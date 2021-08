Helsingin palveluihin ei toistaiseksi uusia rajoituksia – kahden metrin turvavälin mahdollistaminen tulossa voimaan asiakastiloihin

Jaa

Koronaepidemian leviämisvaiheeseen alkukuusta palanneen pääkaupunkiseudun koronatartuntamäärät ovat viime viikkoina olleet kasvussa ja myös sairaalahoidon tarve on noussut lievästi. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä ei tänään linjannut uusista rajoituksista, mutta Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksistä johtuen muutoksia palveluihin on tulossa.

Pääkaupunkiseudun kaupungit ja koronakoordinaatioryhmä seuraavat viimeisimpien rajoitusten vaikutusta epidemiatilanteeseen. Alueella on hiljattain tiukennettu ravintolarajoituksia ja aluehallintovirasto on rajoittamassa voimakkaasti yleisötilaisuuksien järjestämistä. Lisäksi voimaan on tulossa vaatimus kahden metrin turvavälin mahdollistamisesta kaikissa asiakastiloissa 20. elokuuta alkaen.

Helsingissä kesäkuussa avattujen tai aukiololtaan laajennettujen kaupungin tai sen tytäryhteisöjen palveluihin ei ole tullut muutoksia. Museot, kulttuurikeskukset, nuorisotalot, kirjastot sekä liikuntapaikat, kuten uimahallit ja muut sisäliikuntatilat, ovat normaalien aukioloaikojen mukaisesti avoinna.

Yleisötilaisuuksiin voi sisätiloissa 20. elokuuta alkaen kuitenkin osallistua enintään 25 henkilöä ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa enintään 50 henkilöä. Yhteisyleisömäärää koskevista rajoista voi sisä- ja ulkotiloissa poiketa eriyttämisjärjestelyin eli järjestämällä yleisölle katsomolohkot.

Sisäliikuntapaikkojen omaehtoisessa liikuntakäytössä voidaan ottaa sisään vain puolet normaalista asiakasmäärästä. Varatuilla vuoroilla ja ohjatussa toiminnassa osanottajamäärä on rajattava siten, että osallistujilla on mahdollisuus välttää lähikontaktit.

Sosiaali- ja terveystoimialalla puolestaan seniorikeskusten päivätoiminnot ovat edelleen toistaiseksi kiinni.

Asiakaspalvelutiloissa sovelletaan terveysturvallisuusohjeita ja tilakohtaisia rajoituksia. Rajoitukset voivat koskea esimerkiksi suurinta sallittua asiakasmäärää ja sen seurantaa, asiakkaiden kulkua tai sijoittumista tilassa. Kaikissa palveluissa huolehditaan koronaturvallisuusohjeista eli mahdollistetaan turvavälin pitäminen ja käsihygieniasta huolehtiminen.

Opinnot starttaavat lähiopetuksena – 12–15-vuotiaiden rokotukset käynnissä peruskouluissa

Syyslukukauden opinnot Helsingin peruskouluissa ja toisella asteella ovat alkaneet lähiopetuksessa. Terveysturvallisuuden varmistamiseen on panostettu vahvasti ja epidemian aikana saatuja oppeja on hyödynnetty.

Oppilashuollon palvelut, kuten koulukuraattorit ja psykologit ovat lasten ja nuorten käytettävissä koko ajan, myös mahdollisen etäopetuksen aikana. Lisäksi koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta käynnistyy elokuussa.

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti 5. elokuuta, että koronarokotukset laajennetaan koskemaan myös 12–15-vuotiaita lapsia ja nuoria. Helsinki on aloittanut tähän ryhmään kuuluvien rokotukset kouluissa. Myös tehosterokotukset annetaan 8–12 viikon kuluttua kouluilla. Rokotukset aloitettiin suomenkielisissä peruskouluissa tänään 12. elokuuta ja ruotsinkielisissä rokotukset käynnistyvät 17. elokuuta. Kouluissa tapahtuviin rokotuksiin ei tarvitse varata aikaa. Rokotus on mahdollista saada myös yleisessä rokotuspisteessä.

Rokotukset alkavat eri aikaan eri kouluissa. Rehtorit tiedottavat Wilmassa rokotusten ajankohdasta ja järjestelyistä huoltajille ennen rokotusajankohtaa. Jos lapsi tai nuori ei ole rokotusajankohtana koulussa, hänet rokotetaan yleisellä rokotuspisteellä. Rokotuksia antavat koulun terveydenhoitaja yhdessä terveydenhuollon henkilöstön kanssa.

Ne 15-vuotiaat, jotka opiskelevat jo lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa, hakevat ensimmäisen rokotuksen ja myös tehosterokotuksen yleiseltä rokotuspisteeltä. Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelijoita ei rokoteta. Jos huoltaja haluaa olla mukana lapsen rokotuksessa, pyydämme varaamaan rokotusajan rokotuspisteelle.



