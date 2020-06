Helsingin rikas luonto yllättää keskustakirjasto Oodin näyttelyssä

Keskustakirjasto Oodissa on auennut Helsingin luontoon kuljettava näyttely. Oodi Helsingin luonnolle -näyttelyssä liikutaan pop-up-luonnonsuojelualueen polulla, piipahdetaan pitkospuita pitkin lintulavalla ja kutsutaan ystävä retkelle.

Näyttelyä sävyttävät helsinkiläisten luontotarinat, monimuotoinen lajisto ja ideat oman lähiluonnon rikastamiseen. Luonto ilahduttaa myös retkivideoissa sekä Vasikkasaaren livekameran maisemassa.

Kolmikieliseen näyttelyyn on vapaa pääsy ja siihen voi tutustua itsenäisesti kirjaston aukioloaikoina. Näyttely on esillä kaupunkiympäristön toimialan osallisuustila Bryggassa ainakin syyskuun loppuun asti. Tilaan on esteetön pääsy.

Vierailijat voivat tuottaa tilaan omaa sisältöä lähettämällä helsinkiläisen luontokuvan someseinälle ja tuomalla lajiköyhälle nurmelle niittyaskartelun.

Bryggassa noudatetaan Helsingin kaupungin ja keskustakirjasto Oodin vierailuohjeita koronaepidemian aikana.

Lisätiedot näyttelystä ja ajankohtaiset asiat löytyvät verkkosivulta hel.fi/brygga.

Osoite: Töölönlahdenkatu 4, Keskustakirjasto Oodi, Brygga kerros 1+.