Helsingin tuomiokirkon päätorni aukeaa yleisölle – virtuaalisesti

Maisemien katselu Tuomiokirkon tornista on monen Helsingissä vierailevan turistin ja myös helsinkiläisten toivelistalla. Reitti ylös on kuitenkin ahdas ja vaivalloinen, joten turistikierroksia on mahdoton järjestää. Tänä kesänä ongelmaan on kuitenkin löytynyt ratkaisu, virtuaalitodellisuudessa tapahtuva vierailu.

Helsingin tuomiokirkon päätorniin pääsee tutustumaan nyt virtuaalisesti. Kuva: Niklas Chambers/Zoan

Tuomiokirkossa vierailija voi pyytää kirkon infosta tai kirkon pihatasanteella olevasta Cathedral Shop Tapulista virtuaalilasit lainaan pientä maksua vastaan. Niiden avulla hän pääsee siirtymään kupoliin ja katsomaan maisemia neljään eri suuntaan. Virtuaalitodellisuuteen on upotettu myös tietoa Tuomiokirkosta ja kirkon katonreunuksia kiertävistä apostolipatsaista. Kirkkoon ja sen ympäristöön voi pilottivaiheessa tutustua suomeksi ja englanniksi. – Saamme useita kyselyjä, joissa toivotaan vierailua Tuomiokirkon pää- eli kellotorniin. Tämän pilottisovelluksen avulla uudenlaista teknologiaa hyödyntäen voimme paremmin palvella helsinkiläisiä ja turisteja. Heille tarjoutuu mahdollisuus ihastella kirkkoa, apostoleita ja maisemia poikkeuksellisen ylhäältä yli 80 metrin korkeudesta merenpinnasta, sanoo Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan vs. kirkkoherra Suvi-Päivi Koski. VR-kokemuksen on toteuttanut helsinkiläinen virtuaalitodellisuusstudio Zoan, joka on rakentanut jo usean vuoden ajan Helsingin keskustaa virtuaalitodellisuuteen sekä tuottanut todellisuuteen perustuvia virtuaalielämyksiä esimerkiksi Kansallismuseolle ja Tallink-Siljalle. – Virtuaalitodellisuuden käyttö on kasvussa myös matkailualalla. Virtuaali- ja lisätyn todellisuuden avulla voi päästä vaikeakulkuisiin paikkoihin, kurkistaa historiaan tai tulevaisuuteen tai rikastaa kokemusta tarinoilla ja visuaalisilla elementeillä, kertoo Zoanin toimitusjohtaja Miikka Rosendahl. Tuomiokirkon VR-kokemus on rakennettu 360-asteisista videoista ja sitä käytetään langattomilla Oculus Go -virtuaalilaseilla. Kokemus sopii aikuisille ja sen ikäisille lapsille, joilla VR-lasit pysyvät päässä. Tuomiokirkko on auki joka päivä kello 9–18, kesä–elokuussa puoleen yöhön. Virtuaalista tornikierrosta varten VR-laseja voi vuokrata Tuomiokirkon tasanteella sijaitsevasta Tapulista kaupan aukioloaikoina ma–la 10–17, su 11–15. Laseja voi vuokrata myös Tuomiokirkosta infosta ma–pe klo 9–16.30, la klo 9–12 ja su 11.30–15. Seurakuntatilaisuuksia ja kirkollisten toimituksien aikana kirkon info on suljettu. Silloin VR-laseja voi vuokrata Tapulista. VR-laseja voi vuokrata tornikierrosta varten perushintaan 4 €. Alennettu hinta 3 € lapset 7–18 v., työttömät, eläkeläiset ja opiskelijat. Alle kouluikäiset maksutta Katso video: https://youtu.be/qqOHjlgAEz0 www.helsingintuomiokirkko.fi Lisätiedot: Tuomiokirkkoseurakunnan koordinaattori Niina Savolainen, niina.savolainen@evl.fi, 050 442 0050 Tuomiokirkkoseurakunnan vs. kirkkoherra Suvi-Päivi Koski, suvi-paivi.koski@evl.fi, 050 430 6177 Zoan Oy, CMO Laura Ala, laura.ala@zoan.fi, 040 351 6808 Zoan Oy, toimitusjohtaja Miikka Rosendahl, miikka.rosendahl@zoan.fi, 040 963 4977 ZOAN ZOAN on kolmella mantereella toimiva Suomen suurin virtuaalitodellisuusstudio, jonka missio on tuottaa lisäarvoa ainutlaatuisilla VR-elämyksillä ja olla rakentamassa Suomesta maailman virtuaalisinta yhteiskuntaa. Asiakkaitamme ovat mm. Varma, Lähi-Tapiola, Kansallismuseo, Nokia, YLE ja Moomin Characters. www.zoan.fi

