Helsingin seudun kauppakamari ja Uudenmaan liitto ratkovat osaajapulaa SuomiAreenassa 

Miten hyvin hallitusohjelma vastaa yritysten osaajapulaan? Entä missä Suomen pitää parantaa, jotta työpaikoille saadaan tekijöitä nyt ja tulevaisuudessa? Haastetta ratkovat SuomiAreenassa yrittäjä ja visionääri Peter Vesterbacka, maakuntajohtaja Ossi Savolainen, Tokmannin henkilöstö- ja vastuullisuusjohtaja Sirpa Huuskonen, johtava rehtori Maija Aaltola Omniasta ja johtava asiantuntija Riikka Vataja Helsingin seudun kauppakamarista. Kuinka ratkaisemme osaajapulan –keskustelu on MTV-lavalla keskiviikkona 28. kesäkuuta klo 12. Keskustelua juontaa toimittaja Shahin Doagu.

”SuomiAreena on tärkeä foorumi, jossa on mahdollista nostaa esiin Suomen kasvun kannalta merkittäviä asioita. Osaajapula on yritysten vaikein haaste, johon on löydettävä nopeasti uusia avauksia. Metropolialueen toimijoilla on valmius rohkeisiin kokeiluihin, jotka parantavat kansainvälisten ja kotimaisten osaajien työllistymistä koko Suomeen”, Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen luonnehtii.

”Työvoimapula on uhka elinvoimalle koko maassa. Suomen verokertymän kannalta on kriittistä, että työvoimapula ratkaistaan Uudellamaalla, missä volyymit ovat suurimmat. Tarvitsemme yhteistyötä laajemmallakin rintamalla, jotta koko Suomi menestyy”, toteaa Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolainen.

SuomiAreenan teemoissa kuuluvat eri toimijoiden ja organisaatioiden esiin nostamat teot sekä yhteiskunnallisesti tärkeät aiheet. SuomiAreena järjestetään Porissa 27. – 30.6.2023. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa SuomiAreenan sivuilla https://www.suomiareena.fi/.