Helsingin työväenopiston luennot ja tapahtumat 11.2.–22.2.2019

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 29.1.2019 25.1.2019 12:34 | Tiedote

Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla Esityslistalla on muun muassa: Pukinmäenkaaren peruskoulu, Immolantie 9 Jaosto päättänee merkitä tiedoksi Pukinmäenkaaren peruskoulun Immolantie 9:n toimipaikkaa koskevan selvityksen. Jaostolle esitettiin marraskuussa, että toimipaikasta luovutaan 1.6.2019 lukien. Esitys jäi pöydälle. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tarkasteltu alueen palveluverkkoa uudelleen niin perusopetuksen kuin varhaiskasvatuksenkin tarpeiden kannalta. Tarkastelussa on huomioitu alueen ennakoitu väestönkasvu, olemassa olevat palvelut sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilat. Näkökulmina ovat olleet alueen lasten opinpolun vahvistaminen sekä tilojen yhteiskäyttö ja kunto. Tarkastelun tuloksena on päädytty siihen, että Pukinmäenkaaren peruskoulu jatkaa toimintaansa nykyisissä toimipaikoissaan osoitteissa Immolantie 9, Kenttäkuja 12 ja Kenttäpolku 3. Osoitteeseen Immolantie 9 rakennetaan uudisrakennus, ja tilat on