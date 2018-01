Helsingin työväenopiston luennot ja tapahtumat 22.1.–4.2.2018

Työväenopisto tammikuun lopun luennot tarjoavat muun muassa valokuvataidetta, akryylitietoutta, modernin maalaustaiteen ismejä, Venäjän taidehistoriaa, 1400-luvun italialaisen taiteen mestareita, länsimaisen musiikin historiaa sekä kirjallisuutta.

Viikko 4

Maanantai 22.1.

Katsaus median historiaan

Työväenopiston Medialukutaidot haltuun -luentosarja. Luennoitsija FM Sari Antikainen. Opistotalo, neuvotteluhuone 235 (Helsinginkatu 26) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Helsingin vankileirit

Vuoden 1918 sotaa nimitetään mm. sisällissodaksi, kansalaissodaksi, vallankumoukseksi ja veljessodaksi. Työväenopiston Vuoden 1918 sota Suomessa -luentosarjassa tarkastellaan eri näkökulmista puolueettomasti tilannetta Suomessa ja erityisesti Helsingissä. Luennoitsija tietokirjailija Jarmo Nieminen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

”Mitä eivät tehneet barbaarit, sen tekivät Barberinit”: Barokin Rooma 1600-luvulla

Työväenopiston Rooma – paavien barokkikaupungista Italian pääkaupungiksi -luentosarjassa käsitellään Rooman kulttuurihistoriaa keskiajalta nykyaikaan. Luennoitsija FT, dosentti Marja Härmänmaa. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Puunilaiset, helleenit, keltit ja itaaliset kansat

Työväenopiston Euroopan kansojen historiaa -luennoilla perehdytään Euroopan kansojen historiaan: niiden muodostumiseen, muutoksiin ja keskinäisiin yhteyksiin keskiajan lopulle asti kuvien ja karttojen avulla. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Valokuvakilpailut kameraseuroista Fotofinlandiaan

Työväenopiston Näkökulmia valokuvataiteeseen -luentosarjassa tarkastellaan valokuvan ilmiöitä runsain kuvin ja analyysein esitettynä, suhteutettuna niin historiaan kuin nykykuvaukseen. Luennoitsija valokuvaaja, FT Leena Saraste. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Alfred Hitchcock: Noiduttu – Spellbound (1945)

Työväenopiston luennolla kuullaan asiantuntijan alustus illan elokuvasta. Luennoitsija FT Harri Kilpi. Kanneltalon konserttisali (Klaneettitie 5) klo 17–17.45. Luennon jälkeen klo 18 alkaa kulttuuripalvelujen järjestämänä elokuvan ilmaisnäytäntö. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kanneltalon kirjallisuus: Curzio Malaparten ”Kaputt”

Työväenopiston luentosarjassa kuullaan monipuolisia luentoja uudesta ja vanhasta kirjallisuudesta. Luennoitsija FM Tapani Kärkkäinen. Kannelmäen kirjasto (Kanneltalo, Klaneettitie 5) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Värien symboliikka

Työväenopiston Värin mysteeri -luentosarjassa sukelletaan värien maailmaan. Värit ovat tärkeitä niin arjen elämässämme kuin taiteessakin. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Luennoitsija FM Merja Ilola. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ei laaksoa ja kukkulaa; vettä, rantaa rakkaampaa – kansallisromantiikan synty

Työväenopiston Suomen kuvia -luentosarja suomalaisesta maisemataiteesta 1850–1900. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1 B) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 23.1.

Teematupa: Digitaalinen sukututkimus

Työväenopiston teematuvassa saat apua sukututkijan tietokoneohjelmistoihin, nettipalveluihin tai skannaukseen. Paikalla tietotekniikkaopettaja Juhana Mykrä. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 13–16. Vapaa pääsy. Tulosteet ovat maksullisia. Etukäteisilmoittautuminen ja tiedustelut 09 310 88588.

Teematupa: Kuvankäsittely ja videoeditointi

Työväenopiston teematuvassa saat apua kuvankäsittelyyn tai videoeditointiin. Paikalla mediaopettaja Mikko Kettunen. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 16–20. Tulosteet ovat maksullisia. Vapaa pääsy. Ajanvaraus 09 310 88588.

Carl Nielsen: sinfoniat 1–2

Työväenopiston luentosarjassa tutustutaan tanskalaisen Carl Nielsenin keskeisiin orkesterisävellyksiin. Luennoitsija MuM Ilkka von Boem. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Akryylin apuaineet – havainnoiva luento

Työväenopiston luennolla annetaan tiivis tietopaketti akryylin apuaineista: erilaiset pastat, mediumit, geelit, efektivärit ja krakeloinnit. Lisäksi paljon vinkkejä erilaisille akryylin tekniikoille ja työskentelyvälineille. Luennoitsija taidemaalari, TaM Alina Sinivaara. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Näkemys, tieto vai todennäköisyys?

Työväenopiston Sattuman kesyttäminen -luentosarja avaa uudenlaisia näkökulmia tilastolliseen ajatteluun. Voiko arpatuloksen ennustaa tai hyvinvointia mitata? Entä onnellisuutta? Valehtelevatko tilastot? Tarvitaanko tosiasioita? Luennoitsija KTT Ismo Teikari. Opistotalo, luokka 401 (Helsinginkatu 26) klo 17–18.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Miten suomalaisuus keksittiin? Suomalainen identiteetti meillä ja muualla

Miten minusta tulee minä ja meistä tulee me – vai tuleeko? Miten näemme itsemme ja miten muut näkevät meidät ihmisinä, suomalaisina, kansalaisina? Työväenopiston Identiteetti – mitä, missä, milloin? -luentosarja pureutuu ihmisenä olemisen peruskysymyksiin. Luennoitsija VTM Mikael Halila. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Turvallisuuden pettäminen

Työväenopiston Baltian historia: Itsenäisyys ja miehitykset 1900-luvulla -luentosarjassa perehdytään Itämeren itäpuolen maiden ja kansojen historiaan I maailmansodasta uuden itsenäisyyden aikaan. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tbilisi, monikulttuurinen suurkaupunki

Työväenopiston Georgia – maa Euroopan ja Aasian välissä -luentosarjassa tutustutaan luonnonkauniin Georgian historiaan, kulttuuriin ja nykytilaan. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Muinais-Venäjän taide – bysanttilainen uskonnollinen taide

Työväenopiston luennoilla esitellään Venäjän taidehistorian keskeisimmät ilmiöt ja taiteilijat. Käsittelyssä keskitytään taiteen venäläisiin ja kansainvälisiin piirteisiin. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 24.1.

Teematupa: Apple Mac, iPad, iPhone

Työväenopiston teematuvassa klo 13–16 henkilökohtaista Mac/iPad/iPhone-laitteiden käyttöopastusta. Opastajana tietotekniikkaopettaja Mika Mikkola. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26). Vapaa pääsy, mutta opastusaika varattava. Tiedustelut 09 310 88588.

Suomi Ruotsin vallan aikana / Финляндия под властью Швеции (venäjänkielinen luento)

Työväenopiston venäjänkielinen Suomen historiaa maahanmuuttajille / История Финляндии для иммигрантов -luentosarja. Luennoitsija Nikolai Jääskeläinen. Opistotalo, Castren-sali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Thessalonika – kuningas Kassandroksen kaupunki antiikista nykypäivään

Työväenopiston kulttuuriluento klo 11–12.30 Pitäjänmäen–Konalan korttelikerhossa (Vähäntuvantie 4). Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomen entiset majakkalaivat ja niiden myöhemmät kohtalot

Työväenopiston Suomenlahden ja luovutetun alueen majakat sekä Suomen majakkalaivojen historia -luentosarja on jatkoa kevään 2017 luennoille. Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Stadin kundit ja friidut itsenäisessä Suomessa – Helsinkiläisiä nuoria 1910-luvulta 2010-luvulle

Työväenopiston Helsinkiläiset nuoret kielen ja taiteen pauloissa -luentosarja käsittelee helsinkiläisten nuorten kieltä, joka on elänyt jo yli vuosisadan omanlaisenaan. Nuoret oppivat kieltä ympäristönsä lisäksi myös taiteesta, joka keskustelee heidän oman kielensä kanssa. Luennoitsija FT Heikki Paunonen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Symbolismi – näkyjä ja haaveita

Työväenopiston Moderni maalaustaide ja ismit -luentosarjassa esitellään länsimaisen maalaustaiteen keskeiset ismit, joiden myötä todellisuuden esittäminen muuttui ja taiteilijoiden aiheet ja tekniikat uudistuivat. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Kaapelitehtaan iso luokka (Tallberginkatu 1 C, 3.krs) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Filosofiakahvila

Työväenopiston Filosofiakahvilassa käydään filosofisia ja yhteiskunnallisia keskusteluja. Aihe päätetään yhdessä kunkin illan alussa. Keskusteluja vetää Jari Palomäki. Opistotalo, neuvotteluhuone 235 (Helsinginkatu 26) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 25.1.

Opastusta internetin käyttöön maahanmuuttajille / Помощь в использовании Интернета для иммигрантов

Työväenopistosta saat apua internetin ja sähköpostin käyttöön sekä sähköiseen asiointiin, mm. sähköisten lomakkeiden täyttämiseen ja lähettämiseen virastoihin. Opastusta myös tietokoneiden, älypuhelinten ja tablettien käyttöön. Ohjaaja puhuu suomea ja venäjää. Ohjaaja Galina Hania. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Varaa henkilökohtainen aika (45 min) puh. 09 310 88693.

Hannu, Kerttu ja Freud -elokuvaesitys

Työväenopisto esittää dokumenttielokuvan oopperan tekemisestä: se sukeltaa sadun maailmaan, oopperan kulisseihin, harjoituksiin ja psykoanalyysiin. Alustaja ohjaaja Erkki Seiro. Kampin palvelukeskus (Salomonkatu 21 B) klo 13–14.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lääketiede ja uskomushoidot

Työväenopiston Mikä erottaa tieteen näennäistieteestä? -luentosarjassa pohditaan, missä kulkee raja tieteen ja pseudotieteen välillä. Onko puhe totuuden jälkeisestä ajasta liioiteltua ja mitä totuudella tarkoitetaan? Luennoitsija FM Aleksi Kuitunen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Katsaus japanilaisen politiikan ja hallinnon kiemuroihin

Työväenopiston Japani tänään -luentosarjassa kerrotaan, miten Japani pitää huolen omistaan, mitkä ovat nykyiset yhteiskunnalliset haasteet ja miten niihin vastataan. Japanin tilannetta tarkastellaan myös suhteessa Suomeen. Luennoitsija FM Joonas Kirsi. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Balkanilta Baktriaan: Persia osana Aleksanteri Suuren Makedoniaa

Työväenopiston Persiasta Iraniksi -luentosarjassa tarkastellaan nykyisen Iranin historiaa, taidetta ja kulttuuria muinaisuudesta islamilaiseen vallankumoukseen. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Latinankielisiä sanontoja ja lentäviä lauseita: elämä, kuolema, ihmisen osa

Työväenopiston luentosarjassa tutustutaan latinankielisiin sanontoihin, joihin on tiivistynyt suuri määrä elämänkokemusta ja viisautta nasevassa muodossa. Ei edellytä latinan taitoa. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikin luonnon kuluneet viime vuodet: 2016–2017

Työväenopiston luennolla tietokirjailija ja luonto-opas Eero Haapanen kertoo kuvaesityksessään Viikin luonnon viime vuosien ilmiöistä, alueen vuodenkierrosta, siivekkäistä, karvakuonoista ja kasveista. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kuuntelemisen taidot ja eettinen vuorovaikutus arjen tilanteissa

Työväenopiston Hyvinvointia vuorovaikutuksesta -luentosarjassa kerrotaan, miten toimivat vuorovaikutussuhteet ja onnistunut vuorovaikutus auttavat meitä jaksamaan ja lisäävät hyvinvointiamme. Luennoitsija FM, KM Sanna Kaksonen. Silkkikutomo (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) ilmaisutaitoluokka klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 26.1.

Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella

Työväenopiston luennoilla kerrotaan selkokielellä Suomen historiasta, yhteiskunnasta ja suomalaisuudesta. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 9–11.30. Luennoitsija Karina Nirman. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ekspressionismi, säveltäjinä mm. Schönberg, Berg, Webern ja Stravinski

Työväenopiston kaksivuotisen Länsimaisen musiikin historia -luentosarjan toisena vuotena tutustutaan romantiikkaan (1800–1914) ja 1900- ja 2000-lukujen musiikkiin. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Apua työ- ja koulutushakuun / Job seeking and study guidance

Työväenopistosta saat apua koulutuksen ja työpaikan etsimiseen netin kautta, tarvittavien hakemusten täyttämiseen sähköisessä muodossa sekä CV:n laatimiseen. Need some advice how to write an job application or cv or how to find a job from the internet? The teacher will help you with the curriculum vitae, application, layout of the documents, LinkedIn profile and more. Ohjaaja Hanna Siikamäki. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 9–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Venäjän vallan aika

Työväenopiston Suomen historiaa selkosuomeksi -luentosarjassa kerrotaan perustiedot Suomen historiasta Ruotsin ja Venäjän vallan alta itsenäiseksi demokratiaksi. Luennoitsija Aleksi Ahtola. Opistotalo, luokka 405 (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Rooman valtakunnan kulttuurihistoriaa: Keisariaika

Työväenopiston perjantain kulttuuriluennoilla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hannu, Kerttu ja Freud -elokuvaesitys

Työväenopisto esittää dokumenttielokuvan oopperan tekemisestä: se sukeltaa sadun maailmaan, oopperan kulisseihin, harjoituksiin ja psykoanalyysiin. Alustaja ohjaaja Erkki Seiro. Riistavuoren palvelukeskus (Isonnevantie 28) klo 13.15–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Piero della Francesca ja Luca Signorelli

Työväenopiston Fantastinen Firenze – renessanssin runsaudensarvi -luentosarjassa tutustutaan 1400-luvun eli quattrocenton italialaisen taiteen mestareihin. Luennoitsija taidemaalari Dmitri Zudov. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Maanantai 29.1.

Ristiriitaiset mediaympäristöt

Työväenopiston Medialukutaidot haltuun -luentosarja. Luennoitsija FM Sari Antikainen. Opistotalo, neuvotteluhuone 235 (Helsinginkatu 26) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sisällissodan terrori, oikeudenkäyttö ja rankaisutoimet

Vuoden 1918 sotaa nimitetään mm. sisällissodaksi, kansalaissodaksi, vallankumoukseksi ja veljessodaksi. Työväenopiston Vuoden 1918 sota Suomessa -luentosarjassa tarkastellaan eri näkökulmista puolueettomasti tilannetta Suomessa ja erityisesti Helsingissä. Luennoitsija dosentti Marko Tikka. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kanneltalon kirjallisuus: Iivana Julma ja tekninen edistysusko – venäläisen 2000-luvun antiutopiakirjallisuuden näkymiä

Työväenopiston luentosarjassa kuullaan monipuolisia luentoja uudesta ja vanhasta kirjallisuudesta. Luennoitsija kirjailija, FM Jani Saxell. Kannelmäen kirjasto (Kanneltalo, Klaneettitie 5) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Valistusta ja Grand Tour: Rooma 1700-luvulla

Työväenopiston Rooma – paavien barokkikaupungista Italian pääkaupungiksi -luentosarjassa käsitellään Rooman kulttuurihistoriaa keskiajalta nykyaikaan. Luennoitsija FT, dosentti Marja Härmänmaa. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Rooman hegemonia ja kansalaisuus

Työväenopiston Euroopan kansojen historiaa -luennoilla perehdytään Euroopan kansojen historiaan: niiden muodostumiseen, muutoksiin ja keskinäisiin yhteyksiin keskiajan lopulle asti kuvien ja karttojen avulla. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Onko värillä väliä? Väri informaation välittäjänä

Työväenopiston Värin mysteeri -luentosarjassa sukelletaan värien maailmaan. Värit ovat tärkeitä niin arjen elämässämme kuin taiteessakin. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Luennoitsija FM Merja Ilola. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

1960-luvulta 1980-luvulle: Beatlesista Dallasin tunnusmusiikkiin. Modernin Suomen rakentaminen

Työväenopiston Senkin lättähatut! -luentosarjassa tutustutaan nuorisokulttuurin historiaan ja tarkastellaan sen kautta myös nykypäivän monenkirjavaa kulttuuria. Kontulan monipuolinen palvelukeskus (Kontukuja 5) klo 13.30–15. Luennoitsija VTK Tommi Spoof. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Elin Danielson ja Raffaello Gambogi – Taide oli se yhteinen lapsi

Työväenopiston Taiteilija-avioliittoja-luentosarjassa tutustutaan taiteilijoiden ja taiteilijakotien arkeen ja juhlaan. Palvelutalo Rudolf (Rudolfintie 17–19) monitoimitila klo 13.30–15. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Dramatiikkaa, merta ja pohjoista valoa

Työväenopiston Suomen kuvia -luentosarja suomalaisesta maisemataiteesta 1850–1900. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1 B) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 30.1.

Georgia tänään: yhteiskunta, kulttuuri ja tulevaisuudennäkymiä

Työväenopiston Georgia – maa Euroopan ja Aasian välissä -luentosarjassa tutustutaan luonnonkauniin Georgian historiaan, kulttuuriin ja nykytilaan. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

1700–1850-luvut Pietari Suuren aika, Taideakatemian perustaminen – rokokoo, klassismi ja romantiikka

Työväenopiston luennoilla esitellään Venäjän taidehistorian keskeisimmät ilmiöt ja taiteilijat. Käsittelyssä keskitytään taiteen venäläisiin ja kansainvälisiin piirteisiin. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hannu, Kerttu ja Freud -elokuvaesitys

Työväenopisto esittää dokumenttielokuvan oopperan tekemisestä: se sukeltaa sadun maailmaan, oopperan kulisseihin, harjoituksiin ja psykoanalyysiin. Alustaja ohjaaja Erkki Seiro. Kinaporin palvelukeskus (Kinaporinkatu 9 A) klo klo 13–14.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Teematupa: Digitaalinen sukututkimus

Työväenopiston teematuvassa saat apua sukututkijan tietokoneohjelmistoihin, nettipalveluihin tai skannaukseen. Paikalla tietotekniikkaopettaja Juhana Mykrä. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 13–16. Vapaa pääsy. Tulosteet ovat maksullisia. Etukäteisilmoittautuminen ja tiedustelut 09 310 88588.

Teematupa: Kuvankäsittely ja videoeditointi

Työväenopiston teematuvassa saat apua kuvankäsittelyyn tai videoeditointiin. Paikalla mediaopettaja Mikko Kettunen. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 16–20. Tulosteet ovat maksullisia. Vapaa pääsy. Ajanvaraus 09 310 88588.

Carl Nielsen: sinfoniat 3–4

Työväenopiston luentosarjassa tutustutaan tanskalaisen Carl Nielsenin keskeisiin orkesterisävellyksiin. Luennoitsija MuM Ilkka von Boem. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Gauss’in käyrä keksittiin puoli vuosisataa ennen Gauss’in syntymää

Työväenopiston Sattuman kesyttäminen -luentosarja avaa uudenlaisia näkökulmia tilastolliseen ajatteluun. Voiko arpatuloksen ennustaa tai hyvinvointia mitata? Entä onnellisuutta? Valehtelevatko tilastot? Tarvitaanko tosiasioita? Luennoitsija KTT Ismo Teikari. Opistotalo, luokka 401 (Helsinginkatu 26) klo 17–18.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sota, muistomerkit ja identiteetti – toisen maailmansodan muistaminen Suomessa ja Japanissa

Miten minusta tulee minä ja meistä tulee me – vai tuleeko? Miten näemme itsemme ja miten muut näkevät meidät ihmisinä, suomalaisina, kansalaisina? Työväenopiston Identiteetti – mitä, missä, milloin? -luentossarja pureutuu ihmisenä olemisen peruskysymyksiin. Luennoitsija VTM Mikael Halila ja VTM Johanna Matikainen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Neuvostotukikohdista kesäsotaan 1941

Työväenopiston Baltian historia: Itsenäisyys ja miehitykset 1900-luvulla -luentosarjassa perehdytään Itämeren itäpuolen maiden ja kansojen historiaan I maailmansodasta uuden itsenäisyyden aikaan. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 31.1.

PS General Slocumin palo, SS Norgen karilleajo ja SS Waratahin katoaminen

Työväenopiston Sadan vuoden takaiset tragediat – 1900-luvun alkupuolen suuria merionnettomuuksia -luentosarjassa esitellään yhdeksän tapausta. Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hannu, Kerttu ja Freud -elokuvaesitys

Työväenopisto esittää dokumenttielokuvan oopperan tekemisestä: se sukeltaa sadun maailmaan, oopperan kulisseihin, harjoituksiin ja psykoanalyysiin. Alustaja ohjaaja Erkki Seiro. Munkkiniemen palvelukeskus (Laajalahdentie 30) klo 13–14.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ekspressionismi – väri ja tunne

Työväenopiston Moderni maalaustaide ja ismit -luentosarjassa esitellään länsimaisen maalaustaiteen keskeiset ismit, joiden myötä todellisuuden esittäminen muuttui ja taiteilijoiden aiheet ja tekniikat uudistuivat. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Kaapelitehtaan iso luokka (Tallberginkatu 1 C, 3.krs) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Teematupa: Apple Mac, iPad, iPhone

Työväenopiston teematuvassa klo 13–16 henkilökohtaista Mac/iPad/iPhone-laitteiden käyttöopastusta. Opastajana tietotekniikkaopettaja Mika Mikkola. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26). Vapaa pääsy, mutta opastusaika varattava. Tiedustelut 09 310 88588.

Suomi liitetään Venäjään / Присоединение Финляндии к России

Työväenopiston venäjänkielinen Suomen historiaa maahanmuuttajille / История Финляндии для иммигрантов -luentosarja. Luennoitsija Nikolai Jääskeläinen. Opistotalo, Castren-sali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kielitietoutta kouluun toimintatutkimuksen keinoin

Työväenopiston Helsinkiläiset nuoret kielen ja taiteen pauloissa -luentosarja käsittelee helsinkiläisten nuorten kieltä, joka on elänyt jo yli vuosisadan omanlaisenaan. Nuoret oppivat kieltä ympäristönsä lisäksi myös taiteesta, joka keskustelee heidän oman kielensä kanssa. Luennoitsija FT Heini Lehtonen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Euroopan maiden kiihkeä kilpajuoksu Afrikkaan 1800-luvulla

Työväenopiston Kulttuurikulman luennoilla lähestytään vaihtuvin teemoin kulttuurin, yhteiskunnan ja historian ilmiöitä erilaisista näkökulmista, vaihtuvien luennoitsijoiden valottamana. Ensimmäisenä teemana Afrikan valloitus 1881–1914. Luennoitsija kirjailija Esa Mäkijärvi. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 1.2.

Opastusta internetin käyttöön maahanmuuttajille / Помощь в использовании Интернета для иммигрантов

Työväenopistosta saat apua internetin ja sähköpostin käyttöön sekä sähköiseen asiointiin, mm. sähköisten lomakkeiden täyttämiseen ja lähettämiseen virastoihin. Opastusta myös tietokoneiden, älypuhelinten ja tablettien käyttöön. Ohjaaja puhuu suomea ja venäjää. Ohjaaja Galina Hania. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Varaa henkilökohtainen aika (45 min) puh. 09 310 88693.

Suomen kielen ja tekstien neuvonta

Työväenopiston järjestämä suomen kielen ja tekstien neuvonta on tarkoitettu kaikille, jotka kirjoittavat suomeksi. Neuvonta auttaa sinua oman tekstisi kielen ja rakenteen muokkaamisessa. Opettaja Päivi Hytönen (ohjaus henkilökohtaisesti). Lähetä lyhyt tekstisi opettajalle paivi.k.hytonen@hel.fi tai tuo teksti mukanasi. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) 15.30–17. Vapaa pääsy. Tiedustelut puh. 09 310 88588.

Hannu, Kerttu ja Freud -elokuvaesitys

Työväenopisto esittää dokumenttielokuvan oopperan tekemisestä: se sukeltaa sadun maailmaan, oopperan kulisseihin, harjoituksiin ja psykoanalyysiin. Alustaja ohjaaja Erkki Seiro. Pohjois-Haagan palvelukeskus, Marian koti (Schildtinpolku 6) klo 14.30–16.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Salaliittoteoriat ja historian vääristely

Työväenopiston Mikä erottaa tieteen näennäistieteestä? -luentosarjassa pohditaan, missä kulkee raja tieteen ja pseudotieteen välillä. Onko puhe totuuden jälkeisestä ajasta liioiteltua ja mitä totuudella tarkoitetaan? Luennoitsija FM Aleksi Kuitunen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Japanin koulutusjärjestelmä ja työmarkkinat

Työväenopiston Japani tänään -luentosarjassa kerrotaan, miten Japani pitää huolen omistaan, mitkä ovat nykyiset yhteiskunnalliset haasteet ja miten niihin vastataan. Japanin tilannetta tarkastellaan myös suhteessa Suomeen. Luennoitsija FM Joonas Kirsi. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Parthialaiset, roomalaiset ja Sassanidien Persia

Työväenopiston Persiasta Iraniksi -luentosarjassa tarkastellaan nykyisen Iranin historiaa, taidetta ja kulttuuria muinaisuudesta islamilaiseen vallankumoukseen. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Latinankielisiä sanontoja ja lentäviä lauseita: tiede ja uskonto

Työväenopiston luentosarjassa tutustutaan latinankielisiin sanontoihin, joihin on tiivistynyt suuri määrä elämänkokemusta ja viisautta nasevassa muodossa. Ei edellytä latinan taitoa. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Parisuhteen konfliktit ja onnistunut vuorovaikutus erimielisyystilanteissa

Työväenopiston Hyvinvointia vuorovaikutuksesta -luentosarjassa kerrotaan, miten toimivat vuorovaikutussuhteet ja onnistunut vuorovaikutus auttavat meitä jaksamaan ja lisäävät hyvinvointiamme. Luennoitsija FM, KM Sanna Kaksonen. Silkkikutomo (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) ilmaisutaitoluokka klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Helsingin ympäristöhistoriaa: luontokohteet vanhoissa valokuvissa ja maalauksissa

Työväenopiston kuvaesitysluennolla kerrotaan Helsingin luonnon ja maisemien muuttumisesta. Luennoitsija tietokirjailija, luonto-opas Eero Haapanen. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 2.2.

Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella

Työväenopiston luennoilla kerrotaan selkokielellä Suomen historiasta, yhteiskunnasta ja suomalaisuudesta. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 9–11.30. Luennoitsija Karina Nirman. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Dodekafonia ja sarjallisuus, säveltäjinä mm. Schönberg, Berg, Webern, Stockhausen, Boulez ja Lachenmann

Työväenopiston kaksivuotisen Länsimaisen musiikin historia -luentosarjan toisena vuotena tutustutaan romantiikkaan (1800–1914) ja 1900- ja 2000-lukujen musiikkiin. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Apua työ- ja koulutushakuun / Job seeking and study guidance

Työväenopistosta saat apua koulutuksen ja työpaikan etsimiseen netin kautta, tarvittavien hakemusten täyttämiseen sähköisessä muodossa sekä CV:n laatimiseen. Need some advice how to write an job application or cv or how to find a job from the internet? The teacher will help you with the curriculum vitae, application, layout of the documents, LinkedIn profile and more. Ohjaaja Hanna Siikamäki. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 9–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Itsenäistyminen

Työväenopiston Suomen historiaa selkosuomeksi -luentosarjassa kerrotaan perustiedot Suomen historiasta Ruotsin ja Venäjän vallan alta itsenäiseksi demokratiaksi. Luennoitsija Aleksi Ahtola. Opistotalo, luokka 405 (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Italian renessanssi – hovielämää, taidetta, kirjallisuutta: De’ Medicien Firenze

Työväenopiston perjantain kulttuuriluennoilla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FT Marja Härmänmaa. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Andrea del Verrochio ja Pietro Perugino

Työväenopiston Fantastinen Firenze – renessanssin runsaudensarvi -luentosarjassa tutustutaan 1400-luvun eli quattrocenton italialaisen taiteen mestareihin. Luennoitsija taidemaalari Dmitri Zudov. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lauantai 3.2.

Kanneltalon lausujien kevätmatinea

Työväenopiston lausuntaryhmä esiintyy klo 15 alkaen Kanneltalon auditoriossa (Klaneettitie 5). Ohjaus Iiro Kajas. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.