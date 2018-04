Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut vappuna 2018

Helsingfors social- och sjukvårdstjänster under valborg 2018. Social and health care services in Helsinki at the 1st of May.

Terveysneuvontaa 24 h - puh. 09 310 10023

Terveysneuvonnasta saa tietoa Helsingin terveyspalveluista ja sairauksien hoito-ohjeita ympäri vuorokauden (24 h) tavallisen puhelun hinnalla.

Henkeä uhkaavat tilanteet - soita 112

Vakavissa ja henkeä uhkaavissa sairaus- ja onnettomuustapauksissa saa apua ympäri vuorokauden numerosta 112.

Terveysasemat

Terveysasemat ovat auki vapunaattona ma 30.4. klo 8 – 16. Kalasataman ja Vuosaaren terveysasemilla ei ole 30.4. iltavastaanottoja klo 16 -20. Terveysasemat ovat kiinni vappuna ti 1.5.

Päivystys

Oman terveysaseman ollessa kiinni kiireellistä hoitoa vaativat potilaat hoidetaan päivystyksessä.

Aikuiset (16 vuotta täyttäneet)

Haartmanin päivystyssairaala, Haartmaninkatu 4, rakennus 12, puh. 09 310 63231 ja Malmin päivystyssairaala, Talvelantie 6J, puh. 09 310 67204.

Lapset

Lasten ja nuorten sairaala, Lastenklinikka, Stenbäckinkatu 11, puh. 09 87 10023.

Kiireellisissä sairaustapauksissa oman terveysaseman ollessa kiinni helsinkiläiset voivat hakeutua myös Jorvin päivystykseen Espooseen, Turuntie 150, puh. 09 4711 tai Peijaksen päivystykseen Vantaalle, Sairaalakatu 1, puh. 09 471 67060.

Suun terveydenhuollon päivystys

Suun terveydenhuollon päivystys on auki vappuna 1.5. klo 9 - 21 Haartmanin sairaalassa, Haartmaninkatu 4, rakennus 12. Ajanvaraus on avoinna klo 8 - 21, puh. 09 310 49999. Yöpäivystys sijaitsee Töölön sairaalassa tapaturma-asemalla, Töölönkatu 40, puh. 09 471 87708.

Soita ennen kuin tulet päivystykseen.

Sosiaali- ja kriisipäivystys 24 h

Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelevat vappuna ympäri vuorokauden. Sosiaalipäivystys, puh. 020 696 006 ja kriisipäivystys, puh. 09 310 44222.

Helsingfors social- och sjukvårdstjänster under valborg 2018

Hälsorådgivning 24 h - tfn 09 310 10023

Hälsorådgivningen ger uppgifter om hälsovårdstjänsterna i Helsingfors och anvisningar om vården av sjukdomar dygnet runt (24 h) till normal samtalsavgift.

Livshotande situationer - ring 112

Hjälp fås dygnet runt från numret 112 i allvarliga och livshotande sjukdoms- och olycksfall.

Hälsostationerna

Hälsostationerna är öppna på valborgsmässoafton må 30.4 kl. 8-16. Fiskehamnens och Nordsjö hälsostationer har 30.4 ingen kvällsmottagning kl. 16-20. Hälsostationerna är stängda på valborg 1.5.

Jour

Då den egna hälsostationen har stängt vårdas brådskande sjukdomsfall i jouren.

Vuxna (16 år fyllda)

Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12, tfn 09 310 63231 och Malms joursjukhus, Talvelavägen 6 J, tfn 09 310 67204.

Barn

Barn och ungdomssjukhuset, Barnkliniken, Stenbäcksgatan 11, tfn 09 87 10023.

I brådskande sjukdomsfall, om den egna hälsostationen är stängd, kan helsingforsare också söka sig till Jorvs jour i Esbo, Åbovägen 150, tfn 09 4711. Helsingforsare kan också söka sig till Pejas jour i Vanda, Sjukhusgatan 1, tfn 09 4716 7060.

Munhälsovårdens jour

Jouren för munhälsovård håller öppet under valborg (1.5) kl. 9 - 21 i Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12. Tidsbeställningen är öppen kl. 8 - 21, tfn 09 310 49999. Nattjouren är på Tölö olycksfallsstation, Tölögatan 40, tfn 09 471 87708.

Vi önskar, att patienterna tar kontakt per telefon före de kommer till jouren för munhälsovård.

Social- och krisjour 24 h

Social- och krisjouren betjänar dygnet runt även under valborg.Socialjouren tfn 020 696 006 och krisjouren tfn 09 310 44222.

Social and health care services in Helsinki at the 1st of May

24 h Telephone Health Service, Tel. 09 310 10023

Information is provided about Helsinki’s health services and treatment instructions 24 hours a day at the cost of a normal phone call.

In life-threatening emergencies – call 112

In the event of a severe and life-threatening illness or accident situation at any time of the day, call 112 for help.

Health Stations

Health stations are open on Monday 30 April 8:00-16:00. On 30 April Kalasatama and Vuosaari health stations do not have any evening appointments 16:00-20:00. Health stations are closed on First of May.

Emergency services

When local health stations are closed, patients in need of urgent care are treated by emergency services.

Adults (over 16 years of age)

Haartman Hospital and Emergency Room, Haartmaninkatu 4, building 12, tel. 09 310 63231 and Malmi Hospital and Emergency Room, Talvelantie 6 J, tel. 09 310 67204.

Children

Children's Hospital Emergency Clinic, Stenbäckinkatu 11, tel. 09 87 10023.

When local health stations are closed, residents of Helsinki with serious illnesses and in urgent need for care can also go to the Jorvi Hospital emergency room in Espoo, Turuntie 150, tel. 09 4711. Residents of Helsinki can also go the Peijas Hospital emergency room in Vantaa, Sairaalakatu 1, Vantaa, tel. 09 471 67060.

Emergency Dental Care

Emergency dental care is provided on Tuesday on 1st of May 9 - 21 at Haartman Hospital, Haartmaninkatu 4, building 12. Appointments can be booked 8 - 21 at 09 310 49999. Night emergency duty is at Tölö hospital emergency department, Töölönkatu 40, tel. 09 471 87708.

Please always make an appointment by phone before seeking treatment for Emergency Dental Care.

Emergency Social Services and Crisis emergency support 24/7

Emergency Social Services and Crisis emergency support serve 24/7 also during 1st of May. Emergency Social Services tel. 020 696 006 and Crisis emergency support tel. 09 310 44222.