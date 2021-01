Helsingin pormestari Jan Vapaavuori puhuu kaupunkien tulevaisuudesta Maailman talousfoorumin Davos Agenda -tapahtumassa

Maailman talousfoorumin (World Economic Forum WEF) vuosittain Sveitsin Davosissa järjestettävän vuosikokouksen sijaan vuonna 2021 järjestetään Davos Agenda -virtuaalitapahtuma 25.–29. tammikuuta sekä vuosikokous myöhemmin toukokuussa. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori puhuu Davos Agenda -tapahtumassa tiistaina 26. tammikuuta kello 15 Suomen aikaa.

Pormestari Vapaavuori puhuu paneelissa, joka käsittelee kaupunkien tulevaisuutta koronapandemian jälkeisessä ajassa. Pormestari nostaa paneelissa esiin muun muassa koronapandemian vaikutuksia kaupunkien kehittymiseen ja keskinäiseen kilpailuun, yhteistyön tärkeyden koronanjälkeisen ajan menestyksessä sekä kokonaisvaltaisen johtajuuden merkitystä kriisinhoidossa.

Paneelin muita puhujia ovat EDGE, OVG Real Estaten perustaja ja toimitusjohtaja Coen van Oostrom, Quantelan perustaja ja toimitusjohtaja Sridhar Gadhi ja New Yorkin kaupungin kansainvälisten asioiden komissaari Penny Abeywardena.

Pormestari Vapaavuori on jäsenenä Maailman talousfoorumin kaupunkien globaalissa tulevaisuusfoorumissa (Global Future Council on Cities of Tomorrow) ja kaupunkeihin, infrastruktuuriin ja urbaaneihin palveluihin keskittyvän verkoston ohjausryhmässä (Platform for shaping the future of cities, infrastructure and urban services).

Viikon kestävä Davos Agenda -tapahtuma kokoaa yhteen hallitusten, liike-elämän, kansainvälisten järjestöjen, tutkimuksen ja kansalaisyhteiskunnan johtoa ja mielipidevaikuttajia. Tapahtuman teemat käsittelevät muun muassa työn tulevaisuutta ja kestävää palautumista koronapandemiasta. Tapahtuma edeltää myöhemmin keväällä järjestettävää Maailman talousfoorumin vuosikokousta.

Tapahtuman julkista osuutta voi seurata Maailman talousfoorumin verkkosivuilla: The Davos Agenda.