Helsingin seudun joukkoliikenne vahvistuu 16.8. neljällä uudella runkobussilinjalla

Entistä useampi Helsingin seudun joukkoliikenteen asiakas pääsee runkobussien kyytiin 16.8. alkaen, kun runkolinjojen 20, 30, 40 ja 570 liikenne alkaa. HSL on perustanut uudet runkolinjat nykyisten reittien pohjalle, mutta runkolinjoiksi päivittämisen ansiosta matkustaminen on entistä sujuvampaa. Kyytiin voi nousta myös keskiovista ja bussien kulku on nopeaa ja täsmällistä esimerkiksi liikennevaloetuuksien ansiosta.

HSL vahvistaa Helsingin seudun joukkoliikenneverkostoa maanantaista 16.8. alkaen uusilla runkobussilinjoilla 20, 30, 40 ja 570. Reitit ovat: Linja 20, Eira - Kamppi - Munkkivuori

Linja 30, Eira - Kamppi - Munkkivuori - Pitäjänmäki - Myyrmäki

Linja 40, Elielinaukio - Haaga - Kannelmäki

Linja 570, Mellunmäki - Tikkurila - Aviapolis - Lentoasema Runkolinjoilla matkustaminen on helppoa ja sujuvaa. Kaikilla uusilla linjoilla on avorahastus, joten bussiin voi nousta myös keskiovista näyttämättä lippua kuljettajalle. Runkolinjojen liikenne on metromaisen täsmällistä ja tiheää, joten kyytiin pääsee ilman pitkää odotusta ja aikatauluja katsomatta. Jotta runkobussien kulku on joutuisaa, kaikille uusille linjoille tulee liikennevaloetuuksia. Kun linjat päivittyvät runkolinjoiksi, niiltä vähennetään paikoin pysäkkejä liikenteen nopeuttamiseksi. Poistettavat pysäkit ovat vähän käytettyjä ja kävelymatkat pysäkeille pysyvät edelleen kohtuullisina kaikkialla. Kartta: HSL:n runkoverkko 16.8.2021 alkaen Runkolinjoilla kulkee sähköisiä nivelbusseja Runkolinjoja 20, 30 ja 40 liikennöidään uusilla nivelbusseilla. Nivelbussit ovat lähes 19 metriä pitkiä, joten niissä on väljää matkustaa ja busseissa on mukavasti tilaa myös lastenvaunuille. Nivelbussit kulkevat sähköllä, joten runkolinjojen liikenne on myös ympäristöystävällistä. Runkolinjalle 570 tulee sähköisiä nivelbusseja elokuusta 2022 alkaen. Matkustaja tunnistaa runkolinjojen bussit ja pysäkit tutusta oranssista tilaajavärityksestä. Matkustaminen selkeytyy HSL on suunnitellut uudet runkolinjat nykyisten reittien pohjalta sellaisille alueille, joissa busseilla on paljon käyttäjiä. Runkolinja 20 korvaa linjat 18 ja 18N. Linja 30 korvaa linjat 39 ja 39N, ja reitti jatkuu eteläpäässä Kampista Eiraan ja pohjoispäässä Myyrmäestä Honkasuolle​. Linjojen N-muunnosten poistuminen selkeyttää matkustamista. Linjojen 20 ja 30 aikataulut on suunniteltu suhteessa muihin linjoihin niin, että busseja kulkee jatkossa entistä tasaisemmin niin reittien etelä- kuin pohjoispäässäkin. Linjojen 20 ja 30 ansiosta Kampin ja Eiran välinen bussiliikenne tihenee niin, että busseja kulkee eteläisessä Helsingissä jatkossa ruuhka-aikoina viiden minuutin välein. Runkolinja 40 noudattaa nykyisen linjan 40 reittiä Pohjois-Haagaan asti, mutta jatkuu Kannelmäkeen ja Pelimannintielle. Vantaan runkolinja 570 korvaa linjan 562, mutta reitti jatkuu Aviapoliksesta lentoasemalle. Lue lisää elokuun reittimuutoksista: Reittimuutokset Helsingissä

Reittimuutokset Vantaalla Runkoyhteydet muodostavat joukkoliikenneverkoston perustan Helsingin seudun runkoverkko koostuu kiskoliikenteestä sekä runkobussilinjoista, joita on tällä hetkellä viisi, bussit 200, 500, 510, 550 ja 560. Raideyhteyksistä ja runkobussilinjoista muodostuu kaikki Helsingin seudun ydinalueet yhdistävä verkosto, jossa matkustajan on vaivatonta kulkea tiheän liikenteen ja selkeiden reittien ansiosta. Runkoverkoston tärkeimmät yhteydet rakentuvat kiskoliikenteen varaan, mutta runkobusseilla on tärkeä tehtävä niillä alueilla, joilla kiskokulkuneuvoilla ei ole riittävästi kysyntää. Runkobussilinjat myös tarjoavat hyviä liityntäyhteyksiä raideliikenteeseen. HSL:n tutkimusten mukaan asiakkaat toivovat matkustamiselta yksinkertaisuutta ja riippumattomuutta aikatauluista. HSL:n tekemien selvitysten mukaan runkolinjat vastaavat näihin tarpeisiin, sillä asiakkaat ovat niihin tyytyväisiä. Lisätietoja runkoverkosta

