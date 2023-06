Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut juhannuksena 2023

Terveysasemat

Terveysasemat ovat auki to 22.6. klo 8–16. Terveysasemat ovat kiinni juhannuksena 23.6.–25.6.

Terveysneuvontaa 24 h - p. 09 310 10023

Terveysneuvonnasta saa tietoa Helsingin terveyspalveluista ja sairauksien hoito-ohjeita ympäri vuorokauden (24 h) tavallisen puhelun hinnalla.

Kiireellinen hoito ja päivystys

Jos tarvitset juhannuksena kiireellistä hoitoa, tee ensin oirearvio Omaolo-palvelussa osoitteessa omaolo.fi. Saat toimintaohjeet ympäri vuorokauden ja tarvittaessa yhteyden ammattilaiseen

tai

ota yhteyttä Päivystysapuun, p. 116 117 (24/7). Soita ennen kuin hakeudut päivystykseen.

Aikuiset (16 vuotta täyttäneet)

Meilahden yhteispäivystys, Haartmaninkatu 4, rakennus 12

Malmin yhteispäivystys, Talvelantie 6 J

Kiireellisissä sairaustapauksissa oman terveysaseman ollessa kiinni helsinkiläiset voivat hakeutua myös Jorvin päivystykseen Espooseen, Turuntie 150 tai Peijaksen päivystykseen Vantaalle, Sairaalakatu 1.

Lapset ja nuoret

Uusi lastensairaala, Stenbäckinkatu 9



Suun terveydenhuollon päivystys

Suun terveydenhuollon päivystys on auki juhannuksena 23.6.–25.6. klo 9–21, Puistosairaalassa, Stenbäckinkatu 11, C-ovi. Ajanvaraus on avoinna klo 8–21, p. 09 471 71110. Yöpäivystys sijaitsee Meilahden yhteispäivystyksessä, Haartmaninkatu 4, p. 116 117. Soita ennen kuin tulet päivystykseen.

Sosiaali- ja kriisipäivystys 24 h

Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelevat juhannuksena ympäri vuorokauden. Sosiaalipäivystys, p. 020 696 006 ja kriisipäivystys, p. 09 310 44222.

Vakavat ja henkeä uhkaavat tilanteet - soita 112

Helsingfors social- och hälsovårdstjänster under midsommaren 2023

Hälsostationerna

Hälsostationerna är öppna tor 22.6 kl. 8­­–16. Hälsostationerna håller stängt under midsommaren 23.6–25.6.

Hälsorådgivning 24 h - tfn 09 310 10023

Hälsorådgivningen infomerar om hälsovårdstjänsterna i Helsingfors och ger råd för vård av sjukdomar dygnet runt (24 h), till normal samtalsavgift.

Brådskande vård och jour

Om du behöver brådskande vård under midsommaren, gör först en symtombedömning i Omaolo-tjänsten (omaolo.fi). Du får anvisningar dygnet runt och vid behov kontakt med vårdpersonalen

eller

kontakta Jourhjälpen, tfn 116117 (24/7). Ring innan du uppsöker jouren.

Vuxna (16 år fyllda)

Mejlans samjour, Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12

Malms samjour, Talvelavägen 6 J

I brådskande sjukdomsfall, då den egna hälsostationen är stängd, kan helsingforsare också söka sig till Jorvs jour i Esbo, Åbovägen 150 eller till Pejas jour i Vanda, Sjukhusgatan 1.

Barn och unga

Nya barnsjukhuset, Stenbäcksgatan 9

Munhälsovårdens jour

Munhälsovården har jouröppet under midsommaren (23.6–25.6) kl. 9–21 vid Parksjukhuset, Stenbäcksgatan 11, C-dörr.Tidsbokning kl. 8–21, tfn 09 471 71110. Nattjouren är på Mejlans samjour, Haartmansgatan 4, tfn 116 117. Ring innan du kommer till jouren.

Social- och krisjour 24 h

Social- och krisjouren betjänar dygnet runt även under midsommaren.Socialjouren tfn 020 696 006 och krisjouren tfn 09 310 44222.

Allvarliga och livshotande situationer - ring 112

Social and Health Care Services in Helsinki during Midsummer 2023

Health Stations

Health stations are open on Thursday 22 June 8.00–16.00. Health stations are closed during Midsummer (23–25 June).

24 h Telephone Health Service, tel. 09 310 10023

Information about Helsinki’s health care services and treatment instructions 24 hours a day at the cost of a normal phone call.

Urgent and emergency care

If you need urgent care during Midsummer, make first a symptom assessment at omaolo.fi. Omaolo provides health advice 24/7 and, if needed, puts you in contact with a professional

or

you can contact Medical Helpline, tel. 116117 (24/7). Call before seeking treatment at the emergency department.

Adults (over 16 years of age)

Meilahti Emergency Department, Haartman Hospital, Haartmaninkatu 4, building 12

Malmi Emergency Department, Talvelantie 6 J

Residents of Helsinki with serious illnesses and in urgent need for care can also go to the Jorvi Hospital emergency room in Espoo, Turuntie 150 or to the Peijas Hospital emergency room in Vantaa, Sairaalakatu 1, Vantaa.

Children

New Children’s Hospital, Stenbäckinkatu 9

Emergency Dental Care

Emergency dental care is provided during Midsummer (23–25 June) 9.00–21.00 at Park Hospital, Stenbäckinkatu 9, door C. Appointments can be booked 8.00–21.00 at tel.09 471 71110. Night emergency duty is at Meilahti Emergency Department, Haartmaninkatu 4, tel. 116 117. Please call before seeking treatment.

Emergency Social Services and Crisis Emergency Support 24/7

Emergency Social Services and Crisis Emergency Support serve 24/7 also during Midsummer. You can reach Emergency Social Services at tel. 020 696 006 and Crisis Emergency Support at tel. 09 310 44222.

In serious and life-threatening emergencies – call 112