Helsingin päiväkodeille luomun suomenmestaruus

Palvelukeskus Helsinki ja Helsingin kaupungin varhaiskasvatus ovat voittaneet Luomu SM -kilpailun suurten julkisten ruokapalvelutuottajien sarjan. Kilpailun voittajat julkistettiin Finlandia-talolla 2.10. järjestetyssä Luomuelintarvikepäivässä. Vuonna 2018 Helsingin päiväkotien elintarvikehankinnoista 17,89 prosenttia oli luomua.

Palvelukeskus Helsingin päiväkotikeittiöt ovat kuusiportaisen ammattilaiskeittiöille suunnatun Portaat luomuun -ohjelman tasolla neljä, joka yhdessä kaupungin linjausten kanssa määrittelee luomun osuutta viikoittaisilla ruokalistoilla. Säännöllisiä päiväkotilaisille tarjottavia luomutuotteita ovat muun muassa puurot ja vellit, rasvaton maito ja piimä, tofu, maustamaton jugurtti sekä osa jälkiruokana tarjottavista hedelmistä. Vuonna 2018 luomuelintarvikkeita kului helsinkiläispäiväkodeissa noin 685 000 kiloa.

– Valmistamme 320 päiväkodissa lähes 60 000 annosta joka päivä ja luomutuotteiden saatavuus näillä tuotantomäärillä ei ole aivan yksinkertaista. Elintarvikkeiden hankinnassa on huomioitava lisäksi niiden hinta, toimivuus kohteissa sekä vastuullisuusnäkökulmat. Viime syksynä tarkastelimme asiakaspalautteen perusteella luomuvalikoimaamme yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa ja silloin uutuutena päiväkotien luomutarjontaan tuli muun muassa rasvaton luomumaito. On hienoa, että työmme luomun eteen kantaa nyt hedelmää, iloitsee Palvelukeskus Helsingin monipalveluiden tuotannon suunnittelun ja ohjauksen kehityspäällikkö Eeva Saarinen.

Helsingin varhaiskasvatuksen ruokapalvelua järjestää Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja yhteistyö palveluntuottajien kanssa muun muassa ruokalistojen kehittämiseksi on jatkuvaa.

– Ruokailu on tärkeä osa varhaiskasvatusta. Kuuntelemme asiakkaita eli lapsia ja heidän vanhempiaan herkällä korvalla. Lasten vanhemmilta on tullut päiväkotiruoasta hyvää palautetta ja luomuruokaa arvostetaan, kertoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ruokapalveluasiantuntija Sirpa Jalovaara.

Kaupungin päiväkodeissa, joissa Palvelukeskus Helsinki toimii ruokapalveluntuottajana, on käytetty luomutuotteita vuodesta 2012 alkaen. Luomu SM -palkinto on tärkeä tunnustus pitkäjänteisestä työstä luomuruoan saamiseksi helsinkiläisiin päiväkoteihin. Töitä luomun lisäämiseksi ruokalistoilla tullaan tekemään myös jatkossa.

–Luomun käyttö on osa Helsingin varhaiskasvatuksen ruokapalvelun vastuullisuustyötä, jota tekee päivittäin myös varhaiskasvatuksen henkilökunta. Lasten ruoan arvostusta ja tietoisuutta ruokaketjusta sekä raaka-aineista halutaan varhaiskasvatuksessa lisätä erilaisin toiminnallisin menetelmin, joita voivat olla ovat esimerkiksi erilaiset maistelut, retket toreille ja lähitiloille sekä ruoka-asioihin liittyvät tarinat tai vaikkapa tietoiskut ruuan alkuperästä, Jalovaara selventää.

Luomu SM -kilpailu on osa Portaat luomuun -ohjelman toimintaa, jossa etsitään eniten luomua käyttäviä julkisia ruokapalveluntuottajia ja yksityisiä ravintoloita. Kilpailussa elintarvikkeiden kokonaiskäyttömäärästä lasketaan luomun prosentuaalinen osuus. Luomu SM -kilpailun suurten julkisten palveluntuottajien sarjan voitto on Helsingin varhaiskasvatukselle ja Palvelukeskus Helsingille vuorossaan neljäs.

Luomuruoka on ajankohtainen Helsingissä myös ensi viikolla, kun Palvelukeskus Helsingin kouluravintoloissa vietetään lähiruoka- ja luomuviikkoa ja päiväkodeissa sadonkorjuu-teemaa.

Kuvassa ruokapalveluasiantuntija Sirpa Jalovaara, Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja suunnittelija Susanna Immonen, Palvelukeskus Helsinki.

Lisätietoja:

Palvelukeskus Helsinki, ruokapalvelun tuottaja

monipalvelut, tuotannon suunnittelu ja ohjaus, kehityspäällikkö Eeva Saarinen,

puh. 050-5740296, eeva.saarinen@hel.fi

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, varhaiskasvatus ja esiopetus

ruokapalveluasiantuntija Sirpa Jalovaara,

puh. 050-3458164, sirpa.jalovaara@hel.fi

Palvelukeskus Helsinki

Palvelukeskus Helsinki on kaupungin omistama liikelaitos, joka toimii kouluissa, oppilaitoksissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, monipuolisissa palvelukeskuksissa sekä palvelutaloissa. Olemme mukana 100 000 ruokahetkessä päivittäin ja kokemusta meillä on ruokapalvelujen hoitamisesta yli 100 vuoden ajalta. Ruokapalvelujen lisäksi kehitämme ja tuotamme puhelin- ja hyvinvointipalveluja sekä tuemme kotona asumista monipuolisilla teknisillä ratkaisuilla ja palveluilla. Huolehdimme myös siivouspalveluista. www.hel.fi/palvelukeskus

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/kasvatus-koulutus

Luomu SM

Kilpailu on avoin kaikille ammattikeittiöille ja tavoitteena on löytää Suomessa eniten luomua tarjoavat julkiset ruokapalvelut ja yksityiset ravintolat. Luomu SM on osa Portaat luomuun -ohjelman toimintaa ja siinä tarkastellaan toimipaikkakohtaisesti luomun osuutta käytettyjen elintarvikkeiden kilomääristä. www.portaatluomuun.fi

Portaat luomuun -ohjelma ja Luomua ravintola -hakupalvelu

Portaat luomuun -ohjelma on vapaaehtoinen ammattikeittiöille suunnattu valmennusohjelma, jolla edistetään luomun käyttöä ruokapalveluissa. Tällä hetkellä mukana on jo lähes 2 500 keittiötä. Kaikki mukana olevat toimijat löytyvät Luomua ravintola -hakupalvelusta osoitteesta www.portaatluomuun.fi.Portaat luomuun -ohjelmaa ylläpitää Savon koulutuskuntayhtymä/EkoCentria.