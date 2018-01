Helsingin Stockmannille avautuu keväällä uusi ravintolakokonaisuus, jonka takana on Royal Ravintolat

Helsingin Stockmann-tavaratalon katutasoon avautuu loppukevään aikana uusi, kolmesta ravintolasta koostuva kokonaisuus. Tulevat ravintolat keskittyvät erityisesti korkeatasoiseen sushiin, raikkaisiin salaatteihin ja voileipiin sekä välimerellisiin mezeihin.

Keittokirjailija ja suositun Yes Yes Yes -ravintolan ravintoloitsija Alex Nieminen vastaa täysin uudenlaisen fast casual -ravintolan konseptista. Huolella valmistettuja leipiä ja salaatteja tarjoileva ravintola käyttää paljon lähellä tuotettuja raaka-aineita ja hyödyntää satokauden valikoimaa. Libanonilaisiin ruokiin erikoistunut ravintoloitsija Viviane Kallio taas on välimerellisiä herkkuja tarjoavan ravintolan takana. Sen ruokalistalta löytyy laadukkaita mezejä, leipiä, salaatteja ja lautasannoksia. Kolmas ravintola pelastaa erityisesti kiireiset sushin ystävät, mutta tarjoaa myös rentouttavan ruokahetken japanilaishenkisessä miljöössä. Tulevista ravintoloista ja niiden konsepteista tullaan kertomaan tarkemmin lähitulevaisuudessa.

”Helsingin tavarataloon avautuvat ravintolat tarjoavat asiakkaillemme uusien makuelämysten lisäksi virkistäviä paikkoja istahtaa alas ostostenteon lomassa tai mahdollisuuden tulla viettämään esimerkiksi lounashetkeä työkavereiden kesken. Olemme iloisia, että saamme tavarataloon uusia, uniikkeja ravintoloita, joiden valikoimasta löytyy varmasti jokaiselle jotakin”, Stockmannin Real Estate -toiminnon kaupallinen johtaja Seppo Oksanen sanoo.

Ravintolat avautuvat loppukevään aikana entisen Stockmann Delin ja Stockmann Bakeryn paikalle Helsingin tavaratalon katutasoon. Uusien ravintoloiden toiminnasta vastaa Royal Ravintolat, joka toimii ravintoloitsijana myös Helsingin tavaratalon kahdeksannesta kerroksesta tutuissa Hanko Sushissa ja kattoterassi Roofissa.

Royal Ravintoloiden liiketoimintaryhmän johtaja Petteri Laurikainen on mielissään yhteistyöstä: ”On täysin poikkeuksellinen tilanne päästä operoimaan Helsingin Stockmannin katutasossa ravintoloita. Otamme haasteen vastaan innostuneena ja nöyrin mielin. On hienoa päästä esittelemään helsinkiläisille täysin uusia konseptejamme.”