Helsingin Työväen Vappu – vappumarssi ja torijuhla 1.5.2019

SDP:n Paatero: Lehmänkauppojen tie on kuljettu loppuun – sote-uudistuksen tehtävä on auttaa ihmisiä 13.4.2019 07:15:32 EEST | Tiedote

Sote-uudistus on vaaliviikolla jälleen noussut keskusteluun. Esiin nousseet epäilyt sekä vahvasta poliittisesta ohjailusta että tietojen pimittämisestä eduskunnalta ovat SDP:n kansanedustajan ja puoluevaltuuston puheenjohtajan Sirpa Paateron mukaan vakava viesti siitä, mitä voi tapahtua, kun poliittinen lehmänkauppa ottaa vallan lainvalmistelussa. - Tulevalla hallituskaudella haluamme sopia parlamentaarisessa valmistelussa sote-uudistuksen polusta, kuten tämän kokoluokan uudistusta valmistellessa kuuluu tehdä. Tällainen arvoton kuvio ei saa enää toistua suomalaisessa lainvalmistelussa. - Sote-uudistuksen valmistelussa on nyt palattava alkuperäisiin tavoitteisiin. Siihen, että jokainen suomalainen saa tarvitsemansa hoidon ja palvelut ja että palveluketjut pelaavat saumattomasti. Palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen tarvitaan leveämmät hartiat, joiden koon on määräydyttävä riittävän väestöpohjan perusteella. SDP:n tavoitteena on hoitotakuu, jolla taataan pääsy kiireettömään hoitoon