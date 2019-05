Helsingin poliisilaitos ja kaupunki järjestävät Helsingin yläkouluikäisille jättikonsertteja Finlandia-talossa – musiikin ohessa nuorille tarjotaan tärkeä tietopaketti ajankohtaisista, heitä koskettavista aiheista

Helsingin poliisilaitos järjestää yhdessä Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden ja Klaari Helsingin kanssa Finlandia-talossa Pidä huolta! -konserttisarjan 22.–23. toukokuuta 2019. Konserttitapahtuma on poikkeuksellisen iso, sillä sinne on kutsuttu ensimmäistä kertaa kaikki Helsingin koulujen 7.-luokkalaiset ja lisäksi muita helsinkiläisiä yläkouluikäisiä.

Konsertteja pidetään yhteensä kolme, ja niihin on tulossa tuhansia nuoria nauttimaan Helsingin poliisisoittokunnan musiikista ja kuuntelemaan tietoa ajankohtaisista, nuoria koskettavista aiheista. Aiheina ovat itsemääräämisoikeus, päihteet, nettikiusaaminen, kavereista huolehtiminen ja muut turvallisen kesäloman ainekset.



– Rikosten estäminen ennalta on yksi poliisin päätehtävistä. Aiemmat vastaavanlaiset konsertit ovat osoittautuneet menestyksiksi niin aikuisten kuin nuortenkin keskuudessa, sanoo Helsingin poliisilaitoksen päällikkö, poliisikomentaja Tomi Vuori.



Helsingin poliisisoittokunnalla on yli 70 vuoden kokemus työstä lasten ja nuorten parissa. Poliisisoittokunta on yhteistyössä Helsingin poliisilaitoksen rikostutkijoiden kanssa toteuttanut vuodesta 2013 lähtien valistuskonsertteja, joissa poliisit pureutuvat muusikin lomassa ajankohtaisiin, niin sosiaalisessa mediassa kuin kaduillakin vastaan tuleviin ilmiöihin.



Valistuskonsertit laittoi alulle jo 1950-luvulla silloinen Poliisisoittokunnan kapellimestari, Georg Malmsten. Niitä peruja ovat muun muassa Lasten liikennelaulu sekä Mikki Hiiri merihädässä.



– Pidä huolta! -konsertissa ei kuitenkaan soiteta lastenlauluja vaan esimerkiksi John Williamsin, Anssi Kelan ja Queenin tuotantoa. Kappaleet tukevat valistuksen aiheita ja kuulostavat upeilta isolla orkesterilla esitettyinä, hehkuttaa Helsingin poliisisoittokunnan ylikapellimestari Sami Ruusuvuori.



Konserttisarja jatkuu Vantaalla, Lahdessa ja Espoossa



Ehkäisevä päihdetyö on ajankohtainen aihe kesäloman kynnyksellä.



– Myös vanhempien on hyvä jututtaa nuoria esimerkiksi turvallisen lomailun pelisäännöistä ja kavereista huolehtimisesta, muistuttaa aluepäällikkö Tiina Hörkkö Helsingin nuorisopalveluista.



Klaari Helsinki järjestää ohjelmaa ja osallistavaa toimintaa Finlandia-talon aulassa ennen konserttien alkua yhdessä Nuorten turvatalon, Exit ry:n, Väestöliiton, Break the Fight! -projektin, Kännikapinan, SPR:n päihdetyö Huppelin, Sovitteluohjaajan, Happi Priden ja Ehyt ry:n kanssa.



Helsingin poliisisoittokunnan Pidä huolta! -konsertteja järjestetään Helsingin jälkeen Vantaalla 27.–28. toukokuuta, Lahdessa 29. elokuuta ja Espoossa 5.–6. syyskuuta.



Voit seurata konsertteihin liittyvää sisältöä aihetunnisteella #Pidähuolta