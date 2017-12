Helsingin pormestari tapaamaan Tukholman kollegaansa

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori vierailee Tukholmassa 15.12.2017 ja tapaa Tukholman pormestarin Karin Wanngårdin.

Pormestari Vapaavuorella ja pormestari Wanngårdilla on kahdenkeskinen tapaaminen, jossa on tarkoitus keskustella Ruotsin valtion ja Tukholman kaupungin suhteesta sekä Tukholman suurimmista maankäytön, asumisen ja liikenteen investointihankkeista.

Pormestari Vapaavuori tapaa myös Tukholman kaupungin muuta ylintä johtoa.

Tukholmassa kaupungin ja valtion yhteistyö on ilmentynyt menestyksekkäästi erityisesti merkittävissä infrainvestoinneissa asuntorakentamisen ja taloudellisen kasvun mahdollistamiseksi.

”Ruotsissa valtio näkee kirkkaasti kuinka tärkeä talouden veturi maan pääkaupunki on. Tukholmassa kasvun haasteisiin on haettu ratkaisuja avarakatseisesti ja yhteistyössä valtion kanssa. Tämä on yksi asioista, joista voisimme ottaa oppia naapuriltamme”, pormestari Vapaavuori sanoo.

Tukholman vierailun ohjelmassa on myös tutustuminen Tukholman kauppakamarin toimintaan ja sen yhteistyö kaupungin kanssa.

Tukholma on yksi Helsingin kansainvälisen toiminnan ja kumppanuuksien painopistekaupungeista vuonna 2018. Painotus näkyy esimerkiksi yhteistyön tiivistämisenä sekä erilaisten tapahtumien järjestämisessä.

Tulevan vuoden aikana Tukholmassa tullaan järjestämään myös erillinen Helsinki-tapahtuma.