Helsingin sosialidemokraatit pyytävät Jutta Urpilaista SDP:n presidenttiehdokkaaksi

”Jutta Urpilainen olisi erinomainen ehdokas Suomen tasavallan presidentiksi. Aikamme tarvitsee hänenkaltaistaan arvojohtajaa, lasikattojen rikkojaa ja taitavaa poliitikkoa johtamaan Suomen ulkopolitiikkaa. Urpilaisen kokemus on laaja ja monipuolinen, EU:n kumppanuuskomissarina toimiminen on vahvistanut hänen ulkopoliittista osaamistaan ja verkostojaan niin EU:ssa kuin laajemminkin. Uskon vahvasti, että Jutalla on hyvät mahdollisuudet haastaa muut ehdokkaat”, toteaa SDP Helsingin piirin puheenjohtaja Anita Hellman.

Tällä hetkellä Urpilainen toimii Suomen EU-komissaarina, jonka vastuualueena ovat kansainväliset kumppanuudet ja erityisenä painopisteenä Afrikka. Komissaarin tehtävän lisäksi Urpilainen on toiminut niin kansanedustajana, ministerinä kuin SDP:n puheenjohtajanakin. Hän toimi valtiovarainministerinä aikana, jolloin eurokriisi oli syvimmillään. Urpilainen on ensimmäinen nainen, joka on toiminut Suomen valtiovarainministerinä.

Jutta Urpilainen on rakentava ja laajaa kansainvälistä arvostusta nauttiva poliitikko, joka tunnetaan ihmisläheisenä johtajana, erinomaisena verkostoitujana ja vahvana, valoisana persoonana.

SDP Helsingin piirihallitus toteaa yksimielisesti, tukevansa Jutta Urpilaista ehdokkaaksi.

”Tällä hetkellä on tilausta ihmisarvoja vahvasti puolustavalle presidenttiehdokkaalle ja siksi valintamme on Jutta Urpilainen. Jäsenistömme lähtee innolla Jutan tueksi vaalikampanjaan” Helsingin piirin toiminnanjohtaja Tuomas Finne vakuuttaa.