Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut jouluna ja vuodenvaihteessa 2022/ 2023

Terveysasemat

Terveysasemat ovat kiinni jouluna la 24.12.–ma 26.12., uudenvuodenaattona ja -päivänä la 31.12. ja su 1.1. ja loppiaisena pe 6.1.

Kaikki terveysasemat ovat auki ma 19.12.–to 5.1. arkisin klo 8–16. Keskitetty ehkäisyneuvonta Kalasatamassa on kiinni 27.12.–28.12.

Terveysneuvontaa 24 h - p. 09 310 10023

Terveysneuvonnasta saa tietoa Helsingin terveyspalveluista ja sairauksien hoito-ohjeita ympäri vuorokauden (24 h) tavallisen puhelun hinnalla.

Kiireellinen hoito ja päivystys

Jos tarvitset kiireellistä hoitoa, tee oirearvio osoitteessa omaolo.fi tai ole arkisin klo 8–16 yhteydessä terveysasemalle ja muina aikoina Päivystysapuun p. 116117.

Soita ennen päivystykseen hakeutumista maksuttomaan numeroon 116 117. Numerossa palvellaan ympäri vuorokauden.

Aikuiset (16 vuotta täyttäneet)

Meilahden yhteispäivystys, Haartmaninkatu 4, rakennus 12

Malmin yhteispäivystys, Talvelantie 6 J

Helsinkiläiset voivat hakeutua myös Jorvin yhteispäivystykseen Espooseen, Turuntie 150 tai Peijaksen yhteispäivystykseen Vantaalle, Sairaalakatu 1.

Lapset ja nuoret

Uusi lastensairaala, Stenbäckinkatu 9

Koronavirustartunnan hoito

Helsinkiläiset voivat tehdä oirearvion verkossa osoitteessa omaolo.fi. Palvelussa saa toiminta ohjeet ja voi tarvittaessa varata ajan koronavirustestiin. Koronavirusneuvonta palvelee arkisin klo 8–16, p. 09 310 10024.

Suun terveydenhuollon päivystys ja ajanvaraus

Suun terveydenhuollon päivystys on auki jouluna 24.12.–26.12., uudenvuodenaattona ja -päivänä 31.12. ja 1.1. ja loppiaisena 6.1. klo 9–21 Puistosairaalassa, Stenbäckinkatu 11, C-ovi. Ajanvaraus on avoinna klo 8­­–21, p. 09 471 71110. Yöpäivystys sijaitsee Töölön sairaalassa tapaturma-asemalla, Töölönkatu 40, p. 116 117.

Soita ennen kuin tulet päivystykseen.

Sosiaali- ja kriisipäivystys 24 h

Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelevat jouluna, uutena vuotena ja loppiaisena ympäri vuorokauden. Sosiaalipäivystys, p. 020 696 006 ja kriisipäivystys, p. 09 310 44222.

Muut sosiaali- ja terveyspalvelut

Tietoa muista poikkeavista joulun ja vuodenvaihteen aukioloajoista saat palvelujen omilta verkkosivuilta.

Henkeä uhkaavat tilanteet - soita 112

Vakavissa ja henkeä uhkaavissa sairaus- ja onnettomuustapauksissa saa apua ympäri vuorokauden numerosta 112.

Social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors under julen och vid årsskiftet 2022–2023

Hälsostationerna

Hälsostationerna är stängda under julhelgen från lördagen den 24.12 till måndagen den 26.12, på nyårsafton och -dagen lördagen den 31.12 och söndagen den 1.1 och på trettondagen fredagen den 6.1.

Alla hälsostationer har öppet måndagen den 19.12–torsdagen den 5.1, vardagar klockan 8–16. Den centraliserade preventivrådgivningen är stängd 27–28.12.

Hälsorådgivning 24 h – tfn 09 310 10023

Hälsorådgivningen lämnar information om hälsovårdstjänsterna i Helsingfors och ger anvisningar om vård vid olika sjukdomar dygnet runt (24 h). För samtalet tas den normala samtalsavgiften ut.

Brådskande vård och jour

Om du behöver brådskande vård, gör en symtombedömning på omaolo.fi eller kontakta hälsostationen vardagar klockan 8–16 och övriga tider Jourhjälpen, tfn 116 117.

Innan du söker dig till jouren vänligen ring det avgiftsfria numret 116 117. Numret betjänar dygnet runt.

Vuxna (personer som fyllt 16 år)

Mejlans samjour, Haartmansgatan 4, byggnad 12

Malms samjour, Talvelavägen 6 J

Invånare i Helsingfors kan också söka sig till Jorvs samjour på Åbovägen 150 i Esbo eller till Pejas samjour på Sjukhusgatan 1 i Vanda.

Barn och ungdomar

Nya barnsjukhuset, Stenbäcksgatan 9

Behandling av coronavirussmitta

Helsingforsare kan göra en symtombedömning på omaolo.fi. I tjänsten får du anvisningar och du kan vid behov boka en tid för ett coronatest. Coronavirusrådgivningen betjänar vardagar klockan 8–16, tfn. 09 310 10024.

Munhälsovårdens jour och tidsbokning

Munhälsovårdens jour har öppet under julhelgen 24–26.12, på nyårsafton och -dagen 31.12 och 1.1 samt på trettondagen 6.1 klockan 9–21 i Parksjukhuset, Stenbäcksgatan 11, C-dörr. Tidsbokningen är öppen klockan 8–21, tfn 09 471 71110. Nattjouren finns på Tölö olycksfallsstation, Tölögatan 40, tfn 116 117.

Ring innan du kommer till jouren.

Social- och krisjour 24 h

Social- och krisjouren betjänar dygnet runt under jul- och nyårshelgen samt på trettondagen. Socialjouren, tfn 020 696 006 och krisjouren, tfn 09 310 44222.

Andra social- och hälsotjänster

Information om andra avvikande öppettider under jul- och nyårshelgen finns på tjänsternas egna webbsidor.

Livshotande situationer – ring 112

Vid allvarliga och livshotande sjukdoms- och olycksfall fås hjälp dygnet runt från numret 112.

Health and social services in Helsinki

at Christmas and the turn of the year 2022/2023

Health stations

The health stations will be closed for Christmas from Saturday, 24 December to Monday, 26 December, for the New Year’s Eve and New Year’s Day on Saturday, 31 December and Sunday, 1 January and for the Epiphany on Friday, 6 January.

All health stations will be open on working days from Monday, 19 December to Thursday, 5 January at 8.00–16.00. Centralised contraceptive counselling in Kalasatama will be closed from 27 December to 28 December.

Telephone Health Service 24/7 – tel. +358 9 310 10023

Telephone Health Service provides information on health services in Helsinki and advice on the treatment of illnesses around the clock (24 h, 7 days/week) at the cost of a normal call.

Urgent and emergency care

If you need urgent care, complete the symptom checker at omaolo.fi or contact the health station Monday–Friday at 8.00–16.00 or at other times call the Medical Helpline, 116 117.

Please call the free-of-charge Medical Helpline, tel. 116 117, before you go to the emergency services. The helpline is open round the clock.

Adults (age 16 and older)

Meilahti Joint Emergency Department, Haartmaninkatu 4, Building 12

Malmi Joint Emergency Department, Talvelantie 6 J

Helsinki residents can also seek medical attention at the Jorvi Joint Emergency Department in Espoo, Turuntie 150, or at the Peijas Joint Emergency Department in Vantaa, Sairaalakatu 1.

Children and young people

New Children’s Hospital, Stenbäckinkatu 9

Treatment of COVID-19

Helsinki residents can complete the symptom checker online at omaolo.fi. The service provides instructions on how to proceed and, if necessary, you can book an appointment for COVID-19 testing. The Coronavirus Helpline is open Monday–Friday at 8.00–16.00, tel. +358 9 816 10024.

Emergency oral healthcare and appointment booking

Emergency oral health care services will be available on Christmas from 24 December to 26 December, on the New Year’s Eve and New Year’s Day on 31 December and 1 January and on the Epiphany on 6 January at Park Hospital, Stenbäckinkatu 11, Door C, from 9.00 to 21.00. The appointment booking service will be open 8.00–21.00, tel. +358 9 310 71110. Night-time emergency services will be available at Töölö Hospital Emergency Department, Töölönkatu 40, tel. 116 117.

Please call before coming in.

Social and Crisis Emergency Services 24 h

Social and Crisis Emergency Services will be open 24/7 on Christmas, the New Year and Epiphany. Emergency Social Services, tel. +358 20 696 006, and Crisis Emergency Services, tel. +358 9 310 44222.

Other health and social services

You can find information on exceptional opening hours of other health and social services on Christmas and the turn of the year on the services’ respective websites.

Life-threatening situations – call 112

In the event of serious and life-threatening fits of illness and accidents, help is available 24/7 by calling 112.