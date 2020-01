Helsingin työväenopiston menovinkit 10.2.–14.2.2020

Opistotalon kirjailijavieraat -sarjassa tutustutaan vahvoihin ja rohkeisiin nykykirjailijoihin. Helmikuun 13. päivä vieraaksi saapuu runoilija Aura Nurmi, joka kertoo tammikuussa julkaistusta runokokoelmastaan Leijonapatsailla.

Viikko 7

Maanantai 10.2.

Apple Watch

Luennot AppleMac-, iPad- tai iPhone-käyttäjille. Luennoitsija Merja Linden. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Psykologista näkemystä, presidenttejä ja villejä ”Mirrejä”: modernismin suuntauksia

Suomalaisia muotokuvamaalareita -luentosarjassa esitellään, miten suomalainen muotokuva on kuvatyyppinä, ylellisyysesineenä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä muuttunut ajan saatossa. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14, luokka 3/Sali) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Rakkaus ja sota -elokuvanäytös

Lyhennetty dokumenttielokuva Helena Eevasta, Karjalan evakosta ja laulujen sanoittajasta. Elokuvan esittelee ohjaaja ja käsikirjoittaja Erkki Seiro. Kampin palvelukeskus (Salomonkatu 21 b) klo 14–16.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Aapelin elämää ja tuotantoa

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Klaneettitie 5). Luennoitsija HuK Iiro Kajas. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Augustus ja totalitaarinen roomalainen rauha

Rooma – unohtumaton imperiumi -luentosarjassa tutustutaan Rooman imperiumin nousuun, kukoistukseen ja hajoamiseen. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ihmiskaupan jäljillä Benin Citystä Helsinkiin

Ihmiskauppa ilmiönä ja uhrien asema Suomessa. Järjestöjen ehkäisevä työ Suomessa ja Nigeriassa sekä auttava työ Suomessa. Luennoitsija Anna Kuokkanen, varapuheenjohtaja FinnWID – Naiset Kehitystyössä ry. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Balkan 1939/1941

Miehitetty Eurooppa 1939–1945 -luentosarja. Luennolla käydään läpi sodan vaiheita ja miehitysten alkua kyseisessä maassa tai alueella, mutta lisäksi käsitellään miehityspolitiikkaa ja kansojen kohtaloita myös muualla. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Antiikin Pergamon, Priene ja Baalbek

Antiikin mahtavat kaupungit -luentosarjassa tarkastelemme aihetta taiteellisesta näkökulmasta, historian käänteitä ja antiikin tarinoita unohtamatta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tarkka aika ja paikka – länsimainen pakkomielle?

Mittaamisen historiaa -luentosarjassa käsitellään mittajärjestelmiä. Mitat, painot ja rahat ovat välineitä, joilla ihminen jäsentää olemistaan ja ympäristöään. Ne ovat sopimuksenvaraisia asioita, joilla on oma historiansa. Luennoitsija VTM, HuK Veli-Matti Huhta. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 11.2.

Tiedeuutissivustoja

Medialukutaidot haltuun -luentosarjassa kerrotaan, miten internetin ja median sisältöjä voi tulkita ja arvioida kriittisesti. Mediayleissivistys lisää tietoyhteiskunnassa välttämätöntä ennakkoluulottomuutta ja epävarmuuden sietokykyä. Luennoitsija Sari Antikainen. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kant ja tietoteoriaa (1967–1977)

”Se ei ainakaan voisi olla avaruudessa” – Uuno Saarnion elämä ja filosofia -luentosarjassa esitellään Uuno Saarnio (1896–1977) matemaatikko, filosofi ja kirjastomies. Hänen omintakeinen filosofiansa on Suomessa verraten tuntematonta, vaikka maailmalla hyvinkin arvostettua. Luennoitsija opetusneuvos Tapio Ahokallio. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomen kielen ”vaikeus”

Euroopan kielten eroja ja yhtäläisyyksiä -luentosarjassa pohditaan, mikä on Euroopan kielissä yhtäläistä, mikä erilaista ja miksi. Vastauksia kieliä opiskelevien kysymyksiin sekä pieniä vinkkejä eri kielten vaikeuksien selättämiseen. Luennoitsija FM Lauri Marjamäki. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Protesteista kliktivismiin

Kansalaisyhteiskunnan ääripäät: aktivismi ja populismi -luentosarja. Kansalaisyhteiskunnissa kohtaavat populistiset liikkeet ja kansalaisaktivismi. Yksittäisten mielenosoitusten taustalla on usein pidempiaikainen liikehdintä, joka mediassa jää käsittelemättä. Luennoitsija VTM Satu Sundström. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Chopinin etydit Op. 10

Chopinin etydeistä -luentosarjassa tutustutaan säveltäjän kahteen etydikokoelmaan Op. 10 ja Op. 25. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Myöhäisbysanttilainen Konstantinopoli ja osmanien valloitus 1453

Istanbulin värikäs menneisyys esihistoriasta nykypäivään. Taidepainotteinen Byzantionista Konstantinopoliksi ja Istanbuliksi -luentosarja uusien tutkimustulosten pohjalta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Uskonnollinen elämä ja sekularisaatio

Max Weber ja länsimaisen ihmisen elämänohjaus -luentosarja. Millainen on rationalismin ja kapitalismin muokkaama länsimainen ihminen? Millainen etiikka ohjaa tämän toimintaa ja miten se eroaa muiden kulttuurien edustajista? Luennoitsija VTT, dosentti Markku Koivusalo. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Helsinginkadun Filharmonikot: Koko perheen konsertti

Luvassa vauhdikkaan ohjelmallista orkesterimusiikkia pianosolistin kera. Konsertissa kuullaan Modest Musorgskin/Nikolai Rimski-Korsakovin Yö autiolla vuorella, Bedřich Smetanan Moldau orkesterisarjasta Má vlast sekä Sergei Rahmaninovin Paganini-rapsodia pianolle ja orkesterille. Konsertin solistina esiintyy pianisti Samuel Eriksson ja kapellimestarina toimii Veli-Antti Koivuranta. Liput 15/10 € (sisältää ohjelman), ennakko Ticketmaster. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 19–20.30. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 12.2.

Carcassonne, keskiajan komein linnoituskaupunki

Kulttuuriluento Pitäjänmäen–Konalan korttelikerhossa (Vähäntuvantie 4) klo 11–12.30. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Uutisia, valeuutisia, journalismia

Luennolla tarkastellaan medialukutaitoa, jonka avulla internetin ja median sisältöjä voi tulkita ja arvioida kriittisesti. Luennoitsija FM Sari Antikainen. Munkkiniemen palvelukeskus (Laajalahdentie 30) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Rakkaus ja sota -elokuvanäytös

Lyhennetty dokumenttielokuva Helena Eevasta, Karjalan evakosta ja laulujen sanoittajasta. Elokuvan esittelee ohjaaja ja käsikirjoittaja Erkki Seiro. Pohjois-Haagan palvelukeskus (Marian koti, Schildtinpolku 6) klo 14–16.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Apinoiden teknologiasta ihmisen teknologiaan: ensimmäiset kiveniskijät

Kulttuurikulma: Ihmisen synty ja kehitys -luentosarja. Harva se viikko julkisuuteen tulee uusia tietoja löydöistä, jotka muuttavat käsitystämme ihmisen varhaisesta kehityksestä. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

1940–1960: Paperinarukengistä Milanon triennaaleihin ja kellohameisiin

Taiteen ja muotoilun 1900-luku -luentosarjassa käydään lennokkaasti läpi, kuinka 1900-luvun yhteiskunnalliset tapahtumat vaikuttivat aikansa taiteeseen, muotoiluun, muotiin, elokuviin ja arkkitehtuuriin. Luennoitsija TaM Tuija Ekegren. Itämerentalo, Majakka (Tammasaarenlaituri 3B) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Italialainen runoilija Eugenio Montale – maan ja meren välissä

1920-lukua kirjallisuudessa meillä ja muualla -luentosarjassa kerrotaan, miten runous ja proosa uudistuivat ja miten aikakauden aatteet vaikuttivat kirjallisuuteen. Luennoitsija suomentaja, FM Hannimari Heino. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Toinen maailmansota ja uusi maailmanjärjestys

Teekutsuista Trumpiin: Yhdysvaltojen historiaa -luentosarja. Yhdysvaltojen presidenttivaalivuoden esivaalit alkavat jo helmikuussa. Käymme läpi Yhdysvaltojen historiaa tavoitteena selvittää, miten amerikkalaiset ymmärtävät itsensä ja muun maailman. Luennoitsija VTM Michael Halila. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Filosofiakahvila

Filosofiakahvilassa käydään filosofisia keskusteluja. Aihe päätetään yhdessä kunkin illan alussa. Keskustelun vetäjä FT Jari Palomäki. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Elefantin lukupiiri

Keskustellaan Jose Saramagon Elefantin matka -romaanista. Keskustelun alustaa MA Sari Pauloma Saramagon elämää ja tuotantoa käsittelevällä lyhyellä esitelmällä. Opistotalo, luokka 419 (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mitä olut on?

Oispa kaljaa! -luentosarjassa tarjotaan erilaisia näkökulmia olueen. Suomi on olutmaa. Olut on suosituin alkoholijuomamme, mutta se on paljon muutakin kuin alkoholia. Luennoitsija olutsommelier, toimittaja Maria Markus. Hotelli- ja ravintolamuseo (Tallberginkatu 1 G 60) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Vapaamuurariloosi P2 ja Silvio Berlusconi

Italian poliittisia mysteereitä -luentosarja. Haluatko sukeltaa Italian modernin poliittisen historian synkimpiin ja osin ratkaisemattomiin salaisuuksiin? Tutustumme tapausten taustoihin ja niissä vaikuttaneiden henkilöiden rooleihin. Luennoitsija FM Gianluca de Martino. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Värin ja valon maisema

Suomalaisten modernistien maisema -luentosarjassa tutustutaan suomalaisten taiteilijoiden maisemiin yhteiskunnan nykyaikaistuessa. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Palvelutalo Rudolf (Rudolfintie 17–19) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Taantuvasta ottomaaniprovinssista Ranskan siirtomaaksi

Kaunis ja kovaosainen Algeria -luentosarja. Afrikan suurin maa Algeria on paljon muutakin kuin mahtavaa Saharaa. Maan historia on myrskyisä, ja sieltä löytyy maailmanluokan kulttuurikohteita niin roomalais- kuin arabiajaltakin. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Internet-tiedonhaku ja sähköinen asiointi

Opitaan hakemaan tietoa turvallisesti ja tehokkaasti internetistä sekä tutustutaan verkkoasioinnin yleisiin periaatteisiin ja käytäntöön. Ilmoittautuminen Helmet-sivustolla www.helmet.fi/itakeskuksenkirjasto tai kirjastossa. Järjestetään yhteistyössä Itäkeskuksen kirjaston kanssa. Stoa, tietotekniikkaluokka (Turunlinnantie 1) klo 9–12.30. Tiedustelut 09 310 88610.

Kielenvaihtokulma suomi/arabia

Haluaisitko osata sanoa perusasioita arabiaksi? Or would you like to have an opportunity to speak Finnish? Tule kielenvaihtokulmaan jakamaan osaamistasi! Come to learn languages over a cup of coffee! Ilmoittautuminen mielellään etukäteen puh. 040 565 6096. Maunula-talo, avoin oppimisympäristö, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.30–20.45. Ohjaaja Alaa Altamimi. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 13.2.

Runoilija Aura Nurmi: Leijonapatsailla-runokokoelma (2020)

Opistotalon kirjailijavieraat -luentosarjassa tutustutaan vahvoihin ja rohkeisiin nykykirjailijoihin. Kirjailijat kertovat ja keskustelevat teoksistaan. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Paul Gauguin: Näky saarnan jälkeen ja Vincent van Gogh: Niittäjä

Taiteen voimaa! Maalaustaiteen merkkiteoksia -luentosarjan jokaisella luennolla käsitellään kaksi taiteen mestariteosta. Miksi teokset ovat merkittäviä? Mitä ne kertovat omasta ajastaan ja miten ne ovat muuttaneet taiteen historiaa? Luennoitsija FM Leena Reinilä. Kanneltalo, auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Britannian keltit. Rooma valloittaa Britannian

Britannian esihistoria -luentosarja. Britannia on esihistorian aikana ollut toisaalta syrjäinen Euroopan kolkka, toisaalta se on kehittänyt Euroopan vaikuttavimpia muinaisia nähtävyyksiä, esimerkkinä Stonehenge. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Rooman hegemonia. Kansojen alistaminen ja orjuus

Euroopan kansat ja maat antiikista keskiajalle -luentosarja. Opi tuntemaan Euroopan kansat ja maat niiden historiallisen kehityksen kautta. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ilmonet.fi uudistuu

Ilmonet.fi-ilmoittautumissivusto uudistuu. Mikä muuttuu? Miten löydät kurssisi ja tietosi sivustolla? Luennoitsija Marjaana Lindqvist. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 12.15–13. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Helsinginkadun Filharmonikot: Koko perheen konsertti

Luvassa vauhdikkaan ohjelmallista orkesterimusiikkia pianosolistin kera. Konsertissa kuullaan Modest Musorgskin/Nikolai Rimski-Korsakovin Yö autiolla vuorella, Bedřich Smetanan Moldau orkesterisarjasta Má vlast sekä Sergei Rahmaninovin Paganini-rapsodia pianolle ja orkesterille. Konsertin solistina esiintyy pianisti Samuel Eriksson ja kapellimestarina toimii Veli-Antti Koivuranta. Liput 15/10 € (sisältää ohjelman), ennakko Ticketmaster. Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3) klo 19–20.30. Tiedustelut 09 310 88610.

Vältä vieraslajeja, istuta hiilinieluja

Ekologinen piha -luentosarja. Opitaan ympäristöystävällisen pihan ja puutarhan hoidon perusteet, ohjeet ja käytännön vinkit. Luennoitsija hortonomi, puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Malmitalon sydänluento

Luennolla käsitellään sydänterveellisiä kasviöljyjä ja niiden käyttöä ruoanvalmistuksessa sekä leivonnassa. Luennoitsijana ravitsemusasiantuntija Soili Soisalo. Luento järjestetään yhteistyössä Etelä-Suomen Sydänpiiri ry:n kanssa. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 14.2.

La pittura barocca: altre tendenze seicentiste – Barokin maalaustaide: muita 1600-luvun suuntauksia

Il Barocco Caravaggiosta Tiepoloon, italialaista taidetta 1600- ja 1700-luvuilla -luentosarjassa tarkastellaan Roomassa tapahtunutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia. Luennoitsija taiteen maisteri Dmitri Zudov. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14, luokka 3/Sali) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Uruguay – Etelä-Amerikan menestystarina?

Perjantain kulttuuriluennolla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija dosentti Ville Jalovaara. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Impressionistisesta pianomusiikista: Debussy ja Ravel

Katsauksia pianomusiikin historiaan -luentosarjassa tutustutaan pianomusiikin lukuisiin eri lajeihin, kuten sonaattiin, konserttoon, etydiin, fantasiaan, nokturnoon ja kamarimusiikkiin, jossa pianolla on tärkeä osuus. Luennoitsija MuM Ilkka Boehm. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ruotsi – rokokoo, uusklassismi ja romantiikka

Valistusajasta Romantiikkaan – eurooppalaisia kuvataiteen ilmiöitä -luennoilla tutustutaan rokokoon, uusklassismin ja romantiikan ilmentymiin Euroopan eri maiden kuvataiteessa. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Silkkikutomo, musiikkiluokka (Laivalahdenkatu 2b A. 3. krs) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikko 8, 17.–23.2. Talvilomaviikko – ei tapahtumia