miten henkilökohtainen asiakaspalvelu on säilyttänyt yhä suosionsa ja on myös keino erottautua kilpailijoista. Kuten eräs yhdysvaltalainen matkailija neuvonnasta tiivisti: ”It’s so great to talk to a person, I’ll come see you again soon!”

Koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset näkyivät, tulevaisuudennäkymät kaksijakoiset

Koronapandemian ja Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan vaikutukset näkyivät kesän matkailussa. Kansainvälisiä risteilyaluksia saapui Helsinkiin noin puolet odotettua vähemmän. Alusten käyttöaste oli myös huomattavasti aikaisempaa alhaisempi. Tällä sekä aasialaisten matkailijoiden vähäisellä määrällä oli vaikutusta erityisesti matkaoppaiden, incoming-toimistojen ja ohjelmapalveluyrittäjien odotettua heikompaan kesään.

Vaikka liikematkustus on elpymässä, tapahtumia ja messuja on tulossa paljon ja odotukset monilta Helsingin tärkeiltä matkailumarkkinoilta kuten Japanista ovat myönteiset, muodostavat epävarma geopoliittinen tilanne, hidastunut talouskasvu ja kiihtyvä inflaatio riskejä matkailun elpymisen jatkolle. Energiakriisin ja hintojen nousun vaikutukset ovat merkittäviä matkailulle.

– Samaan aikaan matkailutoimialat kärsivät työvoimapulasta. Pyrimme omalta osaltamme löytämään ratkaisuja ja viemään toimenpiteitä askel askeleelta eteenpäin, kertoo matkailupäällikkö Nina Vesterinen.

Uusi matkailuneuvonta avattu Torikortteleissa

Helsingin matkailuneuvonnan uusi neuvontapiste avattiin maanantaina 3.10.2022 Torikortteleihin, Sofiankadun ja Aleksanterinkadun kulmaan.

– Keskeinen sijainti Senaatintorin kupeessa on hyvin luonteva paikka jatkaa ympärivuotista neuvontatyötä, nyt entistäkin komeammissa tiloissa, kertoo matkailuneuvonnan tiimipäällikkö Mari Somero.

Muutto oli osa pitkäjänteistä kehitystyötä, johon kuuluu matkailuneuvonnan kehittäminen kestävämmäksi ja älykkäämmäksi osana Helsingin vetovoimaisuutta matkailukohteena. Matkailuneuvonnassa on käynnissä digitalisaatioprosessi, jossa muun muassa neuvonnan tiedonvälitystä ja esitejakelua sovitellaan digitaaliseen ympäristöön – tärkeää henkilökohtaista palvelua unohtamatta.

Helsingin tavoitteena kestävä ja älykäs matkailukohde

Helsingin vahvuuksia ovat toimiva yhteiskunta, monipuolinen tarjonta matkailijoille, ruuhkattomuus, kestävyys ja älykkäät ratkaisut. Ne ovatkin entistä tärkeämpiä tekijöitä matkailun uudistuvassa kasvussa. Helsingin monipuolista matkailutarjontaa täydentävät merellisyys, kulttuurikohteet, tapahtumat ja korkeatasoinen ruokatarjonta.

– Julkaisimme toukokuussa Matkailun ja tapahtumien toimintaohjelman vuosille 2022–2026 ja viemme sen tavoitteita ja toimenpiteitä systemaattisesi eteenpäin, kertoo Vesterinen.

Helsingin matkailun strategisina tavoitteina on tehdä Helsingistä entistä elävämpi ja kansainvälisesti vetovoimaisempi matkailu- ja tapahtumakaupunki. Työtä tehdään kestävästi edelläkävijän otteella ja älykkäillä ratkaisuilla sekä hyödyntämällä monipuolista ja ennakoivaa tietoa.

Lisätietoja: Helsingin matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma 2022–2026 (pdf)