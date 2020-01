Helsingin tilastollinen vuosikirja 2019 on ilmestynyt

Nuorilta papereita kysyviä vastuullisia myyntipisteitä palkittiin Helsingissä 20.12.2019 11:52:45 EET | Tiedote

Ehkäisevän päihdetyön Pakka-toiminta Helsingissä on palkinnut kunniakirjoin erinomaisesti nuorten ikärajavalvontaa toteuttaneita, vastuullisia myyntipisteitä. Kunniakirjat myönnettiin Munkkivuoren ostoskeskuksen ja Herttoniemen metroaseman R-kioskeille sekä Alko Oy:lle, joiden henkilökunta kysyi henkilöllisyyspapereita jokaiselta koeostajalta ja koepelaajalta kun täysi-ikäiset, mutta nuorelta näyttävät koeostajat yrittivät ostaa alkoholia ja raha-arpoja sekä pelata pelikoneilla kaupoissa, kioskeilla ja huoltoasemilla keväällä 2019 Helsingissä. Kioskit palkittiin erityisesti siksi, että myös rahapelikoneiden ikärajavalvonta hoidettiin erinomaisesti. Alko sai palkinnon erinomaisesta alkoholinmyynnin vastuullisuudesta kaikissa kuudessa myymälässä, joihin koeostot tehtiin. Ostokokeet perustuvat valtakunnalliseen Pakka-toimintamalliin. ”Pakka-toimintamallin tehtävä on edistää ehkäisevää päihdetyötä. Jos on asetettu tavoitteita, niitä on tärkeä mitata ja yksi mittari ovat ostokokeet. Iän tar