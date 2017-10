Helsingin työväenopiston luennot ja tapahtumat 30.10.–12.11.2017

Työväenopiston Stoassa alkaa luentosarja saksalaisesta filosofista Hannah Arendtista, yhdestä 1900-luvun merkittävimmistä politiikan teoreetikoista. Arendtin pyrkimykset ymmärtää muun muassa valtaa, politiikkaa, ihmisoikeuksia, pakolaisuutta sekä pahuutta ja ajattelun tärkeyttä ovat edelleen ajankohtaisia.

Viikko 44

Maanantai 30.10.

Orgosolo, sardinialaisia seinämaalauksia Frida Kahlosta Garibaldiin

Kuvallista kerrontaa kolmesta erilaisesta matkakohteesta Italiassa. Työväenopiston Bella Italia: Sardiniasta Roomaan -sarja tarjoaa käytännön vinkkejä kulttuurimatkailijalle. Luennoitsija FM Soili Poikonen. Pohjois-Haagan toimipiste, luokka 3/sali (Näyttelijäntie 14) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kanneltalon kirjallisuus: Michel Houellebecq ja liioittelun taide

Työväenopiston monipuolisia luentoja uudesta ja vanhasta kirjallisuudesta. Luennoitsija kirjailija Esa Mäkijärvi. Kannelmäen kirjasto (Klaneettitie 5) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Savutupia, hirsihoveja ja puukerrostaloja – Suomi muuttaa metsästä kaupunkiin

Työväenopiston Metsä meissä -luentosarjassa asiantuntijat esittelevät eri näkökulmista metsän merkitystä suomalaisille. Luennoitsija arkkitehti Netta Böök. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Pelon, toivon ja nälän kaupunki – ensimmäisen maailmansodan ja sisällissodan Helsinki

Työväenopiston Aikamatka sotien väliseen pääkaupunkiin -luentokonserttisarjassa matkataan menneiden vuosikymmenien Helsinkiin valokuvien, elävän musiikin ja tarinoinnin siivittämänä. Luennoitsija historiantutkija, dosentti Samu Nyström, soittamassa MuM Elisa Tan, lisäksi yllätysvierailijoita. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Erämaaluontoa ja patrioottisia panoraamoja

Työväenopiston luentosarja Suomen kuvia – suomalainen maisemataide 1850–1900 on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Palvelutalo Rudolf (Rudolfintie 17–19) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomen ainutlaatuiset maailmanperintökohteet

Työväenopiston luennoilla kerrotaan Unescon Euroopan kiehtovien maailmanperintökohteiden historiasta ja nykypäivästä. Luennoitsija restonomi Maarit Suonsivu. Silkkikutomo (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) ilmaisutaitoluokka klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomi ja Saksan tiedustelutoiminta 1930-luvulta sotaan

Työväenopiston Vakoiluhistoriaa Itämeren alueella -luentosarjassa perehdytään Itämeren alueella vaikuttaneiden suurvaltojen ja pienempien valtioiden tiedusteluhistoriaan. Luennoitsija FT Oula Silvennoinen. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Aquincum, Budapestin edeltäjä: kaupunki Rooman valtakunnan rajalla

Työväenopiston Antiikin Rooman perintö eurooppalaisissa suurkaupungeissa -luentosarjassa pohditaan, millaisia kaupungit olivat antiikin aikaan ja mitä roomalaista niissä on jäljellä. Luennoitsija FT Marja-Leena Hänninen. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1 B) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Konstantinopolista Istanbuliksi, turkkilaiseksi suurkaupungiksi

Työväenopiston Konstantinopolista Istanbuliksi -luentosarjassa tarkastellaan idän satumaisen suurkaupungin historiaa antiikista nykyhetkeen tosiasioiden ja myyttien pohjalta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1 B) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 31.10.

Antiikin merkkimiehiä: Cicero & Caesar

Tutustumme työväenopiston järjestämällä luennolla tärkeimpiin antiikin historian merkkihenkilöihin. Mikä on ollut heidän vaikutuksensa historian käännekohdissa? Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Pohjois-Haagan palvelukeskus, Hopeatien palvelutalo, sali (Hopeatie 14) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Korvautuuko itse koettu luontoelämys telkkaridokumenteilla ja nettisivuilla?

Työväenopiston luento Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Luento on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Punainen valta, punainen terrori

Työväenopiston Suomen sisällissota 1918 – tehtaalaisten kapina -luentosarjassa keskiössä on kapinan aika Kuusankosken Kymintehtailla suhteutettuna muun Suomen tilanteeseen. Luennoitsija dosentti Seppo Aalto. Silkkikutomo, musiikkiluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Digitaalinen sukututkimus

Työväenopiston teematuvassa voit kysyä neuvoa sukututkijan tietokoneohjelmistoihin tai nettipalveluihin liittyen. Paikalla tietotekniikkaopettaja Juhana Mykrä. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 13–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88588.

Kuvankäsittely ja videoeditointi

Työväenopiston avoimessa oppimiskeskus Ainossa on monipuolinen ohjelmistovalikoima. Maksutonta ohjausta klo 16–20 kuvankäsittely- ja videoeditointiohjelmistoista sekä mobiililaitteilla editoinnista. Paikalla mediasuunnittelija Mikko Kettunen. Ainon käyttö on maksutonta, mutta tulosteet ovat maksullisia. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26). Ajanvaraus 09 310 88588.

Eläinkuvauksia musiikissa

Työväenopiston luennolla tutustutaan esimerkkeihin, kuinka säveltäjät ovat kuvanneet eläimiä musiikissaan. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Totuus, epätotuus, valhe, hölynpöly

Työväenopiston Totuuden jäljillä -luentosarjassa pohditaan filosofian ikiaikaista kysymystä totuuden luonteesta: mitä on totuus ja onko totuudella väliä? Luennoitsija FM Sirkku Ikonen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Aistit ja erotiikka

Työväenopiston Ihminen, erotiikka ja kulttuuri muinaisessa Japanissa -luentosarjassa tutustutaan Japanin Heian-kauden hovikulttuuriin kirjallisuuden ja kuvakääröjen kautta. Miten ihminen ymmärretään ruumiillisena ja mielikuviteltuna olentona suhteista koostuvassa maailmassa? Luennoitsija FM Miika Pölkki. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 1.11.

1930–1940-luku – modernismi ja sotavuodet

Työväenopiston luentosarja Itsenäisyyden ajan ilmiöitä Suomen taiteessa. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Myyttiset ja sosiaaliset näkemykset kalevalamittaisessa loitsutekstissä

Työväenopiston Tunteita ja taikoja – folkloren lajeja nykytutkimuksessa -luentosarja kansamme runoilusta ja runolauluperinteestä Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Luennoitsija FM Tuukka Karlsson. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Latinankielisiä lentäviä lauseita elämästä, kuolemasta ja ihmisen osasta

Työväenopiston kulttuuriluento Pitäjänmäen-Konalan korttelikerhossa (Vähäntuvantie 4) klo 11–12.30. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Elokuvaesitys: Emel, elämän lautturi

Työväenopisto esittää dokumenttielokuvan Emel Vaarmanista, kalastajasta, seikkailijasta ja salakuljettajasta, joka kuljetti pakolaisia Virosta Suomeen ja Ruotsiin. Kesto 50 min. Alustajana ohjaaja Erkki Seiro. Munkkiniemen palvelukeskuksen sali (Laajalahdentie 30) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomen esihistoria arkeologian valossa

Työväenopiston luentosarja Suomalaisten juuret arkeologian, kielitieteen ja genetiikan kannalta. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Kaapelitehdas (Tallberginkatu 1 C, 3. krs) klo 18.45–20.15. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mahdollisten tulevaisuuksien kartoittamista vuoteen 2035

Työväenopisto välittää Ikääntyvien yliopiston yhteiskunnan ja historian luentoja verkkovälitteisesti suoraan Jyväskylästä. Luennon jälkeen keskustelumahdollisuus luentojen puheenjohtajan johdolla. Luennoitsija professori Osmo Kuusi, Turun yliopisto. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 14–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610

Kannettavien ja tablettien neuvonta

Työväenopisto järjestää kannettavan tietokoneen tai tabletin käytön neuvontaa klo 14–16. Varaa henkilökohtainen aika (1 t/hlö). Ota koneesi lisäksi myös akkulaturi mukaan. Opastajana Oleg Guralevich. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26). Vapaa pääsy. Ilmoittautumiset vain puhelimitse 09 310 88588 arkisin klo 13–18.

Suomen leijona, siniristilippu ja muut heraldiset kansallistunnukset

Työväenopiston luentosarjassa Sibelius, sauna ja sisu – Suomen kansalliset symbolit tarkastellaan näiden symbolien historiaa ja sitä, miksi juuri ne ovat valikoituneet kansallisiksi symboleiksi ja millaisia merkityksiä ne kantavat. Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Havainnosta kieleen, kielestä havaintoon. Miten runon visuaalisuus rakentuu?

Työväenopiston Runon kuva, ääni ja musiikki -luentosarjassa paneudutaan runon kokemukseen: miten runo syntyy, mitä runoa lukiessa tapahtuu? Mikä yhdistää runoa ja musiikkia? Luennoilla kuullaan runoista ja runouteen sävellettyä musiikkia, jota esittävät opiston opiskelijat ja opettajat Lotta Hagfors, Sini Rautavaara, Mervi Sipola-Maliniemi ja Eeva Lauttamus-Lindberg. Luennoitsija kirjailija, FM Jani Saxell. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Lisätietoja 09 310 88610.

Netti ja pelit taiteessa

Työväenopiston ja Mediakulttuuriyhdistys m-cultin yhteinen Näkökulmia mediataiteeseen

-luentosarja esittelee mediataiteen eri muotoja, mm. video-, ääni- ja interaktiivista taidetta sekä uudempina netti- ja biotaidetta. Luennoitsija Reija Meriläinen. Maunula-talo (Metsäpurontie 4) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 2.11.

Facebook, Instagram, WhatsApp tutuiksi – somen perusteet

Työväenopiston luennolla sosiaalisen median käytön opastusta kaiken ikäisille. Ota mukaan oma älypuhelin tai tabletti. Töölön palvelukeskus (Töölönkatu 33) klo 9.30–11.45. Luennoitsija median suunnittelijaopettaja Mikko Kettunen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Opastusta internetin käyttöön maahanmuuttajille

Työväenopiston Ainossa saat apua internetin ja sähköpostin käyttöön sekä sähköiseen asiointiin, mm. sähköisten lomakkeiden täyttämiseen ja lähettämiseen virastoihin. Ohjaaja Galina Hanina (puhuu suomea ja venäjää). Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 9–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut puh. 09 310 88588.

Iloa yhteislaulusta

Työväenopisto järjestää senioreille ja palvelukeskuksen asukkaille virkistävää yhteislaulua pianisti Vesa Lintulan säestyksellä klo 11–12. Kinaporin palvelukeskus (Kinaporinkatu 9 A). Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tietoiskut: Ylen Elävä arkisto – 100 vuotta medialeikkeitä

Työväenopiston Tietoiskut: Ylen mediamakupaloja -sarjassa voit seurata, miten Suomi 100 vuotta näkyy Ylen netissä. Voit seurata tietoiskuja paikan päällä tai etänä nettiselaimella, os. http://bit.ly/tietotekniikkaluennot. Luennoitsija suunnittelijaopettaja Juhana Mykrä. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 11.30–12.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Engelin empirekorttelit

Työväenopiston Vanhaa ja uutta Helsinkiä -sarjan tutustumiskierroksella yhdistetään historiaa, kulttuuria, arkkitehtuuria ja tarinoita entisajan ihmisten elämästä. Oppaana DI Irina Fesenko. Virka Galleria, Kaupungintalo (Pohjoisesplanadi 11-13) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomen kielen ja tekstien neuvonta

Työväenopiston järjestämä suomen kielen ja tekstien neuvonta on tarkoitettu kaikille, jotka kirjoittavat suomeksi. Neuvonta auttaa sinua oman tekstisi kielen ja rakenteen muokkaamisessa. Voit ilmoittautua etukäteen sähköpostilla tai tulla odottamaan paikan päälle vuoroasi. Opettaja Päivi Hytönen (ohjaus henkilökohtaisesti). Lähetä lyhyt tekstisi opettajalle paivi.k.hytonen@hel.fi tai tuo teksti mukanasi. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) 15.30–17. Vapaa pääsy. Tiedustelut puh. 09 310 88588.

Villan olemus

Työväenopiston ja Tekstiilikulttuuriseura – Sällskapet for textilkultur ry:n yhteistyössä järjestämä Villaa sen olla pitää! -luentosarja. Luennot välitetään etänä useisiin eri opistoihin. Luennoitsijat MMM, emerita lammastutkija Marja-Leena Puntila ja dosentti Riikka Räisänen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15.Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ateenasta Kastoriaan: keskiajan seinämaalaukset ja ikonit Balkanilla

Työväenopiston Purppurahohteinen Bysantti -luentosarjassa lähestytään Bysanttia ja sen jälkivaikutusta eri näkökulmista. Seldžukkeja, osmaneja ja ristiretkeläisiä kiehtoivat Bysantin rikkaudet, pyhiinvaeltajia kirkot ja pyhäinjäännökset. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Holmes – mies ja myytti

Työväenopiston Sherlock Holmesin kulttuurihistoriaa käsittelevä luentosarja, jossa luodaan katsaus Holmesin kirjallisuus- ja sosiaalihistoriallisiin juuriin, Conan Doylen hahmoon ja tuotantoon sekä Holmes-kaanoniin eli alkuperäisromaaneihin ja novelleihin. Oman tarkastelunsa saa salapoliisin esiintyminen elokuvissa, televisiossa, radiossa ja sarjakuvissa. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 18.45–20.15. Luennoitsija VTM Veli-Matti Huhta. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

1890-luvun Pariisin symbolismi

Työväenopiston Ellen Thesleffin (1869–1954) elämää ja taidetta käsittelevä luentosarja. Luennoitsija FM Hanna-Reetta Schreck. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Gnostilaisuuden historia

Työväenopiston Gnostilaisuus – saviruukkuihin kätkettyä viisautta -luentosarjassa sukelletaan salaperäisenäkin näyttäytyvän uskonnon, gnostilaisuuden saloihin. Ydinteemoja ovat gnostilaisuuden pääpiirteet, historia, suhde muihin uskontoihin ja kirjoituksiin, käsitys maailmasta ja ihmisestä sekä gnostilaisuus tänään. Luennoitsija TM, DI Janne Joutsenjoki. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 3.11.

Suomen historiaa selkosuomeksi: Ruotsin vallan aika

Työväenopiston Suomen historiaa selkosuomeksi -luentosarjassa kerrotaan perustiedot Suomen historiasta ensimmäisistä tulijoista nykyisiin asukkaisiin. Luennoitsija FM Aleksi Ahtola. Opistotalo, luokka 405 (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Käytännön tietoturva

Työväenopiston luennolla klo 12.30–14 käsitellään jokaiselle tärkeitä tietoturvan perusasioita. Luennoitsija tietotekniikkaopettaja Mikko Kääriäinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26). Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88590.

”Puolan naiset pukeutuvat mustaan” – puolalainen nainen tänään

Työväenopiston Perjantain kulttuuriluennot -sarjassa käsitellään näkökulmia Puolan menneisyyteen ja esitellään maan kulttuuria ja historiaa sanoin ja kuvin. Luennoitsija FM, suomentaja Päivi Paloposki. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Piero del Pollaiuolo ja Luca della Robbia

Työväenopiston Fantastinen Firenze – renessanssin runsaudensarvi! Quattrocenton (1400-luvun) taiteen mestarit -luentosarjassa tutustutaan 1400-luvun italialaisen taiteen mestareihin. Luennoitsija Dimitri Zudov. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomalainen taide ja kulttuuri / Финское искусство и культура (venäjänkielinen luento)

Työväenopisto järjestää venäjänkielisen Tutustutaan Suomeen / ЗнакомствосФинляндией -luentosarjan klo 17–18.30. Лекциинарусскомязыке. Luennoitsija Nikolai Jääskeläinen. Opistotalo, luokka 405 (Helsinginkatu 26). Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88693.

Elokuvaesitys: Emel, elämän lautturi

Työväenopisto esittää dokumenttielokuvan Emel Vaarmanista, kalastajasta, seikkailijasta ja salakuljettajasta, joka kuljetti pakolaisia Virosta Suomeen ja Ruotsiin. Kesto 50 min. Elokuvasta alustaa ohjaaja Erkki Seiro. Kustaankartanon palvelukeskus, E-talo (Kivalterintie 16) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perheen pienimmilläkin on matikkapää – miten tukea matemaattisen ajattelun kehitystä?

Työväenopiston luennoilla tutustutaan siihen, miten pienten lasten matemaattinen ajattelu kehittyy ja miten sitä voidaan tukea yksinkertaisin kotikonstein. Luennoitsija lehtori Jari-Matti Vuorio. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1 B) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikko 45

Maanantai 6.11.

Kännykkäopastus

Työväenopisto järjestää yhdessä Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys ENTER ry:n vapaaehtoisten opastajien kanssa henkilökohtaista opastusta senioreille oman kännykän käytössä Opistotalon kirjastossa klo 13–15. Kerro ilmoittautuessasi puhelimesi merkki ja malli. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26). Vapaa pääsy. Ajanvaraus/ilmoittautuminen (1 t/hlö) 09 310 88590.

Suomalainen saunakulttuuri

Työväenopiston Metsä meissä -luentosarjassa asiantuntijat esittelevät eri näkökulmista metsän merkitystä suomalaisille. Luennoitsija varapuheenjohtaja Jussi Niemelä, Suomen saunaseura ry. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Rooma, Caput Mundi: mahtipontista menneisyyttä ja modernismia

Kuvallista kerrontaa kolmesta erilaisesta matkakohteesta Italiassa. Työväenopiston Bella Italia: Sardiniasta Roomaan -sarja tarjoaa käytännön vinkkejä kulttuurimatkailijalle. Luennoitsija FM Soili Poikonen. Pohjois-Haagan toimipiste, luokka 3/sali (Näyttelijäntie 14) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kanneltalon kirjallisuus: Totta ja tarua kuningatar Kristiinasta

Työväenopiston monipuolisia luentoja uudesta ja vanhasta kirjallisuudesta. Luennoitsija FM Sari Antikainen. Kannelmäen kirjasto (Klaneettitie 5) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Jazzin, kieltolain ja reklaamien valkoinen pääkaupunki – 1920-luvun Helsinki

Työväenopiston Aikamatka sotien väliseen pääkaupunkiin -luentokonserttisarjassa matkataan menneiden vuosikymmenien Helsinkiin valokuvien, elävän musiikin ja tarinoinnin siivittämänä. Luennoitsija historiantutkija, dosentti Samu Nyström, soittamassa MuM Elisa Tan, lisäksi yllätysvierailijoita. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Historialliset kerrostumat Rooman katukuvassa: antiikki ja nykypäivä

Työväenopiston Antiikin Rooman perintö eurooppalaisissa suurkaupungeissa -luentosarjassa pohditaan, millaisia kaupungit olivat antiikin aikaan ja mitä roomalaista niissä on jäljellä. Luennoitsija FT Marja-Leena Hänninen. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1 B) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Prinssisaaret Istanbulin edustalla

Työväenopiston Konstantinopolista Istanbuliksi -luentosarjassa tarkastellaan idän satumaisen suurkaupungin historiaa antiikista nykyhetkeen tosiasioiden ja myyttien pohjalta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1 B) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 7.11.

Luonnolle haluttaisiin itseisarvoa, mutta millaista itseisarvoa?

Työväenopiston Luonnon arvostamisesta ja piittaamattomuudesta -luentosarja alkaa Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Tottumuksemme vaikuttavat siihen, miten arvostamme luontoa. Itsestäänselvyyksiä kannattaisi kuitenkin välillä ravistella. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Elämän ainutlaatuisuus ja ajattelu

Työväenopiston luentosarja Hannah Arendt ja maailman ymmärtäminen käynnistyy Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Hannah Arendt (1906–1975) oli yksi 1900-luvun merkittävimmistä politiikan teoreetikoista, jonka pyrkimys ymmärtää ihmisten yhteistä maailmassa olemista, henkilökohtaista identiteettiä, poliittista toimintaa, pahuutta ja ajattelun vastuuta ovat edelleen erittäin ajankohtaista. Luennoitsija VTT, dosentti Markku Koivusalo. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Valkoinen kuolemanlaakso

Työväenopiston Suomen sisällissota 1918 – tehtaalaisten kapina -luentosarjassa keskiössä on kapinan aika Kuusankosken Kymintehtailla suhteutettuna muun Suomen tilanteeseen. Luennoitsija dosentti Seppo Aalto. Silkkikutomo, musiikkiluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Digitaalinen sukututkimus

Työväenopiston teematuvassa voit kysyä neuvoa sukututkijan tietokoneohjelmistoihin tai nettipalveluihin liittyen. Paikalla tietotekniikkaopettaja Juhana Mykrä. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 13–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88588.

Kuvankäsittely ja videoeditointi

Työväenopiston avoimessa oppimiskeskus Ainossa on monipuolinen ohjelmistovalikoima. Maksutonta ohjausta klo 16–20 kuvankäsittely- ja videoeditointiohjelmistoista sekä mobiililaitteilla editoinnista. Paikalla mediasuunnittelija Mikko Kettunen. Ainon käyttö on maksutonta, mutta tulosteet ovat maksullisia. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26). Ajanvaraus 09 310 88588.

Messiaenin sävellysmenetelmistä

Työväenopiston luentosarjassa tutustutaan säveltäjä Olivier Messiaenin sävelkieleen ja keskeisiin teoksiin. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26 klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Antiikin merkkimiehiä: Trajanus & Hadrianus

Tutustumme työväenopiston järjestämällä luennolla tärkeimpiin antiikin historian merkkihenkilöihin. Mikä on ollut heidän vaikutuksensa historian käännekohdissa? Pohjois-Haagan palvelukeskus, Hopeatien palvelutalo, sali (Hopeatie 14) klo 14–15.30. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Miksi totuudella on väliä?

Työväenopiston Totuuden jäljillä -luentosarjassa pohditaan filosofian ikiaikaista kysymystä totuuden luonteesta: mitä on totuus ja onko totuudella väliä? Luennoitsija FM Sirkku Ikonen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Yhteislaulua Syystien palvelukeskuksessa

Työväenopiston tapahtumassa Syystien palvelukeskuksen iskelmäkahvilassa lauletaan tuttuja lauluja eri vuosikymmeniltä. Yhteislaulua vetää Tarja Karkulehto. Syystien monipuolinen palvelukeskus (Takaniitynkuja 3) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 8.11.

1950–1960-luku – modernismi ja uudet taidemuodot

Työväenopiston luentosarja Itsenäisyyden ajan ilmiöitä Suomen taiteessa. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Pelkkää pakanallista taikauskoako? Suomalaisten parannustavat 1800–1900-lukujen vaihteessa

Työväenopiston Tunteita ja taikoja – folkloren lajeja nykytutkimuksessa -luentosarja kansamme runoilusta ja runolauluperinteestä Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Luennoitsija FM Siria Kohonen. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Munkkiniemen palvelukeskuksen kulttuuriluennot: Ateena osmanien vallasta saksalaismiehitykseen, juntan valtaan ja nykyaikaan

Työväenopiston taidepainotteisessa kulttuuriluentosarjassa klo 13–14.30 paneudutaan Ateenan myrskyisään historiaan eri näkökulmista. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Munkkiniemen palvelukeskus, sali (Laajalahdentie 30). Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomen esihistoria kielitieteen valossa

Työväenopiston luentosarja Suomalaisten juuret arkeologian, kielitieteen ja genetiikan kannalta. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Kaapelitehdas (Tallberginkatu 1 C, 3. krs) klo 18.45–20.15. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tietoisku: Hyötyohjelmia ja lisävarusteita iPadille ja iPhonelle

Työväenopiston tietoiskussa kerrotaan, kuinka kuvata, muokata ja jakaa videoita iPadilla ja iPhonella. Luennoitsija tietotekniikkaopettaja Mika Mikkola. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 11–12.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88588.

Mac/iPad/iPhone-teematupa

Työväenopiston teematuvassa klo 13–16 henkilökohtaista Mac/iPad/iPhone-laitteiden käyttöopastusta. Opastajana tietotekniikkaopettaja Mika Mikkola. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26). Vapaa pääsy, mutta opastusaika varattava. Tiedustelut 09 310 88588

Nanomateriaalit ympärillämme – uhkat terveydelle ja ympäristölle

Työväenopisto välittää Ikääntyvien yliopiston yhteiskunnan ja historian luentoja verkkovälitteisesti suoraan Jyväskylästä. Luennon jälkeen keskustelumahdollisuus luentojen puheenjohtajan johdolla. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26). Luennoitsija tutkimusprofessori, LKT Kai Savolainen, Työterveyslaitos. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kannettavien ja tablettien neuvonta

Työväenopisto järjestää kannettavan tietokoneen tai tabletin käytön neuvontaa klo 14–16. Varaa henkilökohtainen aika (1 t/hlö). Ota koneesi lisäksi myös akkulaturi mukaan. Opastajana Oleg Guralevich. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26). Vapaa pääsy. Ilmoittautumiset vain puhelimitse 09 310 88588 arkisin klo 13–18.

Kalevala, Maamme ja muut kirjalliset kansallistunnukset

Työväenopiston luentosarjassa Sibelius, sauna ja sisu – Suomen kansalliset symbolit tarkastellaan näiden symbolien historiaa ja sitä, miksi juuri ne ovat valikoituneet kansallisiksi symboleiksi ja millaisia merkityksiä ne kantavat. Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kirkas, hämärä, kirkas: runokuvan monet ulottuvuudet modernismista kokeelliseen runoon

Työväenopiston Runon kuva, ääni ja musiikki -luentosarjassa paneudutaan runon kokemukseen: miten runo syntyy, mitä runoa lukiessa tapahtuu? Mikä yhdistää runoa ja musiikkia? Luennoilla kuullaan runoista ja runouteen sävellettyä musiikkia, jota esittävät opiston opiskelijat ja opettajat Lotta Hagfors, Sini Rautavaara, Mervi Sipola-Maliniemi ja Eeva Lauttamus-Lindberg. Luennoitsija kirjailija, FM Jani Saxell. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Lisätietoja 09 310 88610.

Filosofiakahvila

Työväenopiston Filosofiakahvilassa käydään filosofisia ja yhteiskunnallisia keskusteluja. Aihe päätetään yhdessä kunkin illan alussa. Alustaja FT Jari Palomäki. Opistotalo, uusi neuvotteluhuone Vanni (Helsinginkatu 26) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kotimaisen videotaiteen nykysuuntia

Työväenopiston ja Mediakulttuuriyhdistys m-cultin yhteinen Näkökulmia mediataiteeseen -luentosarja esittelee mediataiteen eri muotoja, mm. video-, ääni- ja interaktiivista taidetta sekä uudempina netti- ja biotaidetta. Luennoitsija Tytti Rantanen. Maunula-talo (Metsäpurontie 4) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 9.11.

Facebook, Instagram, WhatsApp tutuiksi – somen perusteet

Työväenopiston luennolla sosiaalisen median käytön opastusta kaiken ikäisille. Ota mukaan oma älypuhelin tai tabletti. Töölön palvelukeskus (Töölönkatu 33) klo 9.30–11.45. Luennoitsija median suunnittelijaopettaja Mikko Kettunen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Opastusta internetin käyttöön maahanmuuttajille

Työväenopiston Ainossa saat apua internetin ja sähköpostin käyttöön sekä sähköiseen asiointiin, mm. sähköisten lomakkeiden täyttämiseen ja lähettämiseen virastoihin. Ohjaaja Galina Hanina (puhuu suomea ja venäjää). Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 9–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut puh. 09 310 88588.

Iloa yhteislaulusta

Työväenopisto järjestää senioreille ja palvelukeskuksen asukkaille virkistävää yhteislaulua pianisti Vesa Lintulan säestyksellä klo 11–12. Kinaporin palvelukeskus (Kinaporinkatu 9 A). Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tallimäen korttelit

Työväenopiston Vanhaa ja uutta Helsinkiä -sarjan tutustumiskierroksella yhdistetään historiaa, kulttuuria, arkkitehtuuria ja tarinoita entisajan ihmisten elämästä. Oppaana DI Irina Fesenko. Virka Galleria, Kaupungintalo (Pohjoisesplanadi 11-13) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomen kielen ja tekstien neuvonta

Työväenopiston järjestämä suomen kielen ja tekstien neuvonta on tarkoitettu kaikille, jotka kirjoittavat suomeksi. Neuvonta auttaa sinua oman tekstisi kielen ja rakenteen muokkaamisessa. Voit ilmoittautua etukäteen sähköpostilla tai tulla odottamaan paikan päälle vuoroasi. Opettaja Päivi Hytönen (ohjaus henkilökohtaisesti). Lähetä lyhyt tekstisi opettajalle paivi.k.hytonen@hel.fi tai tuo teksti mukanasi. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) 15.30–17. Vapaa pääsy. Tiedustelut puh. 09 310 88588.

Villan matka tuotteeksi

Työväenopiston ja Tekstiilikulttuuriseura – Sällskapet for textilkultur ry:n yhteistyössä järjestämä Villaa sen olla pitää! -luentosarja. Luennot välitetään etänä useisiin eri opistoihin. Luennoitsija yrittäjä Eeva Piesala. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15.Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

1900-luvun alku: Firenzen boheemit taiteilijat ja Toscanan luonto

Työväenopiston Ellen Thesleffin (1869–1954) elämää ja taidetta käsittelevä luentosarja. Luennoitsija FM Hanna-Reetta Schreck. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Gnostilaisia käsityksiä maailmasta ja ihmisestä

Työväenopiston Gnostilaisuus – saviruukkuihin kätkettyä viisautta -luentosarjassa sukelletaan salaperäisenäkin näyttäytyvän uskonnon, gnostilaisuuden saloihin. Ydinteemoja ovat gnostilaisuuden pääpiirteet, historia, suhde muihin uskontoihin ja kirjoituksiin, käsitys maailmasta ja ihmisestä sekä gnostilaisuus tänään. Luennoitsija TM, DI Janne Joutsenjoki. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Konstantinopolin taide ja arkkitehtuuri

Työväenopiston Purppurahohteinen Bysantti -luentosarjassa lähestytään Bysanttia ja sen jälkivaikutusta eri näkökulmista. Seldžukkeja, osmaneja ja ristiretkeläisiä kiehtoivat Bysantin rikkaudet, pyhiinvaeltajia kirkot ja pyhäinjäännökset. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Holmesin seikkailut viihteen maailmassa

Työväenopiston Sherlock Holmesin kulttuurihistoriaa käsittelevä luentosarja, jossa luodaan katsaus Holmesin kirjallisuus- ja sosiaalihistoriallisiin juuriin, Conan Doylen hahmoon ja tuotantoon sekä Holmes-kaanoniin eli alkuperäisromaaneihin ja novelleihin. Oman tarkastelunsa saa salapoliisin esiintyminen elokuvissa, televisiossa, radiossa ja sarjakuvissa. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 18.45–20.15. Luennoitsija VTM Veli-Matti Huhta. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 10.11.

Suomen historiaa selkosuomeksi: Venäjän vallan aika

Työväenopiston Suomen historiaa selkosuomeksi -luentosarjassa kerrotaan perustiedot Suomen historiasta ensimmäisistä tulijoista nykyisiin asukkaisiin. Luennoitsija FM Aleksi Ahtola. Opistotalo, luokka 405 (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Varsovan iloinen 1920–1930-luku – Pola Negrista kabareekuningas Bodoon

Työväenopiston Perjantain kulttuuriluennot -sarjassa käsitellään näkökulmia Puolan menneisyyteen ja esitellään maan kulttuuria ja historiaa sanoin ja kuvin. Luennoitsija FM, suomentaja Tapani Kärkkäinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomalaiset juhlat ja tapakulttuuri / Финские праздники и традиции(venäjänkielinen luento)

Työväenopisto järjestää venäjänkielisen Tutustutaan Suomeen / ЗнакомствосФинляндией -luentosarjan klo 17–18.30. Лекциинарусскомязыке. Luennoitsija Nikolai Jääskeläinen. Opistotalo, luokka 405 (Helsinginkatu 26). Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88693.

Elokuvaesitys: Emel, elämän lautturi

Työväenopisto esittää dokumenttielokuvan Emel Vaarmanista, kalastajasta, seikkailijasta ja salakuljettajasta, joka kuljetti pakolaisia Virosta Suomeen ja Ruotsiin. Kesto 50 min. Alustajana ohjaaja Erkki Seiro. Riistavuoren palvelukeskuksen sali (Isonnevantie 28) klo 13.15–14.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Fra Beato Angelico ja Fra Filippo Lippi

Työväenopiston Fantastinen Firenze – renessanssin runsaudensarvi! Quattrocenton (1400-luvun) taiteen mestarit -luentosarjassa tutustutaan 1400-luvun italialaisen taiteen mestareihin. Luennoitsija Dimitri Zudov. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perheen pienimmilläkin on matikkapää – miten tukea matemaattisen ajattelun kehitystä?

Työväenopiston luennoilla tutustutaan siihen, miten pienten lasten matemaattinen ajattelu kehittyy ja miten sitä voidaan tukea yksinkertaisin kotikonstein. Luennoitsija lehtori Jari-Matti Vuorio. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1 B) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lauantai 11.11.

How do you spell it? Miksi englannin kielen kirjoittaminen on niin kummallista?

Työväenopiston suomenkielisellä luennolla selvennetään taustoja sille, miksi englannin sanoja ei voi kirjoittaa niin kuin ne lausutaan? Englannin oikukasta oikeinkirjoitusta on helpompi ymmärtää, kun tutustuu kielen kehitykseen vaikuttaneeseen kiehtovaan historiaan. Luennoitsija FM Liisa Huhtala-Halme. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 11–12.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Die Familie Mann – saksankielinen luento

Työväenopiston saksankielisellä luennolla FM Michael Möbius kertoo kuuluisasta saksalaisesta Mannin kirjailijaperheestä. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 13–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.