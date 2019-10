Helsingin seurakuntayhtymältä lähetystyöhön ja kansainväliseen apuun lähes 3 miljoonaa euroa

Kampin kappelissa pääsee vihille 6.7. Hääyö-tapahtumassa 13.6.2019 08:03:00 EEST | Tiedote

Heinäkuussa on harvinainen mahdollisuus sanoa ”tahdon” Kampin kappelissa. Kampin kappeli on avattu seitsenvuotisen historiansa aikana vain kaksi kertaa aiemmin vihkimisiä varten ja edellisestä kerrasta on kulunut jo useampi vuosi.