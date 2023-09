Helsingin NMKY rakensi koripalloareenan

Namika Areena on Helsingin NMKY:n Tukisäätiön rakennuttama uusi koripalloareena Helsingin Pakilassa. Helsingin NMKY on Suomen suurin koripalloseura. Namika Areenan suunnittelua ja rakentamista ovat ohjanneet erityisesti juniorikoripallon tarpeet. Areenan kokonaiskustannukset nousevat noin 13,5 miljoonaan. Rakentamisen kustannusarviossa pysyttiin.



– Olemme innoissamme, että Namika Areena on vihdoin valmis! Namika Areena täyttää Helsingin NMKY:n vuosikymmenten unelman omasta areenasta. Se tulee palvelemaan Helsingin NMKY:n monipuolista lasten ja nuorten toimintaa ja Pakilan peruskoulun liikunnanopetusta, Helsingin NMKY:n pääsihteeri Olli Joensuu iloitsee.



Namika Areena on kokonaispinta-alaltaan noin 3200 neliötä ja Helsingin Pakilan uusi maamerkki kehä 1 varrella. Namika Areenan julkisivu on umbra-värjätty muistuttamaan vanhaa koripalloa. 1200 neliön pääkentällä on mahdollista pelata kahdella lohkolla täyden koon kentillä. Pienemmällä monitoimikentällä voidaan pelata myös muita lajeja, kuten lentopalloa tai futsalia. Piha-alueelta löytyy koripallokenttiä ja ensi keväänä sinne rakennetaan muun muassa skeittiparkki sekä ulkokuntosali.



– Uskomme, että areena tulee liikuttamaan yhä useampaa lasta ja nuorta, ja lisäämään sitä kautta helsinkiläisten lasten ja nuorten hyvinvointia, Olli Joensuu toivoo.



Koripallotreenit Namika Areenalla alkoivat tällä viikolla. Avajaisia vietetään lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna. Avoimien ovien päivänä lauantaina 7.10. kaikki ovat tervetulleita katsomaan, miltä areenalla näyttää. Avajaisten ilmaiskonsertissa esiintyy STIG.



Areenalla on myös kuntosali, taitosali, pukuhuoneita, varastotiloja sekä ravintola. Päiväaikoina areena toimii läheisten koulujen liikuntatiloina. Muina aikoina sitä käyttävät Helsingin NMKY:n koripallojoukkueet ja urheiluharrastajat. Helsingin NMKY vuokraa tiloja myös muihin tarkoituksiin ja tilaisuuksiin.



Namika Areenan rakentajana toimi NCC. Suunnittelutyöstä vastasi Arkkitehtitoimisto Rudanko + Kankkunen.



Lisätietoja: https://www.namikaareena.fi/