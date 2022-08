Helsingin pelastuslaitos esittelee öljyntorjuntavalmiuttaan Tallinnan meripäivillä

Helsingin pelastuslaitoksen merellinen suorituskyky koostuu useista eri kokoluokan aluksista ja miehistöstä, jolla on ammattimerenkulkuun ja kaikkiin merellisiin tehtäviin eli öljyntorjuntaan, sammutus- ja pelastustoimintaan sekä ensihoitoon tarvittava pätevyys ja osaaminen. Vuonna 2021 Helsingin pelastuslaitoksella oli 144 hälytystä merialueella tapahtuviin tehtäviin.

Tallinnassa Noblessenin satamassa esillä on monitoimivene m/s Norppa, joka on suunniteltu öljyntorjuntaan myös ahtaissa paikoissa ja matalissa vesissä. Tällaiset alukset kykenevät ohjailemaan öljyntorjuntapuomia merellä ja keräämään öljyä merestä. Niissä on lisäksi sammutus- ja pelastuskalustoa sekä ensivastetehtävien vaatimaa hoitovälineistöä ja paaripotilaan kuljetuspaikka.

M/s Norppa on nelipäiväisten tapahtumien aikana avoinna yleisölle. Aluksella vierailee Itämeripäivän aikana muun muassa Tallinnan pormestari Mihhail Kõlvart, Suomen ja Viron parlamenttien puhemiehet Matti Vanhanen ja Jüri Ratas sekä Tallinnan suomalainen koulu.

- Itämeren rantavaltiot tekevät tiivistä yhteistyötä, ja me myös harjoittelemme öljyntorjuntaa yhdessä. Isossa avomerellä tapahtuvassa vuodossa ensimmäinen tehtävä on estää öljyn leviäminen saaristoon ja rannikoille, mistä sitä on vaikeampi kerätä. Siksi pelastusasemillamme on erityyppisiä aluksia merellä tapahtuvien ympäristövahinkojen ja muiden onnettomuuksien hoitamiseen, kertoo Norpan miehistössä oleva palomestari Samuli Saarioinen.

Monitoimiveneiden lisäksi pelastuslaitoksen kalustoon kuuluu esimerkiksi kuljetuslautta Miina, joka tukee monitoimiveneitä suurissa ja pitkäkestoisissa öljyonnettomuuksissa. Miinalla voidaan muun muassa viedä avomeripuomia kohdealueelle, kerätä öljyä aluksen kannella olevaan loka-autoon, tankata merellä muita aluksia ja majoittaa pelastustoimiin osallistuvien alusten henkilöstöä. Lisäksi kalustoa on Helsingin kaupungin toimialoilla ja sopimuspalokunnilla.

Itämeripäivä on John Nurmisen Säätiön käynnistämä jokavuotinen juhlapäivä meren kunniaksi. Päivän tavoitteena on innostaa ihmiset nauttimaan ainutlaatuisesta kotimerestämme sekä tekemään konkreettisia tekoja sen hyväksi. Juhlinnan lisäksi Itämeripäivän tarkoituksena on lisätä tietoa meren monimuotoisesta luonnosta, kulttuurista ja historiasta. Itämeripäivää vietetään vuosittain elokuun viimeisenä torstaina.