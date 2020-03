Helsingin Pantti palvelee Kampissa riskiryhmiä

Helsingin Pantti on perustanut Kampin konttoriinsa yksityisen asiakashuoneen, jonne koronaviruksen riskiryhmään kuuluva voi varata henkilökohtaisen palveluajan.

Helsingin Pantin Kampin konttori on juuri käynyt läpi perusteellisen remontin, jossa tiloja ajanmukaistettiin ja muun muassa kaikki pinnat uusittiin. Tuoreet, käytännölliset tilat olivat yksi syy, miksi juuri Kampin konttoriin päätettiin järjestää poikkeusolojen tarpeita vastaava yksityinen asiakaspalvelutila.

Pantin nettisivujen kautta toimiva varauspalvelu käynnistyy perjantaina 20.3.2020. VIP-huoneeksi ristittyyn asiakastilaan voi varata ajan myös puhelimitse.



”Kun asiakkaalla on sovittu aika ja yksityinen tila asiointiaan varten, tartuntavaara on minimissään. Luonnollisesti olemme panostaneet kaikkeen hygieniaan vielä tavallistakin enemmän ja käsidesi on käytössä jokaisella palvelutiskillä. Sairaana työskentelemiselle meillä on normaalioloissakin nollatoleranssi”, kertoo Kampin konttorin johtaja Riku Pyrrö.



Kun koronavirus on nujerrettu, VIP-huone jatkaa olemassaoloaan tarjoten yksilöllistä palvelua erityisesti arvolainojen yhteydessä, jollaisia ovat esimerkiksi osakkeet, suuret korulainat ja arvokellot. Pyrrö kertoo, että ilmassa on ollut signaaleja tällaisen tilan tarpeelle.

Noin 80 prosenttia panteista on kultakoruja, mutta kokonaisuudessaan pantattavien tuotteiden kirjo on laaja. Pyrrö on diplomigemmologi eli jalokivien erikoisosaaja. Kampin konttorista löytyy myös taiteeseen ja designiin erikoistunutta henkilökuntaa. ”Aikaa varatessa on hyvä varmistaa, että juuri oman tuotteen asiantuntija on paikalla”, Pyrrö muistuttaa.

VIP-huoneeseen voi varata ajan nytkin, vaikka ei suoranaisesti riskiryhmään kuuluisikaan. Huoneen pinnat puhdistetaan huolellisesti jokaisen asiakkaan jälkeen.

”Me olemme luotottajana riskitön, emmekä ota riskejä muissakaan asiakkaiden turvallisuuteen liittyvissä asioissa”, tiivistää Riku Pyrrö.