Helsingin Stockmannin uudet Royal Ravintolat ovat Ooh La Laa, Comptoir Farouge ja Hanko Sushi Bar

Helsingin Stockmannin katutason ravintolauudistus luo tavaratalolle merkittävän uuden ruokailuelämyksen. Toisiaan täydentävä ravintolakolmikko koostuu libanonilaiset maut Suomeen maahantuoneen Viviane Kallion Comptoir Farouge -mezebaarista, vegeruokamestari Alex Niemisen ideoimasta salaatteihin ja voileipiin erikoistuneesta Ooh La Laa -delistä, sekä sushiguru Jesper Björkellin luomasta Hanko Sushin erikoispisteestä Hanko Sushi Bar:sta. Ravintoloita yhdistää korkealaatuiset, paikan päällä nautittavat ja myös helposti mukaan otettavat annokset sekä ydinkeskustan nopeaan tahtiin rytmitetty palvelu.

Huhtikuun aikana Helsingin tavaratalon katutasoon avautuva ravintolakeskittymä on luotu palvelemaan sekä ostostensa tai työpäivänsä lomassa paikan päällä ruokailevaa asiakasta, että annokset mukaan ottavaa kiireistä ruokailijaa. Uusien ravintoloiden tarjonnasta, ilmeestä ja konseptista vastaavat Royal Ravintoloiden ravintoloitsijat Viviane Kallio, Alex Nieminen ja Jesper Björkell. Royal Ravintolat operoi Helsingin tavaratalon kahdeksannessa kerroksessa myös toista Hanko Sushia ja viime keväänä avattua kattoterassi Stockmann Roofia.



Ihmisvilinästä virtaa saava Comptoir Farouge

Libanonilaiseen keittiöön erikoistuneen ravintoloitsija Viviane Kallion kehittämä Comptoir Farouge keskittyy välimerellisiin makuihin, kuten laadukkaisiin mezeihin, lähi-idän leipärulliin ja välimerellisiin ruokaisiin salaatteihin.

”Comptoir tarkoittaa kauppa-asemaa tai baaritiskiä ja meillä siihen yhdistyvät molemmat. Stockan katutason kuhina tulee luomaan ravintolallemme oman lisänsä, sillä pieni hektisyys täydentää kansainvälisen värikästä ja lämmintä tunnelmaamme entisestään. Stockmannin katutasosta tulee aivan ihana paikka pysähtyä syömään tai sitten ottaa ruoat toimistolle, kotiin tai vaikkapa puistoon”, Viviane Kallio iloitsee ja lisää, että Comptoir Farouge toimittaa lounastarjoilut tilauksesta myös toimistopalavereihin tai erilaisiin tilaisuuksiin.



Ooh La Laa, kuinka tuoreet salaatit ja leivät!

Alex Nieminen vastaa Suomessa täysin uudenlaisen Ooh La Laa -ravintolan konseptista. Huolella valmistettuja leipiä ja salaatteja tarjoileva deli käyttää mahdollisimman tuoreita ja lähellä tuotettuja, itse jalostettuja raaka-aineita satokauden valikoimaa aina hyödyntäen.

”En ollut ennen Yes Yes Yes -ravintolaamme saanut Suomessa hyvää ravintolasalaattia ja tähän halusin tuoda parannuksen myös lounasaikaan. Uskon, että kasviksilla täytetyt leipämme tulevat myös olemaan parhaita, mitä maasta saa, ja molempien kyytipojaksi löytyy niihin sopivia viinejä ja sampanjoita laseittain”, vegekirjailijanakin tunnettu Alex Nieminen kertoo ylpeänä ja jatkaa: ”Lähdin suunnittelemaan Ooh La Laa:ta eräänlaiseksi salads & sandwiches - champagne & cocktails -keitaaksi maailmanluokan huipputavaratalossa, joiden joukkoon Stockmann on useine uudistuksineen liittymässä. Tällaiseen ravintolakolmikkoon ja lokaatioon mukaan pääseminen on toki kunnia-asia ja uskon, että meidän yhteinen tarjontamme tuleekin muuttamaan käsitystä lounaasta ydinkeskustassa.”

Suomen suosituimpien sushien hittilista

Stockmann-tavaratalon katutason kolmas uusi ravintola tarjoaa kiireisille laatusushin ystäville mahdollisuuden toteuttaa toiveensa. Uusi Hanko Sushi Bar on ketjun muihin pisteisiin verrattuna erikoisravintola, jonka konseptissa on haettu nopean palvelun ja ensiluokkaisen laadun yhdistämistä.



”Keskitymme ruokalistassamme vain hitteihin ja rakensimme niistä helposti valittavia sushiateriakokonaisuuksia. Haluamme samalla muuttaa suomalaisten käsitystä take away -sushista. Sen sijaan, että seisottaisimme yöllä keitetystä riisistä ja edellispäivän kalasta valmiiksi paketoituja settejä vitriineissä, valmistamme ja pakkaamme ateriat paikan päällä tilauksesta. Ne voi ottaa helposti mukaan, tai sitten asiakkamme voivat istahtaa alas ja aterioida japanilaistyyppisessä sushiravintolassamme. Ruokalistan supistaminen mahdollistaa suuriinkin asiakasvirtoihin varautumisen ja uskon, että pääsemme yllättämään asiakkaamme paitsi laadulla, myös nopeudella”, sushiguru Jesper Björkell kertoo.

Nimekkäiden ja arvostettujen ravintoloitsijoiden saaminen Stockmannille tukee myös tavaratalon positiota laadukkaiden brändien kotina.

”Kansainväliset huipputavaratalot ovat kuuluisia siitä, että niihin mennään muiden ostosten ohella myös jonkin tietyn ja taatun ruokaelämyksen vuoksi. Voimmekin olla ylpeitä siitä, että Helsingin Stockmann liittyy tähän kunniakkaaseen joukkoon uuden ravintolaryppäänsä kanssa. Meillä on ravintoloidemmekin puolesta nyt Suomen paras ja inspiroivin tavaratalotarjonta”, Helsingin Stockmannin vastanimitetty tavaratalojohtaja Jenni Pöllänen iloitsee ja lisää: ”Uudet ravintolat tarjoavat asiakkaillemme uusien makuelämysten lisäksi virkistäviä paikkoja istahtaa alas ostostenteon lomassa tai mahdollisuuden tulla viettämään esimerkiksi lounashetkeä työkavereiden kesken. Voi olla, että niistä tulee Stockan kellolle varteenotettava kilpailija kaupungin suosituimman treffipaikan tittelistä."