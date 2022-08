Helsingin suurin S-market aukeaa kauppakeskus Rediin

Kalasataman asukkaiden kestotoive toteutuu torstaina, kun S-ryhmän suurin alueosuuskauppa HOK-Elanto avaa uuden S-marketin kauppakeskus Rediin. S-market on ahkerasti toivottu lisä vauhdilla kehittyvän Kalasataman palveluihin, sillä se tuo alueelle mahdollisuuden hyödyntää S-ryhmän asiakasomistajaetuja isompien päivittäistavaraostosten yhteydessä.

– Vastaamme nyt toiveisiin Helsingin suurimmalla S-marketilla, jossa piisaa laadukkaita tuotteita jokaisen kotikokin keittiöön. Lisäksi valmistamme myymälässä ravintolatason annoksia ja Ruokatorilta voi ostaa laadukasta lihaa ja kalaa, valmiiksi prepattuja lisukkeita ja HOK-Elannon oman Herkkukeittiön tuotteita, hehkuttaa S-market Redin marketpäällikkö Janne Lahti.

S-market Redi on pinta-alaltaan Helsingin suurin S-market: kauppakeskuksen K1-kerroksessa sijaitsevasta yli 3 500 m2 kokoisesta liiketilasta myymäläpinta-alaa on 2 600 m2.

Grocerant-ilmiö jatkuu Kalasatamassa

Ruokakaupan ja laadukkaan ravintolaruoan yhdistelmä grocerant on rantautunut viime vuosina vahvasti Suomeen, ja trendi jatkuu myös Redin S-marketissa, jossa myymälän henkilökunta valmistaa paikan päällä napolilaisia pizzoja ja maistuvia kotimaisia kanansiipiä. Myös tuoreet patongit, bagelit ja smoothiet tehdään alusta asti itse. Ruoka-annoksen voi ostaa näppärästi mukaan tai jäädä halutessaan ruokailemaan myymälän ruokailualueen pöydissä.

Myymälöihin sijoitettuja ravintoloita HOK-Elannolla on entuudestaan esimerkiksi Helsingin Prisma Kaaressa, Klaukkalan S-marketissa ja Food Market Herkuissa Helsingin keskustassa sekä Espoon Tapiolassa.

Asiakkaiden tuotetoiveet pyritty toteuttamaan

S-market Redin 35-henkistä tiimiä luotsaavan Lahden mukaan S-marketien omaan, asiakkaiden tuotetoiveita keräävään sinuntoive.fi-palveluun on tullut kesän aikana kolmisensataa uuden myymälän valikoimaan liittyvää toivetta.



– Esimerkiksi Ruokatoriin on toivottu laadukasta lihaa ja kalaa, ja niitä sinne on myös luvassa. Myös erilaiset pientuottajien tuotteet, kuten leivät ja panimojuomat, sekä erikoisruokavalioihin sopivat tuotteet, kuten vegaaniset ja gluteenittomat tuotteet, ovat asiakkaidemme toiveissa. Koska kyseessä on Helsingin suurin S-market, hyllytilaa on runsaasti ja meillä on hyvät mahdollisuudet toteuttaa asiakkaidemme tuotetoiveita, aiemmin muun muassa S-market Arabian marketpäällikkönä toiminut Lahti kertoo.

Vuonna 2018 avatun Kauppakeskus Redin K1-kerroksessa sijaitseva S-market on helppokulkuinen myymälä, jossa tuotteet ovat helposti löydettävissä. Kaupan hedelmä- ja vihannesosasto sekä panimojuomaosasto ovat erittäin suuria niin kokoluokaltaan kuin valikoimaltaan. Kylmäosastojen energiatehokkuutta lisäävät ovelliset kylmälaitteet. Hävikkiä minimoidaan muun muassa tuoretuotteiden ilta-alennuksella, kahden euron hyvikkilaatikoilla ja lahjoittamalla hävikkituotteita hyväntekeväisyyteen.

S-market Redi avaa ovensa 1.9.2022 klo 10.

S-market Redi