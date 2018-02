Helsingin työväenopiston luennot ja tapahtumat 19.2.–3.3.2018

Malmitalossa käsitellään helmikuun lopussa medialukutaidon roolia kulttuurienvälisessä dialogissa. Opistotalossa puolestaan tutustutaan Suomen sisällissodan vuorovaikutukseen fiktion kautta.

Viikko 8 – hiihtolomaviikko

Perjantai 23.2.

Kaksi näkökulmaa samaan sotaan. Anneli Kanto: Veriruusut ja Lahtarit

Työväenopiston Kansalaiset vastakkain -luentosarjassa tarkastellaan kirjallisten teosten kautta Suomen sisällissotaa, joka pakotti kansalaiset toisiaan vastaan. Luennoitsija FK Riitta Vaismaa. Kustaankartanon palvelukeskus, E-talo, Kustaankammari (Kivalterintie 16) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikko 8

Maanantai 26.2.

Matkojen moninaisuus ja matkustajan varusteet

Työväenopiston Antiikin Rooman matkailusta -luentosarjassa tarkastellaan Rooman valtakunnalle tärkeää mutta työlästä matkustamista alkeellisilla ja hitailla kulkuvälineillä. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14, 2. krs) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Some hyvässä – yhteisöllisyys, kohtaaminen ja vuorovaikutus

Työväenopiston Netti ja some – vaikuta ja vaikutu -luentosarjassa mietiään muun muassa, mikä on some ja miten siellä ollaan. Luennoitsija kulttuurituottaja, AMK, valtiot. yo. Riikka Vihavainen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kanneltalon kirjallisuus: Elämän kirjava näky – kirjailija Aino Kallas Suomessa, Virossa ja maailmalla

Työväenopiston luentosarjassa kuullaan monipuolisia luentoja uudesta ja vanhasta kirjallisuudesta. Luennoitsija tietokirjailija, FT Silja Vuorikuru. Kannelmäen kirjasto (Kanneltalo, Klaneettitie 5) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Germaaneista viikingeiksi – Viikinkien juuret rautakauden Etelä-Skandinaviassa

Työväenopiston Viikingit – Pohjolan myyttinen kansa -luentosarjassa tutustutaan monipuolisesti viikinkien juuriin ja kulttuuriin. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Miksi pidän violetista – lempivärien mystiikkaa

Työväenopiston Värin mysteeri -luentosarjassa sukelletaan värien maailmaan. Värit ovat tärkeitä niin arjen elämässä kuin taiteessakin. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Luennoitsija FM Merja Ilola. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.



Viikinkiaika. Suomalais-ugrilaiset, baltit ja slaavit

Työväenopiston Euroopan kansojen historiaa -luennoilla perehdytään jatkumona Euroopan kansojen historiaan: niiden muodostumiseen, muutoksiin ja keskinäisiin yhteyksiin keskiajan lopulle asti, kuvien ja karttojen avulla. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Signe Hammarsten-Jansson ja Viktor Jansson – Yksi maailman hauskimmista ateljeekodeista

Työväenopiston Taiteilija-avioliittoja-luentosarjassa tutustutaan taiteilijoiden ja taiteilijakotien arkeen ja juhlaan. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Palvelutalo Rudolf (Rudolfintie 17–19) monitoimitila klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Historialliset kuninkaiden haudat ja mosaiikit Pafoksessa

Työväenopiston luentosarja Unescon maailmanperintökohteista jatkuu. Luennoilla kerrotaan näiden upeiden perintökohteiden historiasta ja nykypäivästä. Luennoitsija restonomi Maarit Suonsivu. Silkkikutomo (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) ilmaisutaitoluokka klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kulttuurienvälinen medialukutaito

Työväenopiston luennolla käsitellään medialukutaidon roolia kulttuurienvälisessä dialogissa. Luento pidetään yhteistyössä Malmin kirjaston ja Malmitalon kanssa. Luennoitsija emeritusprofessori Tapio Varis. Malmin kirjasto (Ala-Malmintori 1) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Klassisen kauden Ateena: kotiin suljettu nainen?

Työväenopiston Naiset antiikin maailmassa -luentosarjassa tarkastellaan tavallisia naisia antiikin Kreikassa ja Roomassa. Luennoitsija FT Marja-Leena Hänninen. Malmitalo (Ala-Malmintori 1 B) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomalaiset elintasosiirtolaisina Amerikan kultamaassa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa

Työväenopiston Kun suomalaiset lähtivät -luentosarjassa tutustutaan siihen, miten satoja tuhansia suomalaisia muutti 1800-luvun lopulta alkaen Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Entä tänne tulleet karjalaisevakot? Keitä he kaikki olivat, ja mitä heille tapahtui? Luennoitsija dosentti Ossi Viita. Malmitalo (Ala-Malmintori 1 B) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 27.2.

Teematupa: Digitaalinen sukututkimus

Työväenopiston teematuvassa saat apua sukututkijan tietokoneohjelmistoihin, nettipalveluihin tai skannaukseen. Paikalla tietotekniikkaopettaja Juhana Mykrä. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 13–16. Vapaa pääsy. Tulosteet ovat maksullisia. Etukäteisilmoittautuminen ja tiedustelut 09 310 88588.

Teematupa: Kuvankäsittely ja videoeditointi

Työväenopiston teematuvassa saat apua kuvankäsittelyyn tai videoeditointiin. Paikalla mediaopettaja Mikko Kettunen. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 16–20. Tulosteet ovat maksullisia. Vapaa pääsy. Ajanvaraus ja tiedustelut 09 310 88588.



Dmitri Šostakovitšin jousikvartetot 1–5

Työväenopiston Dmitri Šostakovitšin jousikvartetoista -luentosarjassa tutustutaan Dmitri Šostakovitšiin, joka oli yksi merkittävimmistä 1900-luvun jousikvartettosäveltäjistä. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Miksi feminismi? Johdatus feminismin keskeisiin kysymyksenasetteluihin

Työväenopiston Feministinen keskustelupiiri -luentosarjassa avataan nykyfeminismin keskeisiä kysymyksiä ja pohditaan, miksi feminismi on edelleen ajankohtaista. Sarja muodostuu lyhyistä alustuksista ja niiden pohjalta käytävistä keskusteluista. Luennoitsija FM Olga Palo. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ateena, Athene-jumalattaren kaupunki

Työväenopiston Antiikin mahtavat kaupungit Ateenasta Kiovaan ja Damaskokseen -luentosarjassa tutustutaan kaupunkihistoriaan antiikista nykyaikaan myrskyisien tapahtumien, merkittävien henkilöiden, taiteen, kulttuurin ja myyttien lävitse suodatettuna. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Marc Chagall ja modernismi

Työväenopiston luennoilla esitellään Venäjän taidehistorian keskeisimmät ilmiöt ja taiteilijat. Käsittelyssä keskitytään taiteen venäläisiin ja kansainvälisiin piirteisiin. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Imperiumin hidas kuolema

Työväenopiston Espanjan imperiumi 1492–1975 -luentosarjassa käsitellään erään kaikkien aikojen mahtavimman imperiumin vaiheita keskiajalta 1970-luvulle. Luennoitsija kirjailija Esa Mäkijärvi. Silkkikutomo, musiikkiluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 14.30–16. Vapaa pääsy, Tiedustelut 09 310 88610.

Totuus

Työväenopiston Filosofiaklubissa käsitellään keskustellen ikuisia aiheita nykymaailman menossa. Keskusteluihin jaetaan lukuvinkkejä edellisillä kerroilla. Keskustelujen vetäjä FM Lassi Raunio. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Uhkaako diabetes sydäntäsi?

Työväenopisto järjestää yhteistyössä Etelä-Suomen Sydänpiiri ry:n kanssa sydänluennon, jossa kerrotaan diabeteksen vaikutuksista sydämeen. Luennoitsija diabetologi Timo Valle. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1 B) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 28.2.

Mobiililaite arkistoinnin apuna: skannaa asiakirjat, kuitit, jopa kuvat kätevästi talteen – iPad/iPhone

Työväenopiston luennot Apple Mac-, iPad- tai iPhone-käyttäjille. Luentojen yhteydessä voi kysyä ja kommentoida. Luennoitsijat tietotekniikkaopettajat Mika Mikkola ja Juhana Mykrä. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 11–12.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Teematupa: Apple Mac, iPad, iPhone

Työväenopiston teematuvassa klo 13–16 henkilökohtaista Mac/iPad/iPhone-laitteiden käyttöopastusta. Opastaja tietotekniikkaopettaja Mika Mikkola. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26). Vapaa pääsy, mutta opastusaika varattava. Tiedustelut 09 310 88588.

Suomen itsenäistyminen ja punaisten ja valkoisten sota / Обретение независимости Финляндией, война красных и белых (venäjänkielinen luento)

Työväenopiston venäjänkielinen Suomen historiaa maahanmuuttajille / История Финляндии для иммигрантов -luentosarja. Luennoitsija Nikolai Jääskeläinen. Opistotalo, Castren-sali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Itämeri ympäristökysymysten risteyskohtana

Työväenopiston kulttuuriluento klo 11–12.30 Pitäjänmäen-Konalan korttelikerhossa (Vähäntuvantie 4). Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kansallismielinen sosialisti: Benito Mussolini ja fasistiliikkeen valtaannousu

Työväenopiston luentosarja Mustapaidat: Italian fasismin nousu ja tuho valottaa pähkinänkuoressa Italian fasismin historiaa ja poliittista toimintaa. Luennoitsija FM Gianluca de Martino. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sisällissodan monet totuudet Sinä vuonna 1918 -romaanissa

Työväenopiston Sisällissodan vuorovaikutusta -luentosarjassa käsitellään Suomen sisällissotaa monista näkökulmista. Fiktio rakentaa siitä oman kuvansa; puheen ja viestinnän analyysi omansa. Molemmat kuvaavat menneisyyttä. Luennoitsija kirjailija Mike Pohjola. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Filosofiakahvila

Työväenopiston Filosofiakahvilassa käydään filosofisia ja yhteiskunnallisia keskusteluja. Aihe päätetään yhdessä kunkin illan alussa. Keskusteluja vetää Jari Palomäki. Opistotalo, neuvotteluhuone 235 (Helsinginkatu 26) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Musta surma 1346–1353 – tappavan kulkutaudin yhteiskunnalliset ja taloudelliset seuraukset

Työväenopiston Kulttuurikulman luennoilla lähestytään vaihtuvin teemoin kulttuurin, yhteiskunnan ja historian ilmiöitä erilaisista näkökulmista vaihtuvien luennoitsijoiden valottamana. Luennoitsija kirjailija Esa Mäkijärvi. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mistä mieli koostuu?

Työväenopiston Johdatus mielen- ja tietoisuuden filosofiaan -luentosarjassa pohditaan kehittyneiden tekoälyjen mahdollista tietoisuutta, ihmisen mielen algoritmeja ja mielen olemusta. Luennoitsija FM Niko Vuorinen. Kaapelitehtaan iso luokka (Tallberginkatu 1 C, 3. krs) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Chimamanda Ngozi Adichie: Meidän kaikkien pitäisi olla feministejä

Työväenopiston Feministisiä ajattelijoita -luentosarjassa perehdytään viiteen nykyfeminismin kannalta kiinnostavaan ajattelijaan. Luennoitsija Olga Palo. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Malmin kirjailijaillat: Kirjailijavieraana Kjell Westö

Työväenopiston ja Malmin kirjaston yhteisessä kirjallisuusillassa kirjailija kertoo ja keskustelee teoksistaan. Kirjailijaa haastattelevat kirjailija FM Jani Saxell ja FM Päivi Hytönen. Malmin kirjasto (Ala-Malmintori 1) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 1.3.

Facebook, Instagram, Whatsapp – somen perusteet

Työväenopisto tarjoaa sosiaalisen median käytön opastusta kaiken ikäisille. Ota mukaan oma älypuhelin tai tabletti. Opastaja Mikko Kettunen. Töölön palvelukeskus (Töölönkatu 33) klo 9.15–11.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Opastusta internetin käyttöön maahanmuuttajille / Помощь в использовании Интернета для иммигрантов

Työväenopistosta saat apua internetin ja sähköpostin käyttöön sekä sähköiseen asiointiin, mm. sähköisten lomakkeiden täyttämiseen ja lähettämiseen virastoihin. Opastusta myös tietokoneiden, älypuhelinten ja tablettien käyttöön. Ohjaaja Galina Hania (puhuu suomea ja venäjää). Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Varaa henkilökohtainen aika (45 min) 09 310 88693.

Suomen kielen ja tekstien neuvonta

Työväenopiston järjestämä suomen kielen ja tekstien neuvonta on tarkoitettu kaikille, jotka kirjoittavat suomeksi. Neuvonta auttaa sinua oman tekstisi kielen ja rakenteen muokkaamisessa. Opettaja Päivi Hytönen (ohjaus henkilökohtaisesti). Lähetä lyhyt tekstisi opettajalle paivi.k.hytonen@hel.fi tai tuo teksti mukanasi. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 15.30–17. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Filosofia ja uskonto: Plotinos ja uusplatonismi sekä keskiajan filosofian pääpiirteitä

Kristinuskon ja antiikin kulttuurin kohdatessa syntyi yksi keskiajan filosofian keskeisistä ongelmista: kahden tunnustetun tiedonlähteen – ilmoituksen ja luonnollisen järjen – välinen suhde. Työväenopiston Keskiajan filosofia -luentosarjassa käsitellään tätä suhdetta. Luennoitsija FT Jari Palomäki. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Seldžukeista II-kaaneihin ja safavideihin: Persian vaihtuvat hallitsijat

Työväenopiston Persiasta Iraniksi -luentosarjassa tarkastellaan nykyisen Iranin historiaa, taidetta ja kulttuuria muinaisuudesta islamilaiseen vallankumoukseen. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mahdollisen rajat – keskiajan kulttuurin reunaehtoja

Työväenopiston Keskiajan keksinnöt -luentosarjassa tarkastellaan aikakautta, joka populaarissa mielikuvituksessa nähdään edelleen alkeellisena ja barbaarisena. Luennoitsija VTM, HuK Veli-Matti Huhta. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Puunilainen ja kreikkalainen Libya

Libya on suuri ja hajoamaisillaan oleva valtio Egyptin ja Tunisian välissä. Työväenopiston Libya – sattumalta syntynyt valtio -luentosarjassa tutustutaan Libyan kiehtovaan ja vaiherikkaaseen historiaan sekä kulttuuriin. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Fysiikka – erotuskyvystä energiaan

Työväenopiston Luonnontiede tutuksi -luentosarjassa tutustutaan kolmeen kovin erilaiselta vaikuttavaan luonnontieteen alaan ja niiden osa-alueisiin. Luennoitsija FM Minerva Schultz. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Paloheinän kirjailijailta: Kirjailijavieraana Heidi Köngäs

Työväenopiston ja Paloheinän kirjaston kirjailijaillassa kirjailija Heidi Köngäs kertoo ja keskustelee teoksistaan. Kirjailijaa haastattelee FM Päivi Hytönen. Paloheinän kirjasto (Paloheinäntie 22) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 2.3.

Apua työ- ja koulutushakuun / Job seeking and study guidance

Työväenopistosta saat apua koulutuksen ja työpaikan etsimiseen netin kautta, tarvittavien hakemusten täyttämiseen sähköisessä muodossa sekä CV:n laatimiseen. Need some advice how to write a job application or cv or how to find a job from the internet? The teacher will help you with the curriculum vitae, application, layout of the documents, LinkedIn profile and more. Ohjaaja Hanna Siikamäki. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 9–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomeksi

Työväenopiston luennoilla kerrotaan selkokielellä Suomen historiasta, yhteiskunnasta ja suomalaisuudesta. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 9–11.30. Luennoitsija Karina Nirman. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lauantai 3.3.

Ekologista pyykinpesua ja kirppisvelhoilua

Työväenopiston luennolla käsitellään ekologista pyykinpesua ja kuullaan vinkkejä tekstiilien kirppistelyyn ja omien käytettyjen vaatteitten myymiseen verkossa ja toreilla. Luennoitsija Outi Pyy. Malmitalo (Ala-Malmintori 1 B) klo 11–12.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.