Helsingin työväenopiston luennot ja tapahtumat 8.1.–19.1.2018

Työväenopiston monipuolinen kevään luentokausi alkaa tammikuun 8. päivänä vuoden 1918 sotaa käsittelevällä luentosarjalla, jossa asiantuntijat valottavat Suomen tapahtumia eri näkökulmista. Tammikuun loppupuoliskolla tutustutaan helsinkiläisten nuorten puhekieleen ja sen kehitykseen.

Viikko 2

Maanantai 8.1.

Sodan puhkeaminen ja keskeiset sotatapahtumat

Vuoden 1918 sotaa nimitetään mm. sisällissodaksi, kansalaissodaksi, vallankumoukseksi ja veljessodaksi. Työväenopiston Vuoden 1918 sota Suomessa -luentosarjassa tarkastellaan eri näkökulmista puolueettomasti tilannetta Suomessa ja erityisesti Helsingissä. Luennoitsija FT Aapo Roselius. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Henkisen ja maallisen vallan välissä – Keskiajan Rooma

Työväenopiston Rooma – paavien barokkikaupungista Italian pääkaupungiksi -luentosarjassa käsitellään Rooman kulttuurihistoriaa keskiajalta nykyaikaan. Luennoitsija FT, dosentti Marja Härmänmaa. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 9.1.

Teematupa: Kuvankäsittely ja videoeditointi

Työväenopiston teematuvassa saat apua kuvankäsittelyyn tai videoeditointiin. Paikalla mediaopettaja Mikko Kettunen. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 16–20. Tulosteet ovat maksullisia. Vapaa pääsy. Ajanvaraus 09 310 88588.

Sattuma ja välttämättömyys

Työväenopiston Sattuman kesyttäminen -luentosarja avaa uudenlaisia näkökulmia tilastolliseen ajatteluun. Voiko arpatuloksen ennustaa tai hyvinvointia mitata? Entä onnellisuutta? Valehtelevatko tilastot? Tarvitaanko tosiasioita? Luennoitsija KTT Ismo Teikari. Opistotalo, luokka 401 (Helsinginkatu 26) klo 17–18.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mitä identiteetti on ja miten se kehittyy?

Miten minusta tulee minä ja meistä tulee me – vai tuleeko? Miten näemme itsemme ja miten muut näkevät meidät ihmisinä, suomalaisina, kansalaisina? Työväenopiston Identiteetti – mitä, missä, milloin? -luentosarja pureutuu ihmisenä olemisen peruskysymyksiin. Luennoitsija KM Tiia Helle. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keisarien alta tasavaltoihin

Työväenopiston Baltian historia: itsenäisyys ja miehitykset 1900-luvulla -luentosarjassa perehdytään Itämeren itäpuolen maiden ja kansojen historiaan I maailmansodasta uuden itsenäisyyden aikaan. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 10.1.

Pohjois-Itämeren ja Suomenlahden suomalaiset majakat ja pookit

Työväenopiston Suomenlahden ja luovutetun alueen majakat sekä Suomen majakkalaivojen historia -luentosarja on jatkoa kevään 2017 luennoille. Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 11.1.

Suomen kielen ja tekstien neuvonta

Työväenopiston järjestämä suomen kielen ja tekstien neuvonta on tarkoitettu kaikille, jotka kirjoittavat suomeksi. Neuvonta auttaa sinua oman tekstisi kielen ja rakenteen muokkaamisessa. Opettaja Päivi Hytönen (ohjaus henkilökohtaisesti). Lähetä lyhyt tekstisi opettajalle paivi.k.hytonen@hel.fi tai tuo teksti mukanasi. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) 15.30–17. Vapaa pääsy. Tiedustelut puh. 09 310 88588.

Tiedettä vai näennäistiedettä – mihin raja vedetään?

Työväenopiston Mikä erottaa tieteen näennäistieteestä? -luentosarjassa pohditaan, missä kulkee raja tieteen ja pseudotieteen välillä. Onko puhe totuuden jälkeisestä ajasta liioiteltua ja mitä totuudella tarkoitetaan? Luennoitsija FM Aleksi Kuitunen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 15.30–17. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Geneettinen sukututkimus

Työväenopiston Arkistojen aarteet kertovat -luentosarja sukututkimuksesta, historiasta sekä alan toimijoista ja palveluista kiinnostuneille. Luentoja voi seurata myös etänä osoitteessa http://bit.ly/arkistojenaarteet. Luennoitsija FT, MBA Marja Pirttivaara. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 12.1.

Rooman valtakunnan kulttuurihistoriaa: Arkaainen aika

Työväenopiston perjantain kulttuuriluennoilla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Päivitä sun perinne

Työväenopiston pop up -tapahtuma, jossa voi kirjoa tai painaa ainutlaatuisen pinssin tavalliselle tai heijastinkankaalle. Sopii kaikenikäisille. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan sekä Kauppakeskus Kaaren kanssa. Kauppakeskus Kaari (Kantelettarentie 1, Kannelmäki). Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikko 3

Maanantai 15.1.

Kännykkäopastus

Työväenopisto järjestää yhdessä ENTER ry:n kanssa henkilökohtaista opastusta senioreille oman kännykän käytössä. Kerro ilmoittautuessasi puhelimesi merkki ja malli. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 13–15. Vapaa pääsy. Ajanvaraus 09 310 88590.

Medialukutaidot nykypäivän kansalaistaitoina

Työväenopiston Medialukutaidot haltuun -luentosarja alkaa. Luennoitsija FM Sari Antikainen. Opistotalo, neuvotteluhuone 235 (Helsinginkatu 26) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Punainen Helsinki 1918

Vuoden 1918 sotaa nimitetään mm. sisällissodaksi, kansalaissodaksi, vallankumoukseksi ja veljessodaksi. Työväenopiston Vuoden 1918 sota Suomessa -luentosarjassa tarkastellaan eri näkökulmista puolueettomasti tilannetta Suomessa ja erityisesti Helsingissä. Luennoitsija professori Laura Kolbe. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kanneltalon kirjallisuus: Arundhati Royn ”Joutavuuksien jumala” ja ”Äärimmäisen onnen ministeriö”

Työväenopiston luentosarjassa kuullaan monipuolisia luentoja uudesta ja vanhasta kirjallisuudesta. Luennoitsija FM Hannele Koli-Siiteri. Kannelmäen kirjasto (Kanneltalo, Klaneettitie 5) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ruhtinaskuntaa rakentamassa: Renessanssin Rooma

Työväenopiston Rooma – paavien barokkikaupungista Italian pääkaupungiksi -luentosarjassa käsitellään Rooman kulttuurihistoriaa keskiajalta nykyaikaan. Luennoitsija FT, dosentti Marja Härmänmaa. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Antoinette Råström ja Ville Vallgren – Pidän neidistä. Menemmekö naimisiin?

Työväenopiston Taiteilija-avioliittoja-luentosarjassa tutustutaan taiteilijoiden ja taiteilijakotien arkeen ja juhlaan. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Palvelutalo Rudolf, monitoimitila (Rudolfintie 17–19) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sotavuosista viisikymmentäluvulle: Tanssikiellosta Elviksen lanteiden heiluntaan. Nuorisokulttuurin nousu

Työväenopiston Senkin lättähatut! -luentosarjassa tutustutaan nuorisokulttuurin historiaan ja tarkastellaan sen kautta myös nykypäivän monenkirjavaa kulttuuria. Luennoitsija VTK Tommi Spoof. Kontulan palvelukeskus (Kontukuja 5) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Indoeurooppalaisten ja korkeakulttuurien leviäminen

Työväenopiston Euroopan kansojen historiaa -luennoilla perehdytään Euroopan kansojen historiaan: niiden muodostumiseen, muutoksiin ja keskinäisiin yhteyksiin keskiajan lopulle asti, kuvien ja karttojen avulla. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Väri – vain kemiaako?

Työväenopiston Värin mysteeri -luentosarjassa sukelletaan värien maailmaan. Värit ovat tärkeitä niin arjen elämässämme kuin taiteessakin. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Luennoitsija FM Merja Ilola. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.



Sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminnan perusteet

Työväenopiston ja sosiaali- ja terveysviraston järjestämällä luennolla tutustutaan vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin, oikeuksiin ja velvoitteisiin. Tilaisuudessa kerrotaan sosiaali- ja terveysviraston eri toimipaikoista ja vapaaehtoistehtävistä. Luennoitsija vapaaehtoistyön koordinaattori Eliisa Saarinen. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1 B) klo 17–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 16.1.

Käsityön taiteen perusopetuksen lopputyönäyttely

Työväenopiston aikuisten käsityön taiteen perusopintojen Oma maa ommellen -lopputyönäyttely 16.1.–28.1. Avoinna arkisin 9–21, la–su 10–15. Opistotalo, aulagalleria 2. krs (Helsinginkatu 26). Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Teematupa: Digitaalinen sukututkimus

Työväenopiston teematuvassa saat apua sukututkijan tietokoneohjelmistoihin, nettipalveluihin ja skannaukseen. Paikalla tietotekniikkaopettaja Juhana Mykrä. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 13–16. Vapaa pääsy. Tulosteet ovat maksullisia. Etukäteisilmoittautuminen ja tiedustelut 09 310 88588.

Teematupa: Kuvankäsittely ja videoeditointi

Työväenopiston teematuvassa saat apua kuvankäsittelyyn tai videoeditointiin. Paikalla mediaopettaja Mikko Kettunen. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 16–20. Tulosteet ovat maksullisia. Vapaa pääsy. Ajanvaraus 09 310 88588.

Arpa on heitetty

Työväenopiston Sattuman kesyttäminen -luentosarja avaa uudenlaisia näkökulmia tilastolliseen ajatteluun. Voiko arpatuloksen ennustaa tai hyvinvointia mitata? Entä onnellisuutta? Valehtelevatko tilastot? Tarvitaanko tosiasioita? Luennoitsija KTT Ismo Teikari. Opistotalo, luokka 401 (Helsinginkatu 26) klo 17–18.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Erilaiset rooli-identiteetit

Miten minusta tulee minä ja meistä tulee me – vai tuleeko? Miten näemme itsemme ja miten muut näkevät meidät ihmisinä, suomalaisina, kansalaisina? Työväenopiston Identiteetti – mitä, missä, milloin? -luentosarja pureutuu ihmisenä olemisen peruskysymyksiin. Luennoitsija KM Tiia Helle. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Demokratia ja autoritäärinen valta

Työväenopiston Baltian historia: itsenäisyys ja miehitykset 1900-luvulla -luentosarjassa perehdytään Itämeren itäpuolen maiden ja kansojen historiaan I maailmansodasta uuden itsenäisyyden aikaan. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Georgian historiaa ja kulttuurinähtävyyksiä

Työväenopiston Georgia – maa Euroopan ja Aasian välissä -luentosarjassa tutustutaan luonnonkauniin Georgian historiaan, kulttuuriin ja nykytilaan. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminnan perusteet

Työväenopiston ja sosiaali- ja terveysviraston järjestämällä luennolla tutustutaan vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin, oikeuksiin ja velvoitteisiin. Tilaisuudessa kerrotaan sosiaali- ja terveysviraston eri toimipaikoista ja vapaaehtoistehtävistä. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 17.1.

Oletko hankkimassa Apple Macia, iPadia tai iPhonea? Mitä kannattaa ottaa huomioon?

Työväenopiston luennot Apple Mac-, iPad- tai iPhone-käyttäjille. Luentojen yhteydessä voi kysyä ja kommentoida. Luennoitsijat tietotekniikkaopettaja Mika Mikkola ja KM Juhani Mykrä. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 11–12.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Teematupa: Apple Mac, iPad, iPhone

Työväenopiston teematuvassa klo 13–16 henkilökohtaista Mac/iPad/iPhone-laitteiden käyttöopastusta. Opastajana tietotekniikkaopettaja Mika Mikkola. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26). Vapaa pääsy, mutta opastusaika varattava. Tiedustelut 09 310 88588.

Vesuviuksen hautaama Pompeji

Työväenopiston kulttuuriluento Munkkiniemen palvelukeskuksessa (Laajalahdentie 30) klo 13–14.30. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomen esihistoriaa / Древнейшая история Финляндии (venäjänkielinen luento)

Työväenopiston venäjänkielinen Suomen historiaa maahanmuuttajille / История Финляндии для иммигрантов -luentosarja. Luennoitsija Nikolai Jääskeläinen. Opistotalo, Castren-sali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Itäisen Suomenlahden ja Laatokan entiset suomalaiset majakat ja pookit

Työväenopiston Suomenlahden ja luovutetun alueen majakat sekä Suomen majakkalaivojen historia -luentosarja on jatkoa kevään 2017 luennoille. Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kohti yhteistä esitystä: nuoret teatterin kieltä oppimassa

Työväenopiston Helsinkiläiset nuoret kielen ja taiteen pauloissa -luentosarja käsittelee helsinkiläisten nuorten kieltä, joka on elänyt jo yli vuosisadan omanlaisenaan. Nuoret oppivat kieltä ympäristönsä lisäksi myös taiteesta, joka keskustelee heidän oman kielensä kanssa. Luennoitsija FM Laura Ihalainen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Impressionismi – maisema ja moderni elämä

Työväenopiston Moderni maalaustaide ja ismit -luentosarjassa esitellään länsimaisen maalaustaiteen keskeiset ismit, joiden myötä todellisuuden esittäminen muuttui ja taiteilijoiden aiheet ja tekniikat uudistuivat. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Kaapelitehtaan iso luokka (Tallberginkatu 1 C, 3.krs) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.



Torstai 18.1.

Varttivinkit: Kansalaisen digitreenit – tietokonetaidot

Digimaailmassa tarvitaan uudenlaisia kansalaistaitoja. Varttivinkkejä voi seurata vartin välein klo 11–12.30 vain etänä osoitteessa http://bit.ly/tietotekniikkaluennot tai tallenteelta http://bit.ly/tallenteita-hto. Aiheina mm. näppäinkomennot, hiiren kakkospainike, budjetti taulukkolaskennalla, kopioidun tekstin muotoilujen poisto ja hakukoneet. Tiedustelut 09 310 88588.

Suomen kielen ja tekstien neuvonta

Työväenopiston järjestämä suomen kielen ja tekstien neuvonta on tarkoitettu kaikille, jotka kirjoittavat suomeksi. Neuvonta auttaa sinua oman tekstisi kielen ja rakenteen muokkaamisessa. Opettaja Päivi Hytönen (ohjaus henkilökohtaisesti). Lähetä lyhyt tekstisi opettajalle paivi.k.hytonen@hel.fi tai tuo teksti mukanasi. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) 15.30–17. Vapaa pääsy. Tiedustelut puh. 09 310 88588.

Evoluutioteoria ja älykäs suunnittelu vastakkain

Työväenopiston Mikä erottaa tieteen näennäistieteestä? -luentosarjassa pohditaan, missä kulkee raja tieteen ja pseudotieteen välillä. Onko puhe totuuden jälkeisestä ajasta liioiteltua ja mitä totuudella tarkoitetaan? Luennoitsija FM Aleksi Kuitunen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 15.30–17. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Nivelrikon itsehoito

Työväenopiston ja Suomen Nivelyhdistys ry:n Helsingin osaston järjestämällä luennolla annetaan neuvoja, kuinka itse pystyy helpottamaan elämää nivelrikon kanssa. Luennoitsija vertaisohjaaja Heikki Multaharju. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Japanilainen terveydenhuolto – korkeaa lääketeknologiaa ja itämaista lääketiedettä

Työväenopiston Japani tänään -luentosarjassa kerrotaan, miten Japani pitää huolen omistaan, mitkä ovat nykyiset yhteiskunnalliset haasteet ja miten niihin vastataan. Japanin tilannetta tarkastellaan myös suhteessa Suomeen. Luennoitsija FM Joonas Kirsi. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Akhemenidien Persia ja zarathustralaisuus

Työväenopiston Persiasta Iraniksi -luentosarjassa tarkastellaan nykyisen Iranin historiaa, taidetta ja kulttuuria muinaisuudesta islamilaiseen vallankumoukseen. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Latinankielisiä sanontoja ja lentäviä lauseita: rakkaus, ystävyys, ihmissuhteet

Työväenopiston luentosarjassa tutustutaan latinankielisiin sanontoihin, joihin on tiivistynyt suuri määrä elämänkokemusta ja viisautta nasevassa muodossa. Ei edellytä latinan taitoa. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Toimivat vuorovaikutussuhteet oman jaksamisen tukena

Työväenopiston Hyvinvointia vuorovaikutuksesta -luentosarjassa kerrotaan, miten toimivat vuorovaikutussuhteet ja onnistunut vuorovaikutus auttavat meitä jaksamaan ja lisäävät hyvinvointiamme. Silkkikutomo, ilmaisutaitoluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Helsingin ulkosaarien lintuja, kasveja ja eläimiä

Työväenopiston luennolla kerrotaan Isosaaresta ja muista Helsingin ulkomeren retkikohteista, niiden kasveista, eläimistöstä, linnuista ja historiasta. Luennoitsija tietokirjailija, luonto-opas Eero Haapanen. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 19.1.

Apua työ- ja koulutushakuun / Job seeking and study guidance

Työväenopistosta saat apua koulutuksen ja työpaikan etsimiseen netin kautta, tarvittavien hakemusten täyttämiseen sähköisessä muodossa sekä CV:n laatimiseen. Need some advice how to write an job application or cv or how to find a job from the internet? The teacher will help you with the curriculum vitae, application, layout of the documents, LinkedIn profile and more. Ohjaaja Hanna Siikamäki. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 9–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ruotsin vallan aika

Työväenopiston Suomen historiaa selkosuomeksi -luentosarjassa kerrotaan perustiedot Suomen historiasta Ruotsin ja Venäjän vallan alta itsenäiseksi demokratiaksi. Luennoitsija Aleksi Ahtola. Opistotalo, luokka 405 (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Rooman valtakunnan kulttuurihistoriaa: Tasavallanaika

Työväenopiston perjantain kulttuuriluennoilla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tutustu näyttelyihin

Työväenopiston näyttelykäyntien kohteina ovat niin taidemuseot kuin galleriat. Ensimmäinen tapaaminen Stoan taideluokassa (Turunlinnantie 1) klo 17.30–19. Näyttelyiden vetäjänä FM Merja Ilola. Tiedustelut 09 310 88610.

Impressionismi, säveltäjinä mm. Debussy ja Ravel

Työväenopiston kaksivuotisen Länsimaisen musiikin historia -luentosarjan toisena vuotena tutustutaan romantiikkaan (1800–1914) ja 1900- ja 2000-lukujen musiikkiin. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Domenico Veneziano ja Fra Bartolommeo

Työväenopiston Fantastinen Firenze – renessanssin runsaudensarvi -luentosarjassa tutustutaan 1400-luvun eli quattrocenton italialaisen taiteen mestareihin. Luennoitsija taidemaalari Dmitri Zudov. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.



Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella

Työväenopiston luennoilla kerrotaan selkokielellä Suomen historiasta, yhteiskunnasta ja suomalaisuudesta. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 9–11.30. Luennoitsija Karina Nirman. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.