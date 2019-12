Helsingin seurakunnat jakoivat aamuliikenteessä piparkakkuja ja joulurauhaa

Yhdeksättä kertaa järjestetyssä seurakuntien yllätystempauksessa levitettiin hyvää joulumieltä piparkakkujen avulla.

Helsingin seurakunnat jakoivat tänään 3.12. tiistaiaamulla liikkeellä oleville piparkakkupussin, jossa on mukana joulurauhan toivotus. Helsingissä jaossa oli tällä kertaa 31 600 pussia, joissa on yhteensä 62 600 piparkakkua.

Suurin osa piparkakuista jaettiin aamuliikenteessä kello 6–9.30. Piparkakkuja jakamassa oli seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Piparkakkuja jaettiin paikoissa, joiden ohi tai kautta kulkee arkiaamuina paljon ihmisiä. Piparkakkupusseissa toivotettiin aiempien vuosien tapaan #joulurauhaa.

Tempaus on joulupiparkakkujen saajille yllätys, joten siitä ei kerrota etukäteen. Piparkakkujaon tarkoituksena on ilahduttaa ja tuoda hyvää joulumieltä ihmisille. Pussissa on aina kaksi piparia, joten joulumielen ja joulunmaun voi myös jakaa jonkun kanssa.



Lisätiedot: Tapahtumakoordinaattori Laura Leipakka, laura.leipakka@evl.fi, p. 09 2340 2521