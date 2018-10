Helsingin työväenopiston luennot ja tapahtumat 29.10.–9.11.2018

Työväenopistossa alkavassa luentosarjassa perehdytään opiston ensimmäisen johtajan, vapaan sivistystyön uranuurtajan sekä tasa-arvon ja demokratian puolestapuhujan Zachris Castrénin elämään ja ajatuksiin. Opistotalossa tutustutaan perinteisiin käsityötekniikoihin tämän päivän valossa.

Viikko 44

Maanantai 29.10.

Uskonto, yksilö ja yhteisö: Pauliina Rauhala, Taivaslaulu (2013) ja Synninkantajat (2018)

Kontulan kirjallisuusluennoilla lähestytään taiteen, uskonnon ja ihmismielen kuvauksin kirjallisuuden ikuisia ja aina uusia teemoja: yksilöiden ja yhteisöjen epäsovinnaisia ja kohtalokkaita kohtauspisteitä. Kontulan palvelukeskus, juhlasali (Kontukuja 5) klo 13.30–15. Luennoitsija Riitta Vaismaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Alastomana lukijan edessä? Autofiktion muotoja ja merkityksiä

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Klaneettitie 5). Luennoitsija FT Päivi Koivisto. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Saksalainen Suomi 1918

Suomi sisällissodan jälkeen -luentosarja käsittelee sisäisesti hajallaan olevaa Suomea. Valtiomuodoksi oli ennen sotaa määritelty tasavalta, mutta se jäi hyväksymättä. Suomesta haluttiin tehdä kuningaskunta. Mitä loppujen lopuksi tapahtui? Luennoitsija FT Marjaliisa Hentilä. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Snellmanin jalanjälkiä seuraten

Kansan sivistäjä ja demokratian puolustaja Zachris Castrén -luentosarja käsittelee vapaan sivistystyön uranuurtajaa, työväenopistomme ensijohtajaa ja merkittävää tasa-arvon ja demokratian puolestapuhujaa, jonka syntymästä tulee kuluneeksi tänä vuonna 150 vuotta. Luennoitsija FT Eero Ojanen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Seldžukkien ja osmanien valloitukset sekä Anatolian merkittävimmät linnoitukset

Anatolian aarteet: Vähän Aasian kulttuurit esihistoriasta nykypäivään -luentosarjassa klo 17–18.30 tutustutaan Turkin alueen menneisyyteen historian, taiteen ja mytologian keinoin. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1 B). Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Euroopan kansat uuteen maailmansotaan yksi toisensa jälkeen

Euroopan kansojen historiaa uudella ajalla -luentosarjassa perehdytään jatkumona Euroopan kansojen ja maiden historiaan uuden ajan alusta nykypäivään, runsaan havaintomateriaalin avulla. Erityinen huomio on pienemmissä kansoissa ja maissa. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Väriteorioita ja taiteilijoiden sovelluksia niistä

Työväenopiston luennoilla perehdytään Goethen 1800-luvun vaihteessa luomaan valon ja pimeyden aistimuksiin perustuvaan väriteoriaan. Tämä näkemys herätti erityistä kiinnostusta taiteilijoissa, koska se vapautti värin tunnekokemuksille. Luennoitsija FM Merja Ilola. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Oitsaa ei enää ole -elokuvaesitys

Dokumenttielokuva tavallisen työmiehen, Oiva Holsteinin elämästä ja kuolemasta sukulaisnaisen, Päivi Mäkelän kertomana ja jäämistön tavaroiden kuvaamana. Elokuvan alustaa ohjaaja Erkki Seiro. Kampin palvelukeskus (Salomonkatu 21 B) klo 14–15.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 30.10.

Teematupa: Digitaalinen sukututkimus

Teematuvassa saat apua sukututkijan tietokoneohjelmistoihin, nettipalveluihin ja skannaukseen. Paikalla tietotekniikkaopettaja Juhana Mykrä. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 13–16. Vapaa pääsy. Tulosteet ovat maksullisia. Etukäteisilmoittautuminen ja tiedustelut 09 310 88588, ti–ke 13–20, to–pe 12–18.

Islanti: Jon Leifs

Pienten maitten suuret säveltäjät -luentosarjassa tutustutaan kolmen pienen maan tärkeimpien säveltäjien musiikkiin. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Valkoinen ja punainen Suomi 1920- ja 1930-luvuilla

Pakinoitsijoiden Suomi -luentosarjassa tutustutaan 1900-luvun alun historiaan kunkin aikakauden tunnetuimpien pakinoitsijoiden kautta. Luennoitsija FT Irma Tapaninen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Pelisalonki

Pelaamme lautapelejä, kuten Norsun Muisti ja Maailmantieto sekä kielipelejä. Tapahtuman vetäjä Lassi Raunio. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Balkanilta Baktriaan: Persia osana Aleksanteri Suuren Makedoniaa

Persiasta Iranin vallankumoukseen -luentosarja käsittelee nykyisen Iranin historiaa, taidetta ja kulttuuria muinaisuudesta islamilaiseen vallankumoukseen. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

1970-luku: YYA-Suomi ja yhtenäiskulttuuri

Itsenäisen Suomen vuosikymmenet -luentosarjassa käsitellään itsenäisen Suomen historian kutakin vuosikymmentä ja sen kansallisesti merkittäviksi koettuja tapahtumia – politiikkaa, taloutta, kulttuuria ja urheilua. Luennoitsija FM Ulpu Marjomaa. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hulluuden totuus

Michel Foucault ja toisin ajattelu -luentosarja alkaa Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Miksi totuus hulluudesta, rikoksesta ja seksistä kertoisi totuuden ihmisestä? Michel Foucault (1926–1975) oli yksi 1900-luvun merkittävimmistä ajattelijoista, joka kyseenalaisti tavanomaiset tavat ajatella tietoa, valtaa ja itseämme. Luennoitsija VTT, dos. Markku Koivusalo. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Itä-Helsingin historiaa: Östersundomin kappeli

Luennolla kerrotaan entisaikojen vuosaarelaisten, mellunkyläläisten ja vartiokyläläisten oman pienen kappelin tarina sekä tutkitaan sen interiööriä ja lähiympäristöä. Vuotalon Vuosali (Mosaiikkitori 2) klo 14–15.30. Luennoitsija FM Matti Lipponen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 31.10.

Ajatuksia luonnon kauneudesta

Työväenopiston kulttuuriluento Pitäjänmäen–Konalan korttelikerhossa (Vähäntuvantie 4) klo 11–12.30. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Teematupa: Apple Mac, iPad, iPhone

Teematuvassa saat apua Applen Macin, iPadin tai iPhonen käytössä. Ota oma laite mukaan ja tule kysymään neuvoja. Opastajana tietotekniikkaopettaja Mika Mikkola. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 12–16. Ajanvaraus. 09 310 88588 ti–ke 13–20, to 13–18, pe 12–18.

Juurekset – kuitua ja kivennäisaineita

Havaintoesitys: Ravinto hyvinvoinnin lähteenä. Helsingin yliopiston kotitalousopettajaharjoittelija kertoo aiheesta valmistaen samalla ruokaa, sen jälkeen maistelu. Opistotalo, opetuskeittiö (Helsinginkatu 26) klo 12–13.30. Ennakkoilmoittautuminen, materiaalimaksu 10 € (kattaa kolme havaintoesitystä). Tiedustelut 09 310 88610.

Canterburyn tarinat: ylevää, traagista, paheksuttavaa – eläviä kertojaääniä 600 vuoden takaa

Kirjallisen kulttuurin ja kielen keskiaikaa -luentosarjassa tutustutaan keskiaikaiseen maailmaan kielen, kirjallisen kulttuurin, kirjallisuuden ja käsityön kautta. Luennoitsija MA Sari Pauloma. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Japanin kulttuurin ja korkeakulttuurin muodostuminen

Johdatus Japanin kulttuurihistoriaan -luentosarjassa tutustutaan kulttuurin muodostumiseen ja eri taiteenlajeihin sekä niiden harjoittajiin. Luennoitsija FT Lasse Lehtonen. Itämerentalo, Majakka 2 (Tammasaarenlaituri 3, 2. krs) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Rotusodasta perikatoon

II maailmansota Euroopassa -luentosarjassa perehdytään aiheeseen eri näkökulmista: ideologiset ja kansalliset jännitteet, strategia, taistelut, talous, kansojen kohtalot, syyt ja seuraukset. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Itämerentalo, Majakka 1 (Tammasaarenlaituri 3, 2. krs) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Финское искусство и культура / Suomalainen taide ja kulttuuri (venäjänkielinen luento)

Venäjänkielinen Tutustutaan Suomeen -luentosarja / Знакомство с Финляндией. Лекции на русском языке, вход свободный. Luennoitsija Nikolai Jääskeläinen.Opistotalo, Castrén-sali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Merimatkat

Rooman valtakunnan kulttuurihistoriaa -luentosarjassa esitellään Rooman kuvanveiston, arkkitehtuurin ja kirjallisuuden merkkiteoksia ja tutustutaan antiikin matkailuun. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kulttuurikulma: Viikinkien taide

Keski- ja Pohjois-Euroopan varhaista taidetta -luentosarjassa esitellään Pohjois-Euroopan muinaiskansojen oman, tunnistettavan taidetyylin syntyä ja kehitystä. Taidetyylit ja kuvattavat aiheet liittyvät läheisesti uskonnollisiin käsityksiin ja kulttuurien yhteiskunnalliseen kehitykseen. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiaika ja renessanssi – kirkkovallan ja maallisten hallitsijoiden kamppailu

Keisareista Berlusconiin – katsaus Italian historiaan ja kulttuuriin -luentosarjassa kerrotaan historian tapahtumien ja kulttuuri-ilmiöiden vaikutuksesta nykypäivän Italiaan. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Luennoitsija FM Gianluca de Martino. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Yrttilääkkeiden valmistus

Työväenopiston luento Silkkikutomossa (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs), ilmaisutaitoluokka klo 17–20.15. Luennoitsija Arto Aitta. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Oitsaa ei enää ole -elokuvaesitys

Dokumenttielokuva tavallisen työmiehen, Oiva Holsteinin elämästä ja kuolemasta sukulaisnaisen, Päivi Mäkelän kertomana ja jäämistön tavaroiden kuvaamana. Elokuvan alustaa ohjaaja Erkki Seiro. Munkkiniemen palvelukeskus (Laajalahdentie 30) klo 14–15.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 1.11.

Juokse sinä humma – käsitöitä hevosharrastuksista

Työväenopiston ja Tekstiilikulttuuriseura – Sällskapet för textilkultur ry:n järjestämä Elossa! Perinteiset käsityötekniikat tänään -luentosarja. 16.45–17.30 Verhoilijamestari ja valjasseppä Elina Parpala ja 17.30–18.15 Keppihevosharrastaja Alisa Aarniomäki.Luentoja voi seurata etänä seuraavissa opistoissa: Espoon työväenopisto, Kaukametsän opisto, Keravan opisto, Lapuan kansalaisopisto, Rauman kansalaisopisto, Soisalo-opisto, Vaasa-opisto, Valkeakoski-opisto, Wellamo-opisto ja Nurmijärven Opisto. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Oitsaa ei enää ole

Dokumenttielokuva tavallisen työmiehen, Oiva Holsteinin elämästä ja kuolemasta sukulaisnaisen, Päivi Mäkelän kertomana ja jäämistön tavaroiden kuvaamana. Elokuvan alustaa ohjaaja Erkki Seiro. Kinaporin palvelukeskus, sali (Kinaporinkatu 9 A) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Nuoren naisen valinnat: Luostarin vapaus ja avioliiton kahleet

Tudor-ajan nainen: Neitsyt Maria vai syntinen Eeva? -luentosarja tarkastelee Tudor-ajan naisten elämää kehdosta hautaan. Luennoitsija TM Reeta Frosti. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Nykypäivän Istanbul, valoa ja varjoja

Byzantionista Konstantinopoliksi ja Istanbuliksi -luentosarjassa tarkastellaan taidepainotteisesti Istanbulin värikästä menneisyyttä esihistoriasta nykypäivään. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Nationalismi eri puolilla Eurooppaa

Kansallisuusaatteen valossa ja varjossa -luentosarjassa tarkastellaan 1800-luvulla syntynyttä ajatusta valtiosta, jossa asuu yksi ja yhtenäinen, samaa kieltä puhuva kansa. Toisinaan tuo aate on muuttunut kansalliskiihkoksi. Luennoitsija VTM, HuK Veli-Matti Huhta. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ortodoksisen kirkon rooli Venäjän politiikassa

Uskonnot maailmanpolitiikassa ennen ja nyt -luentosarjassa tutustutaan historian ja nykyisyyden valossa siihen, miten suuret uskonnot ovat olleet globaalisti merkittäviä poliittisia toimijoita. Luennoitsija dosentti Ville Jalovaara. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Entä jos ilmastonmuutos sittenkin uhkaa karata käsistä?

Ympäristökatastrofit tänään ja tulevaisuudessa – voimmeko vielä tehdä jotakin? -luentosarja alkaa Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 2.11.

Mobiililaitteen nettiyhteyden käyttö ja jakaminen

Luennolla tutustutaan mobiililaitteen 4G- ja Wi-Fi-yhteyksien perusteisiin sekä käyttöön kotimaassa että ulkomailla ja yhteyden jakamiseen muille laitteille. Luennoitsija tietotekniikkaopettaja Mikko Kääriäinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 13–13.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Maria- ja muita taiteen pyhimyskuvia: Keskiajan alttareita ja veistoksia Suomen kansallismuseon kokoelmista

Perjantain kulttuuriluennoilla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Nenäpäivä-workshop

Varaslähtö nenäpäivään englanniksi. Want to do good but feel lazy? Come and brainstorm with us how to influence the world we live in. Tapahtuman vetäjinä MA Sari Pauloma ja FM Katariina Vihersalo. Opistotalo, Vanni (Helsinginkatu 26) klo 17–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perheen pienimmilläkin on matikkapää – miten tukea matemaattisen ajattelun kehitystä?

Kolmen luennon sarjassa tutustutaan siihen, miten pienten lasten matemaattinen ajattelu kehittyy ja miten sitä voidaan tukea yksinkertaisin kotikonstein. Luentosarja on suunnattu pienten lasten vanhemmille ja kaikille matemaattisen ajattelun kehittymisestä kiinnostuneille. Luennoitsijana lehtori Jari-Matti Vuorio. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Maanantai 5.11.

Aikamuodot: perfekti ja pluskvamperfekti

Kieliopin tietoiskuissa käsitellään kieliopin keskeisiä käsitteitä suomen kielen kautta kielten opiskelun tueksi. Kerrataan kielioppia ja verrataan tarvittaessa suomen kieltä toisiin kieliin. Tietoiskut kestävät 30 minuuttia, jonka jälkeen on 15 minuuttia keskustelu- ja kysymysaikaa. Luennoitsija Päivi Hytönen. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 16–16.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Uskontotieteilijästä työläisten sivistäjäksi

Kansan sivistäjä ja demokratian puolustaja Zachris Castrén -luentosarja käsittelee vapaan sivistystyön uranuurtajaa, työväenopistomme ensijohtajaa ja merkittävää tasa-arvon ja demokratian puolestapuhujaa, jonka syntymästä tulee kuluneeksi tänä vuonna 150 vuotta. Luennoitsija johtava opettaja Pia Castrén-Aaltonen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Bretagnen kaikuja runoissa ja kertomuksissa

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Klaneettitie 5). Luennoitsija FM Karin Tuominen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mannerheim ja Suomen itsenäistyminen 1917–1919

Suomi sisällissodan jälkeen -luentosarja käsittelee sisäisesti hajallaan olevaa Suomea. Valtiomuodoksi oli ennen sotaa määritelty tasavalta, mutta se jäi hyväksymättä. Suomesta haluttiin tehdä kuningaskunta. Mitä loppujen lopuksi tapahtui? Luennoitsija professori Seppo Hentilä. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sulttaanittaret – orjattaria vai hallitsijattaria? Naisten sultanaatin aika osmanien imperiumissa

Anatolian aarteet: Vähän Aasian kulttuurit esihistoriasta nykypäivään -luentosarjassa klo 17–18.30 tutustutaan Turkin alueen menneisyyteen historian, taiteen ja mytologian keinoin. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1 B). Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Toisen maailmansodan vaikutukset Euroopan kansoihin

Euroopan kansojen historiaa uudella ajalla -luentosarjassa perehdytään jatkumona Euroopan kansojen ja maiden historiaan uuden ajan alusta nykypäivään. Erityinen huomio on pienemmissä kansoissa ja maissa. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Väriteorioita ja taiteilijoiden sovelluksia niistä

Työväenopiston luennoilla perehdytään Goethen 1800-luvun vaihteessa luomaan valon ja pimeyden aistimuksiin perustuvaan väriteoriaan. Tämä näkemys herätti erityistä kiinnostusta taiteilijoissa, koska se vapautti värin tunnekokemuksille. Luennoitsija FM Merja Ilola. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 6.11.

Teematupa: Digitaalinen sukututkimus

Teematuvassa saat apua sukututkijan tietokoneohjelmistoihin, nettipalveluihin ja skannaukseen. Paikalla tietotekniikkaopettaja Juhana Mykrä. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 13–16. Vapaa pääsy. Tulosteet ovat maksullisia. Etukäteisilmoittautuminen ja tiedustelut 09 310 88588.

Sveitsi: Honegger, Vogel, Huber, Holliger

Pienten maitten suuret säveltäjät -luentosarjassa tutustutaan kolmen pienen maan tärkeimpien säveltäjien musiikkiin. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sota ja toipuminen 1940- ja 1950-luvuilla

Pakinoitsijoiden Suomi -luentosarjassa tutustutaan 1900-luvun alun historiaan kunkin aikakauden tunnetuimpien pakinoitsijoiden kautta. Luennoitsija FT Irma Tapaninen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kartanoelämää

Luennolla tutustutaan muotokuvien, taideteosten, päiväkirjojen ja muistelmien kautta entisajan säätyläistön elämäntapaan. Luennoitsija FM Katja Weiland-Särmälä. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Avoin lukupiiri: Robert Holdstock: Alkumetsä (ja Metsän henget)

Avoimessa lukupiirissä käsitellään Science Fictionin 1900-luvun klassikkoteoksia. Kirjailija Jani Saxell alustaa lyhyesti kunkin kerran Science Fiction -teoksesta ja sen jälkeen keskustellaan yhdessä. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Parthialaiset, roomalaiset ja Sassanidien Persia

Persiasta Iranin vallankumoukseen -luentosarja käsittelee nykyisen Iranin historiaa, taidetta ja kulttuuria muinaisuudesta islamilaiseen vallankumoukseen. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Älä laihduta! Pysyvästi paino hallintaan

Työväenopiston ja Etelä-Suomen Sydänpiiri ry:n sydänluennolla käsitellään sydänpotilaan painonhallintaa. Luennoitsijana laillistettu ravitsemusterapeutti, tutkija Ulla Kärkkäinen. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1 B) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

1980-luku: Kulutusjuhlasta ylikuumenemiseen

Työväenopiston Itsenäisen Suomen vuosikymmenet -luentosarjassa käsitellään itsenäisen Suomen historian kutakin vuosikymmentä ja sen kansallisesti merkittäviksi koettuja tapahtumia – politiikkaa, taloutta, kulttuuria ja urheilua. Luennoitsija FM Ulpu Marjomaa. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiedon järjestelmät

Michel Foucault ja toisin ajattelu -luentosarja Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Miksi totuus hulluudesta, rikoksesta ja seksistä kertoisi totuuden ihmisestä? Michel Foucault (1926–1975) oli yksi 1900-luvun merkittävimmistä ajattelijoista, joka kyseenalaisti tavanomaiset tavat ajatella tietoa, valtaa ja itseämme. Luennoitsija VTT, dos. Markku Koivusalo. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 7.11.

Teematupa: Apple Mac, iPad, iPhone

Teematuvassa saat apua Applen Macin, iPadin tai iPhonen käytössä. Ota oma laite mukaan ja tule kysymään neuvoja. Opastajana tietotekniikkaopettaja Mika Mikkola. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 12–16. Ajanvaraus 09 310 88588 ti–ke 13–20, to 13–18, pe 12–18.

Palkokasvit – rutkasti kasviproteiinia

Havaintoesitys: Ravinto hyvinvoinnin lähteenä. Helsingin yliopiston kotitalousopettajaharjoittelija kertoo aiheesta valmistaen samalla ruokaa, sen jälkeen maistelu. Opistotalo, opetuskeittiö (Helsinginkatu 26) klo 12–13.30. Ennakkoilmoittautuminen, materiaalimaksu 10 € (kattaa kolme havaintoesitystä). Tiedustelut 09 310 88610.

Berthe Morisot – naisnäkökulma impressionismiin

Työväenopiston kulttuuriluento klo 13–14.30 Munkkiniemen palvelukeskuksessa (Laajalahdentie 30). Luennoitsija FM Tiina Ottela. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Improvisoitu näytelmä

Improvisoitu näytelmä -kurssilaisten esitys, joka syntyy tässä ja nyt! Hiottua improvisaatiota yleisön antamasta aiheesta. Ohjaus Hanna Lekander. Opistotalo, peilisali (Helsinginkatu 26) klo 17–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Klassisen aikakauden taiteet kirjallisuudesta musiikkiin

Työväenopiston Johdatus Japanin kulttuurihistoriaan -luentosarjassa tutustutaan kulttuurin muodostumiseen ja eri taiteenlajeihin sekä niiden harjoittajiin. Luennoitsija FT Lasse Lehtonen. Itämerentalo, Majakka 2 (Tammasaarenlaituri 3, 2. krs) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Финские праздники и традиции / Suomalaiset juhlat ja tapakulttuuri (venäjänkielinen luento)

Venäjänkielinen Tutustutaan Suomeen -luentosarja / Знакомство с Финляндией. Лекции на русском языке, вход свободный. Luennoitsija Nikolai Jääskeläinen.Opistotalo, Castrén-sali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610. Vapaa pääsy.

Lantakasasta Lützeniin – 30-vuotisen sodan taustat, syyt ja vaiheet

Westfalenin rauhan vaikutus kansainväliseen kanssakäymiseen -luentosarja käsittelee 30-vuotista sotaa ja sen rauhantekoja, joita tuolloin ensimmäisen kerran tarkasteltiin laajemmasta yleiseurooppalaisesta näkökulmasta ja luotiin perusteet diplomatialle. Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Taistelu kansojen olemassaolosta

II maailmansota Euroopassa -luentosarjassa perehdytään aiheeseen runsaan havaintomateriaalin avulla eri näkökulmista: ideologiset ja kansalliset jännitteet, strategia, taistelut, talous, kansojen kohtalot, syyt ja seuraukset. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Itämerentalo, Majakka 1 (Tammasaarenlaituri 3, 2. krs) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

James Joycen kaaos: kun keskiaika ja avantgarde kohtaavat

Kirjallisen kulttuurin ja kielen keskiaikaa -luentosarjassa tutustutaan keskiaikaiseen maailmaan kielen, kirjallisen kulttuurin, kirjallisuuden ja käsityön kautta. Luennoitsija MA Sari Pauloma. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Filosofiakahvila

Filosofiakahvilassa käydään filosofisia ja yhteiskunnallisia keskusteluja. Aihe päätetään yhdessä kunkin illan alussa. Opistotalo, neuvotteluhuone Viola (Helsinginkatu 26) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Malmin kirjailijaillat: Kirjailijavieraana Marjo Niemi, Kaikkien menetysten äiti

Työväenopiston ja Malmin kirjaston yhteisessä kirjallisuusillassa kirjailija kertoo ja keskustelee teoksistaan. Haastattelijana kirjailija FM Jani Saxell. Malmin kirjasto (Ala-Malmin tori 1) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Vastauskonpuhdistuksen ja valistuksen välillä: Italian ikuinen jännite

Keisareista Berlusconiin – katsaus Italian historiaan ja kulttuuriin -luentosarjassa kerrotaan historian tapahtumien ja kulttuuri-ilmiöiden vaikutuksesta nykypäivän Italiaan. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Luennoitsija FM Gianluca de Martino. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kulttuurikulma: Andien taide

Luentosarja Amerikan taiteesta ja arkkitehtuurista ennen Kolumbusta alkaa Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Amerikan alkuperäiskansat kehittivät oman taidetyylinsä jo varhaisessa vaiheessa. Amerikasta tunnetaan freskoja, veistoksia, koristeltua ja muotoiltua keramiikkaa ja esittäviä kulta- ja hopeaesineitä. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 8.11.

Näin suutari Kalle lyö anturat alle – laadukkaat kengät

Yhteistyössä Työväenopiston ja Tekstiilikulttuuriseura – Sällskapet för textilkultur ry:n järjestämä Elossa! Perinteiset käsityötekniikat tänään -luentosarja. Klo 16.45–17.30 Kengäntekijä Jussi Paljakka, Paljakka Handmade ja klo 17.30–18.15 Kenkäsuunnittelija Oona Ritari, Mioona. Luentoja voi seurata etänä seuraavissa opistoissa: Espoon työväenopisto, Kaukametsän opisto, Keravan opisto, Lapuan kansalaisopisto, Rauman kansalaisopisto, Soisalo-opisto, Vaasa-opisto, Valkeakoski-opisto, Wellamo-opisto ja Nurmijärven Opisto. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26). Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Vaeltelevan kohdun vaara, loputtomat raskaudet ja ”kivulla on sinun synnytettävä”

Tudor-ajan nainen: Neitsyt Maria vai syntinen Eeva? -luentosarja tarkastelee Tudor-ajan naisten elämää kehdosta hautaan. Luennoitsija TM Reeta Frosti. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Katoliset ja protestantit vastakkain Pohjois-Irlannissa

Uskonnot maailmanpolitiikassa ennen ja nyt -luentosarjassa tutustutaan historian ja nykyisyyden valossa siihen, miten suuret uskonnot ovat olleet globaalisti merkittäviä poliittisia toimijoita. Luennoitsija dosentti Ville Jalovaara. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Uraani halkeaa vieläkin… Ydinvoiman kummallisista vaaroista

Ympäristökatastrofit tänään ja tulevaisuudessa – voimmeko vielä tehdä jotakin? -luentosarja Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Vuotalon kirjailijailta: Johanna Holmström

Työväenopiston ja Vuosaaren kirjaston yhteisessä kirjailijaillassa FM Jani Saxellin haastateltavana on kirjailija Johanna Holmström. Aiheena on hänen teoksensa Sielujen saari. Vuotalon kirjasto (Mosaiikkitori 2) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 9.11.

El Día de Cine

Espanjankielisen elokuvan päivä yhteistyössä Suomen espanjanopettajat ry:n kanssa. Tarjolla on yhteensä kuusi elokuvaa Espanjasta ja Latinalaisesta Amerikasta. Elokuvat esitetään kahdessa eri salissa, kolme elokuvaa kussakin. Opistotalo, Taucher ja Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 15–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Maria- ja muita taiteen pyhimyskuvia: Madonna-aihe Italian renessanssin maalaustaiteessa

Perjantain kulttuuriluennoilla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Oitsaa ei enää ole -elokuvaesitys

Dokumenttielokuva tavallisen työmiehen, Oiva Holsteinin elämästä ja kuolemasta sukulaisnaisen, Päivi Mäkelän kertomana ja jäämistön tavaroiden kuvaamana. Elokuvan alustaa ohjaaja Erkki Seiro. Kustaankartanon palvelukeskus, E-talo (Kivalterintie 16) klo 12–13.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perheen pienimmilläkin on matikkapää – miten tukea matemaattisen ajattelun kehitystä?

Kolmen luennon sarjassa tutustutaan siihen, miten pienten lasten matemaattinen ajattelu kehittyy ja miten sitä voidaan tukea yksinkertaisin kotikonstein. Luentosarja on suunnattu pienten lasten vanhemmille ja kaikille matemaattisen ajattelun kehittymisestä kiinnostuneille. Luennoitsijana lehtori Jari-Matti Vuorio. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.