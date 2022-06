Helsingin olympialaisista jo 70 vuotta – uusi kartta johdattaa menneen ajan kisatunnelmaan

Olympialaisten järjestäminen 70 vuotta sitten oli sotakorvauksista juuri selvinneelle Suomelle valtava ponnistus, mutta myös ylpeyden aihe. Eri lajien suorituspaikkoja ja muita kisojen tapahtumapaikkoja rakennettiin sekä eri puolille Helsinkiä että pääkaupunkiseudun ulkopuolellekin. Monet paikoista ovat edelleen olemassa – joko urheilukäytössä tai muussa toiminnassa.

Helsingin olympialaiset 1952 koostuu vanhoista 1950-luvun kartoista, joille on merkitty lähes sata olympialaisiin liittyvää kohdetta. Kaikkien kohteiden rakentamisesta, olympialaisten aikaisesta käytöstä ja nykytilasta on kerrottu karttojen seliteteksteissä nostalgisten valokuvien kera. Lisäksi kartoille on kuvattu symbolein olympiavieraita palvelleita paikkoja kioskeista ruokapaikkoina toimineisiin kouluihin. Helsingin matkailijakartan olympiapainoksen lisäksi karttatuotteessa on olympiavuonna julkaistu koko Suomen maanteiden yleiskartta, jolta löytyvät myös Helsingin ulkopuoliset tapahtumapaikat ja Pallastunturilta Helsinkiin kulkeneen soihtuviestin reitti. Helsingin lähiympäristön ja Hämeenlinnan olympiakohteet on merkitty omille kartoilleen.

Julkaisun on toimittanut kartografi ja tietokirjailija Jussi Iltanen, joka on kirjoittanut useita historiaa, vanhoja karttoja, Helsinkiä ja matkailua käsitteleviä tietokirjoja.

– Helsingin olympialaisten kisapaikat muodostavat merkittävän julkisten funkkisrakennusten kokonaisuuden Helsingissä, mutta varsinaisten kisapaikkojen lisäksi kaupungissa on useita muitakin olympialaisia varten rakennettuja kohteita julkisista käymälöistä laivaterminaaleihin, kertoo Iltanen.

Olympialaiset levittäytyivät ympäri Helsinkiä ja koko eteläistä Suomea. Kartan avulla voi suunnistaa kisatunnelmaan etsimällä niin kisavieraiden telttakylän paikkaa kuin vaikkapa kilpailujen yhteydessä järjestettyjen kulttuuritapahtumienkin pitopaikkoja. Suomen menestys olympialaisissa oli hienoa: kaikkiaan 22 mitalia ja mitalitaulukon kahdeksas sija.

Tuotetiedot:



Helsingin olympialaiset 1952 – Tapahtumat ja kisapaikat kartalla

taitettu kartta

70 x 100 cm

ISBN 978-952-266-732-8

suositushinta 13 €

Kansikuvan voi ladata Karttakeskuksen kuvapankista.