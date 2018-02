Helsingin työpaikkamäärä kasvaa vauhdikkaimmin rakentamisen toimialalla

Työllisten määrä kasvoi Helsingissä ja koko Helsingin seudulla vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä kolmella prosentilla vuoden takaisesta. Työpaikkojen määrä kasvoi puolestaan Helsingissä kahdella prosentilla ja Helsingin seudulla kolmella prosentilla. Luvut selviävät Helsingin kaupunginkanslian tuoreesta tilastojulkaisusta.

Koko vuoden 2017 aikana Helsingin työpaikkamäärä oli prosentin korkeampi kuin vuonna 2016. Työpaikkamäärät kasvoivat nopeimmin rakentamisen, hallinto- ja tukipalvelutoiminnan, teollisuuden, majoitus- ja ravitsemisalan sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialoilla. Sen sijaan muu palvelutoiminta, kaupan ala, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä informaatio ja viestintä menettivät työpaikkoja.

Nämä työmarkkinoita kuvaavat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen ja ovat luonteeltaan suuntaa antavia. Etenkin Helsingin tiedoissa voi olla suurtakin satunnaisvaihtelua.

Työttömyys aleni eniten korkeasti koulutetuilla

Helsingin työttömyysaste oli vuoden 2017 lopussa 10,5 prosenttia. Työttömien määrä on alentunut vauhdilla ja vuoden 2017 joulukuussa työttömiä oli 14 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyys on ollut laskussa kaikissa ikäryhmissä, joskin voimakkainta työttömyyden lasku on ollut nuorilla. Suhteellisesti eniten aleni korkeimmin koulutettujen työttömien määrä. Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston.

Pitkäaikaistyöttömien, eli yli vuoden yhtä jaksoisesti työttömänä olleiden, määrä pieneni jopa 29 prosentilla vuoden 2016 joulukuuhun verrattuna. Osa vähentymästä tosin selittyy TE-hallinnon työnvälitysrekisterin ajantasaistamisella työttömien määräaikaishaastatteluiden myötä. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä oli Helsingissä loppuvuonna 2017 yhteensä 36 prosenttia. Myönteinen työllisyyskehitys ei edelleenkään kosketa kaikkia: yli viisi vuotta työttömänä olleiden määrä kasvoi yhä.

Helsingin kaupunginkanslian tuoreessa tilastojulkaisussa on tarkasteltu työllisyyttä ja työttömyyttä Helsingissä loka-joulukuussa 2017 ja osin koko vuoden 2017 ajalta.