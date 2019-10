Helsingin työväenopiston menovinkit 21.10.–3.11.2019

Opistotalossa alkaa 21. lokakuuta Onko demokratia rikki? -luentosarja, jossa selvitetään, mitä demokratia on ja toimiiko se niin kuin pitäisi. Kannattaako kansalta kysyä, jos vastaakin väärin?

Viikko 43

Maanantai 21.10.

Miten demokratia on kehittynyt?

Onko demokratia rikki? -luentosarjassa selvitetään, mitä demokratia tarkkaan ottaen on ja toimiiko se niin kuin sen pitäisi. Luennoitsija professori Risto Marjomaa. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Marguerite Yourcenar: Käy kohti pimeää

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Klaneettitie 5). Luennoitsija FM Karin Tuominen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ei tullut kuningasta, tuli presidentti

Tasavallan presidentit K. J. Ståhlbergista Sauli Niinistöön -luentosarja käsittelee presidentti-instituution historian Suomessa ja vertailee presidenttien tapoja käyttää valtaa. Luennoitsijat politiikan toimittajat ja tietokirjailijat Lauri Nurmi ja Matti Mörttinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Saksan yhdistyminen Napoleonista Saksan keisarikuntaan

Saksan ja Euroopan historiaa 2: Saksan ja Euroopan kivulias yhdentyminen -luentosarjassa tarkastellaan, miten Saksa on pyrkinyt johtamaan Eurooppaa ja sen yhdentymistä historian eri vaiheissa myös voimalla. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Näyttely A:sta Ö:hön

Luennolla käydään läpi oman taidenäyttelyn pitäminen kaikkine vaiheineen. Luennoitsija taidemaalari Alina Sinivaara. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Karjalaisten arjen ja juhlan elämää, muuttuvan rajan vaikutukset ja kysymys Karjalan palauttamisesta

Karjalaisten historia -luentosarjassa selviää, miten Karjala on muotoutunut ja muuttunut vuosisatojen aikana – ja miten karjalaiset itse ovat ottaneet vastaan nämä muutokset. Luennoitsija VTT Petri Minkkinen. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Rokokoo – fantasian ja toden leikkiä

Taidehistoriaa tyylisuuntien valossa -luennoilla esitellään esimerkkien valossa länsimaissa tapahtuneita muutoksia kauneuskäsityksissä ja muotokielessä 1400-luvulta 1900-luvulle. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Dokumenttielokuvat ”Muistiratoja” ja ”Kaukana Kostamuksessa”

Työväenopiston elokuvaesitys Kinaporin palvelukeskuksessa (Kinaporinkatu 9 A) klo 13–14.30. Ohjaaja Erkki Seiro esittelee elokuvat. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 22.10.

YouTuben lumoissa – viihdettä ja villityksiä

Miten ohjata lapsia selviämään nykymaailman sähköisen verkoston solmuista? Luennolla tutustutaan sosiaalisen median ja netin uhkiin sekä mahdollisuuksiin eri näkökulmien kautta. Luennoitsija IT-opettaja Maikku Sarvas. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Brucknerin tyylipiirteitä ja sinfoniat 2 ja 3

Brucknerin sinfonioista -luentosarjassa tutustutaan Brucknerin (1824–1896) sävelkieleen ja sinfonioihin. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Nykyihminen levittäytyy Afrikasta Tyynellemerelle

Maailma avautuu -luentosarjassa tarkastellaan, minne elinehdot ja tiedonjano ovat kuljettaneet meitä. Luennoitsija FM Teemu Korpijärvi. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Filosofiaklubi

Filosofiaklubissa keskustellaan ikuisista aiheista nykymaailmanmenossa. Klubin vetäjä, FM Lassi Raunio, pohjustaa kunkin keskustelukerran alussa lyhyesti päivän aihetta. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Isosaaren ja Helsingin ulkosaariston luontoa

Kuvaesitys Isosaaren kiehtovasta saaristoluonnosta. Luennoitsija tietokirjailija, luonto-opas Eero Haapanen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Johdanto: mikä ihmeen subjekti?

Subjektin modernia filosofiaa -luentosarjassa pohditaan, ovatko ihmiset aina pitäneet itseään yksilöinä. Onko vapaa tahto vain harhaa? Luennoitsija TaM, HuK Jaakko Jekunen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mediavaikuttamisen monet muodot

Lukutaitoja media- ja digimaailmaan -luentosarjassa tarkastellaan vihapuhetta, populismia ja kaupallista viestintää sekä tutkitaan, miten uutiset ja mediasisällöt leviävät digimaailmassa. Luennoitsija Sari Antikainen. Opistotalo, Viola (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hitaita polkuja – luentaa, lausuntaa ja liikettä

Hitaita polkuja on luenta- ja lausuntapiiri, jossa myös liikutaan ja tanssitaan – kenties kohti yhteistä esitystä. Työväenopiston tanssin, liikunnan ja teatterin yhteistyöprojekti. Ohjaajina Riina Hannuksela ja Ulla Tarvainen. Roihuvuoren palvelukeskus, viherhuone (Punahilkantie 16) klo 10.30–13.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 23.10.

Hugo Simbergin taiteen aiheina elämä ja kuolema

Työväenopiston kulttuuriluento klo 11–12.30 Pitäjänmäen–Konalan korttelikerhossa (Vähäntuvantie 4). Luennoitsija FM Tiina Ottela. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kleopatra

Antiikin ajan vallasnaisia -luentosarjassa pohditaan, millaiset naiset antiikin miesten hallitsemassa maailmassa onnistuivat saamaan todellista valtaa joko hallitsijoina tai epäsuorasti hallitsijan puolisoina. Luennoitsija FT Marja-Leena Hänninen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Dokumenttielokuvat ”Muistiratoja” ja ”Kaukana Kostamuksessa”

Työväenopiston elokuvaesitys Munkkiniemen palvelukeskuksessa (Laajalahdentie 30) klo 13–14.30. Ohjaaja Erkki Seiro esittelee elokuvat. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ihminen maisemassa

Pekka Halonen – ihminen ja maisema -luentosarja tutustuttaa rakastettuun suomalaisen maiseman ja ihmisen kuvaajaan. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Palvelutalo Rudolf, monitoimitila (Rudolfintie 17–19) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikingeistä kristityiksi valtioiksi

Viikingit – Pohjolan myyttinen kansa -luentosarjassa tutustutaan viikinkien elämään ja juuriin, jotka ovat etelä-Skandinavian germaaniyhteisöissä. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tavaroiden houkuttelevuudesta ja ahdistavuudesta

Ajatuksia tavaroista, jätteistä ja saasteista -luentosarjassa tarkastellaan, miten arjen ajattelutavat vaikuttavat toimintaamme ympäristön kanssa. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Giotto ja Italian renessanssin alku

Maalaustaiteen vanhat mestarit -luentosarjassa tutustutaan vaiheittain länsimaisen taiteen maallistuvaan kehitykseen ja siihen, miten vanhojen mestarien taide innoitti ja opetti uudemman ajan taiteilijoita. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Itämerentalo, Majakka 2, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ihmisten ja muiden eläinten ”oikeudet”

Peter Singer–eräsaikamme merkittävimmistä filosofeista-luentosarjassa tutustutaanaustralialaiseen filosofiin, joka on innoittanut keskustelua ja aiheuttanut mielenilmauksia ja tekoja pian 50 vuotta. Luennoitsija FM Lassi Raunio. Itämerentalo, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

”Maiseman muutos kuvina”

Näkökulmia valokuvataiteeseen -luentosarjassa tarkastellaan valokuvataiteen ilmiöitä runsain kuvin ja analyysein. Illan esimerkkeinä The Changing Mile -kirja, I. K. Inhan, Kari Ennolan ja Tapio Heikkilän tuotanto sekä Ruotsin museoiden dokumenttityöt. Luennoitsija valokuvaaja, FT Leena Saraste. Suomen valokuvataiteen museo (Tallberginkatu 1 G) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskitytään lukemalla

Haluatko keskittyä lukemiseen? Harjoitellaan keskittymistä lukemalla hiljaa yhdessä. Lisätiedot ilmonet.fi > H194838. Opettaja FM Päivi Hytönen. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 19–19.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Miten olla kohtelias vieraalla kielellä?

Kielioppia ja kohteliaisuutta: suomi ja romaaniset kielet vertailussa -luentosarjassa tutustutaan kielen tutkimuksiin, jotka vertailevat suomen kieltä ja romaanisia kieliä kohteliaisuuden ja kieliopin näkökulmista. Tarkastelussa ranskan kielen pyynnöt. Luennoitsija FM Tuuli Holttinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kuun historia, olemus ja vaikutukset meihin

Kuuhulluudesta kuulentojen salaliittoepäilyihin – Kuun kulttuurihistoriaa -luentosarjassa perehdytään kuun erilaisiin vaikutuksiin. Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tandem Language Learning

An open event where you can come and meet people, learn some new languages and in exchange teach some of yours. Avoin tilaisuus, jonne voit tulla oppimaan toisilta uusia kieliä ja jakaa samalla omaasi. Please send a message if you are coming 040 565 6096 / 040 565 4582. Ilmoitathan tulostasi viestillä. The event is organized in co-operation with Miitti and is part of Erasmus+ project Demos. Maunula House, 3rd floor (Metsäpurontie 4) 17.30–20.45. Free entry. Lisätiedot 09 310 88610.

Dokumenttielokuvat ”Muistiratoja” ja ”Kaukana Kostamuksessa”

Työväenopiston elokuvaesitys Munkkiniemen palvelukeskuksessa (Laajalahdentie 30) klo 13–14.30. Ohjaaja Erkki Seiro esittelee elokuvat. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 24.10.

Titanic-arkkiveisut – vuoden 1912 onnettomuus arkkiveisuissa ja kaunokirjallisuudessa

Ajankohtaista kirjallisuudesta -luentosarjassa tutustutaan kirjallisuuden ajankohtaisiin aiheisiin ja vuoden 2019 uutuuskaunokirjallisuuteen. Kirjoista kerrotaan ja keskustellaan. Luennoitsija FT Silja Vuorikuru. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lahjakas lapsi ja nuorukainen

Francis Bacon: Englannin renessanssin yleisneron elämä ja filosofia-luentosarjassa tutustumme Baconiin henkilönä, filosofiaa unohtamatta. Luennoitsija TL Reeta Frosti. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomi, Eurooppa ja muu maailma ennen 1500-lukua

Metsästäjä- ja keräilytalouksista digiaikaan -luentosarjassa käsitellään Suomen ja maailmantalouden kehityksen suuria linjoja kivikaudelta digiaikaan. Luennoitsija FT Irma Tapaninen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomen sisällissota 1918 – tehtaalaisten kapina

Työväenopiston luennolla pohditaan syitä siihen, miksi Suomen vallankumous 1918 oli Euroopan selkein luokkasota 1900-luvulla. Miksi punakaartien ja vallankumousorganisaatioiden ydin muodostui teollisuustyöväestöstä? Luennoitsija dosentti Seppo Aalto. Kanneltalo, auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kieliä pienissä annoksissa yhteisissä pöydissä / Languages in small portions at shared tables

Jokaisella kerralla paikalla on eri kieliä äidinkielenään puhuvia ihmisiä, jotka opettavat perusteita omasta äidinkielestään. Ilmoitathan tulostasi viestillä. Each week we have people who speak different languages as their native tongue and they will teach basics of their own language. Please send a message if you are coming 040 565 6096 / 040 565 4582. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Miitti-hankkeen kanssa ja on osa Demos Erasmus+-projektia. Maunula-talo, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.30–20.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Henkeä ahdistaa, onko oire sydämestä?

Työväenopisto järjestää yhteistyössä Etelä-Suomen Sydänpiiri ry:n kanssa sydänluennon. Luennoitsija kardiologi Timo Ikonen. Maunula-talo, Metsäpurosali (Metsäpurontie 4) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 25.10.

Etruskit ja varhaiset roomalaiset

Mestariteoksia antiikin Roomasta -luentosarjassa esitellään Rooman kuvanveiston, arkkitehtuurin ja kirjallisuuden merkkiteoksia. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Silkkikutomon musiikkiluokka (Laivalahdenkatu 2 b) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ellen Thesleff – ”Minä maalaan kuin jumala”. Symbolisti ja ekspressionisti

Perjantain kulttuuriluennolla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FT Marja Lahelma. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Schumannin pianomusiikista: Soolopianoteokset, konsertto ja kamarimusiikki

Katsauksia pianomusiikin historiaan -luentosarjassa tutustutaan pianomusiikin lukuisiin eri lajeihin, kuten sonaattiin, konserttoon, etydiin, fantasiaan, nokturnoon ja kamarimusiikkiin, jossa pianolla on tärkeä osuus. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Käsityökahvila: Koru muhulaisella kirjonnalla

Tapahtumassa kirjotaan villalangoin huopakankaalle itse suunniteltu kuvio. Kirjontatyöstä valmistetaan koru. Mukaan voi ottaa villalanganpätkiä, parsinta- ja kanavaneulan sekä rintakorua varten hakaneulan. Opettaja Riitta Larne. Opistotalo, Vanni (Helsinginkatu 26) klo 17.30–19.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perfection of Content

The Cultivating Happiness -event series will combine teachings from Buddhist and Hindu psychology and adapt them to our daily lives. Maunula House, 3rd floor (Metsäpurontie 4) 17.30–19. Free entry. Inquiries 09 310 88610.

Open Yoga Workshops / Avoimet joogatreenit (englanninkielinen)

Yoga practice every Friday evening in Maunula House. Bring your own yoga mats and please send a message if you are coming 040 565 6096 / 040 565 4582. Avoimet joogaharjoitukset Maunula-talossa perjantaisin. Ota mukaan oma joogamattosi. Ilmoitathan tulostasi viestillä. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Miitti-hankkeen kanssa ja on osa Demos Erasmus+-projektia. Maunula-talo (Metsäpurontie 4) klo 19.30–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Dokumenttielokuvat ”Muistiratoja” ja ”Kaukana Kostamuksessa”

Työväenopiston elokuvaesitys Kustaankartanon palvelukeskuksessa, E-talo, Kustaankammari (Kivalterintie 16) klo 12–13.30. Ohjaaja Erkki Seiro esittelee elokuvat. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lauantai 26.10.

Mytologia

Antiikin alkeet -luennoilla tutustutaan antiikin kulttuuriin, historiaan ja jälkivaikutukseen teemoittain. Luennoitsija Saara Kauppinen. Opistotalo, luokka 409 (Helsinginkatu 26) klo 11–12.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lift or elevator? Differences between British and American English

Englanninkielinen yleisluento britti- ja amerikanenglannin eroista. Luennoitsija Emma Greed. Maunula-talo, luokka 1 (Metsäpurontie 4) klo 11–12.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Syksyn ompeluklinikka

Ota mukaasi ompelutyö, joka ei tunnu edistyvän ja tule ompeluklinikalle kysymään apua. Opettajana Minna Apelgren. Asukastalo Kiila (Kevättori 1) klo 10–13.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikko 44

Maanantai 28.10.

Ateena

Kreikan kulttuurikaupunkeja Oidipuksesta EU-aikaan -luentosarjassa lähdetään matkalle kulttuurimme synnyinsijoille elämää sykkiviin Välimeren kaupunkeihin. Luennoitsija FM, auktorisoitu opas Maarit Nieminen. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Demokratia vaativana ihanteena

Onko demokratia rikki? -luentosarjassa selvitetään, mitä demokratia tarkkaan ottaen on ja toimiiko se niin kuin sen pitäisi. Luennoitsija dosentti Teppo Eskelinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kirjafilmatisoinnit: Yösyöttö

Ennen elokuvaa -luentosarjassa kuullaan asiantuntijan alustus illan elokuvasta Yösyöttö (2017, ohj. Marja Pyykkö). Luennoitsija FT Harri Kilpi. Kanneltalon konserttisali (Klaneettitie 5) klo 17–17.45. Luennon jälkeen klo 18 elokuvan ilmaisnäytäntö konserttisalissa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kotimainen näytelmäkirjallisuus nyt

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Klaneettitie 5). Luennoitsija teatteritieteen maisteri Katariina Kaarlela. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Svinhufvud ja Lapuan liike, sotavuosien presidentit Kallio, Ryti ja Mannerheim

Tasavallan presidentit K. J. Ståhlbergista Sauli Niinistöön -luentosarja käsittelee presidentti-instituution historian Suomessa ja vertailee presidenttien tapoja käyttää valtaa. Luennoitsijat politiikan toimittajat ja tietokirjailijat Lauri Nurmi ja Matti Mörttinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Saksa ja Itävalta-Unkari I maailmansodassa

Saksan ja Euroopan historiaa 2: Saksan ja Euroopan kivulias yhdentyminen -luentosarjassa tarkastellaan, miten Saksa on pyrkinyt johtamaan Eurooppaa ja sen yhdentymistä historian eri vaiheissa myös voimalla. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Uusgotiikka ja romantiikka – historian ja yksilöllisten tunteiden lumoa

Taidehistoriaa tyylisuuntien valossa -luennoilla esitellään esimerkkien valossa länsimaissa tapahtuneita muutoksia kauneuskäsityksissä ja muotokielessä 1400-luvulta 1900-luvulle. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Patriisit ja plebeijit

Sosiaaliset jännitteet ja konfliktit antiikin Roomassa -luennoilla pohditaan eriarvoisuuden ja valtapyrkimysten antiikin Roomassa aiheuttamia jännitteitä ja niiden synnyttämiä väkivaltaisiakin levottomuuksia. Luennoitsija FT Marja-Leena Hänninen. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 29.10.

Dokumenttielokuvat ”Muistiratoja” ja ”Kaukana Kostamuksessa”

Työväenopiston elokuvaesitys Riistavuoren palvelukeskuksessa (Isonnevantie 28) klo 13–14.30. Ohjaaja Erkki Seiro esittelee elokuvat. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Brucknerin tyylipiirteitä ja sinfoniat 4 ja 5

Brucknerin sinfonioista -luentosarjassa tutustutaan Brucknerin (1824–1896) sävelkieleen ja sinfonioihin. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Avoin lukupiiri: Mohsin Hamid: Exit West

Avoimessa lukupiirissä käsitellään brittiläistä nykykirjallisuutta, brexitiä ja rajoja. FM Tommi Laine alustaa ja sen jälkeen keskustellaan yhdessä. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Wilhelm Rubrukin matka Mongolien luokse (1200–luku)

Maailma avautuu -luentosarjassa tarkastellaan, minne elinehdot ja tiedonjano ovat kuljettaneet meitä. Luennoitsija FM Teemu Korpijärvi. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Descartes ja Locke: ajatteleva asia vai identiteetti?

Subjektin modernia filosofiaa -luentosarjassa pohditaan, ovatko ihmiset aina pitäneet itseään yksilöinä. Onko vapaa tahto vain harhaa? Luennoitsija TaM, HuK Jaakko Jekunen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomen ensimmäiset kieliopit: miten irtautua latinan mallista?

Kielioppia ja kohteliaisuutta: suomi ja romaaniset kielet vertailussa -luentosarjassa tutustutaan kielen tutkimuksiin, jotka vertailevat suomen kieltä ja romaanisia kieliä kohteliaisuuden ja kieliopin näkökulmista. Tarkastelussa ranskan kielen pyynnöt. Luennoitsija FM Lauri Marjamäki. Opistotalo, Karhuluokka (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mediasisältöjen leviäminen ja levittäminen

Lukutaitoja media- ja digimaailmaan -luentosarjassa tarkastellaan vihapuhetta, populismia ja kaupallista viestintää sekä tutkitaan, miten uutiset ja mediasisällöt leviävät digimaailmassa. Luennoitsija Sari Antikainen. Opistotalo, Viola (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Valtio ja markkinatalous hyvinvoinnin tuottajina: renkejä vai isäntiä?

Suomalainen hyvinvointivaltio – onko sillä tulevaisuutta? -luentosarjassa pohditaan, pystyykö Suomi tulevaisuudessa takaamaan kansalaisilleen laadukkaat palvelut. Onko kehitys sosiaalisesti oikeudenmukaista ja kestävää? Luennoitsija VTM Petri Koskensalmi. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Vähän Aasian katastrofi sekä Kreikan ja Turkin suuri väestönvaihto 1923

Kreikan nykyhistoria – väestönvaihdosta talouskriisiin -luentosarjassa tarkastellaan taustoja uutisotsikoiden takaa, huomioiden maan suurenmoinen taide ja kulttuuri. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hitaita polkuja – luentaa, lausuntaa ja liikettä

Hitaita polkuja on luenta- ja lausuntapiiri, jossa myös liikutaan ja tanssitaan – kenties kohti yhteistä esitystä. Työväenopiston tanssin, liikunnan ja teatterin yhteistyöprojekti. Ohjaajina Riina Hannuksela ja Ulla Tarvainen. Roihuvuoren palvelukeskus, viherhuone (Punahilkantie 16) klo 10.30–13.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Dokumenttielokuvat ”Muistiratoja” ja ”Kaukana Kostamuksessa”

Työväenopiston elokuvaesitys Riistavuoren palvelukeskuksessa (Isonnevantie 28) klo 13–14.30. Ohjaaja Erkki Seiro esittelee elokuvat. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 30.10.

Livia

Antiikin ajan vallasnaisia -luentosarjassa pohditaan, millaiset naiset antiikin miesten hallitsemassa maailmassa onnistuivat saamaan todellista valtaa joko hallitsijoina tai epäsuorasti hallitsijan puolisoina. Luennoitsija FT Marja-Leena Hänninen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Myyttinen suudelma – pyhä vai petollinen?

Peilauksia taidehistorian mytologisiin kuva-aiheisiin -luentosarjassa tutustutaan taiteilijoiden tulkintoihin länsimaisen taidehistorian mytologisista, uskonnollisista ja kirjallisista aiheista. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Stoa, luentosali (Turunlinnantie1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

”Vääryyksiä vastaan, ihmisen puolesta; dokumenttikuvat ja propaganda”

Näkökulmia valokuvataiteeseen -luentosarjassa tarkastellaan valokuvataiteen ilmiöitä runsain kuvin ja analyysein. Illan aiheena on uuden yhteiskunnan rakentaminen sekä sotien sankaruus ja tuhot, Neuvostoliiton ja Saksan 1930- ja 1940-luvut. Esimerkkeinä valokuvaajat Jakob A. Riis ja Lewis W. Hine. Luennoitsija valokuvaaja, FT Leena Saraste. Suomen valokuvataiteen museo (Tallberginkatu 1 G) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mitä me tarkoitamme, kun puhumme saasteista?

Ajatuksia tavaroista, jätteistä ja saasteista -luentosarjassa tarkastellaan, miten arjen ajattelutavat vaikuttavat toimintaamme ympäristön kanssa. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Nîmes ja Fréjus – roomalaisajan tunnelmaa

Etelä-Ranskan kulttuuriaarteet -luentosarjassa tutustutaan neljään historiallisesti kiinnostavaan etelä-ranskalaiseen kaupunkiin. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Munkkiniemen palvelukeskus (Laajalahdentie 30) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tizian ja Venetsian renessanssi

Maalaustaiteen vanhat mestarit -luentosarjassa tutustutaan vaiheittain länsimaisen taiteen maallistuvaan kehitykseen ja siihen, miten vanhojen mestarien taide innoitti ja opetti uudemman ajan taiteilijoita. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Itämerentalo, Majakka 2, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

”Köyhyys poistettava”

Peter Singer–eräsaikamme merkittävimmistä filosofeista-luentosarjassa tutustutaanaustralialaiseen filosofiin, joka on innoittanut keskustelua ja aiheuttanut mielenilmauksia ja tekoja pian 50 vuotta. Luennoitsija FM Lassi Raunio. Itämerentalo, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskitytään lukemalla

Haluatko keskittyä lukemiseen? Harjoitellaan keskittymistä lukemalla hiljaa yhdessä. Lisätiedot ilmonet.fi > H194838. Opettaja FM Päivi Hytönen. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 19–19.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kohteliaisuus Suomessa ja Ranskassa

Kielioppia ja kohteliaisuutta: suomi ja romaaniset kielet vertailussa -luentosarjassa tutustutaan kielen tutkimuksiin, jotka vertailevat suomen kieltä ja romaanisia kieliä kohteliaisuuden ja kieliopin näkökulmista. Tarkastelussa ranskan kielen pyynnöt. Luennoitsija FT Johanna Isosävi. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kuu uskonnoissa, kulttuureissa ja kansanperinteessä

Kuuhulluudesta kuulentojen salaliittoepäilyihin – Kuun kulttuurihistoriaa -luentosarjassa perehdytään kuun erilaisiin vaikutuksiin. Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tandem Language Learning

An open event where you can come and meet people, learn some new languages and in exchange teach some of yours. Avoin tilaisuus, jonne voit tulla oppimaan toisilta uusia kieliä ja jakaa samalla omaasi. Please send a message if you are coming 040 565 6096 / 040 565 4582. Ilmoitathan tulostasi viestillä. The event is organized in co-operation with Miitti and is part of Erasmus+ project Demos. Maunula House, 3rd floor (Metsäpurontie 4) 17.30–20.45. Free entry. Lisätiedot 09 310 88610.

Torstai 31.10.

Agoralta forumeihin ja basaareihin – kaupankäynti antiikin ja Bysantin aikana

Silkkitien salaisuudet -luentosarjassa tutustutaan kaupankäyntiin ja tavaroiden vaihtoon antiikin ja Bysantin aikana sekä Silkkitien tärkeimpiin kohteisiin. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalo, auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Urakehitys, avioliitto ja muut ihmissuhteet

Francis Bacon: Englannin renessanssin yleisneron elämä ja filosofia-luentosarjassa tutustumme Baconiin henkilönä, filosofiaa unohtamatta. Luennoitsija TL Reeta Frosti. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Euroopan ”laajeneminen” 1500–1700-luvuilla

Metsästäjä- ja keräilytalouksista digiaikaan -luentosarjassa käsitellään Suomen ja maailmantalouden kehityksen suuria linjoja kivikaudelta digiaikaan. Luennoitsija FT Irma Tapaninen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hyvä kiertoon

Pitkää ikää! Näkökulmia tekstiilien kiertotalouteen Suomessa -luentosarja. Luennoitsijat klo 16.45–17.30 tutkimusprofessori Ali Harlin, VTT ja klo 17.30–18.15 projektijohtaja Markus Terho, Sitra. Toteutetaan yhteistyössä Tekstiilikulttuuriseura – Sällskapet för textilkultur ry:n kanssa. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kehrätään kierrättäen -työnäytökset

Työnäytöksessä esitellään, miten kierrätysmateriaalit taipuvat langaksi rukilla ja värttinällä. Lähes kaikkea on mahdollista kehrätä langaksi, joko sellaisenaan tai sekoitteena. Esittelijä Laura Hämäri. Opistotalo, 2. krs, aula (Helsinginkatu 26) klo 15–16.30 ja 18.15–19.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Monikansallisista imperiumeista itsenäisyyssotiin

Itä-Euroopan maat ja kansat II maailmansodassa 1938–1941 -luentosarjassa perehdytään Itä-Eurooppaan I maailmansodan lopun aikaisista tapahtumista II maailmansodan alkupuolelle. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Kanneltalo, auditorio (Klaneettitie 5) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kieliä pienissä annoksissa yhteisissä pöydissä / Languages in small portions at shared tables

Jokaisella kerralla paikalla on eri kieliä äidinkielenään puhuvia ihmisiä, jotka opettavat perusteita omasta äidinkielestään. Ilmoitathan tulostasi viestillä. Each week we have people who speak different languages as their native tongue and they will teach basics of their own language. Please send a message if you are coming 040 565 6096 / 040 565 4582. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Miitti-hankkeen kanssa ja on osa Demos Erasmus+-projektia. Maunula-talo, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.30–20.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 1.11.

Omaperäinen tasavallanaika

Mestariteoksia antiikin Roomasta -luentosarjassa esitellään Rooman kuvanveiston, arkkitehtuurin ja kirjallisuuden merkkiteoksia. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Silkkikutomon musiikkiluokka (Laivalahdenkatu 2 b) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomen taiteen kosmopoliitti ja edelläkävijä

Perjantain kulttuuriluennolla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FT Hanna-Reetta Schreck. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perfection of Purity

The Cultivating Happiness -event series will combine teachings from Buddhist and Hindu psychology and adapt them to our daily lives. Maunula House, 3rd floor (Metsäpurontie 4) 17.30–19. Free entry. Inquiries 09 310 88610.

Open Yoga Workshops / Avoimet joogatreenit (englanninkielinen)

Yoga practice every Friday evening in Maunula House. Bring your own yoga mats and please send a message if you are coming 040 565 6096 / 040 565 4582. Avoimet joogaharjoitukset Maunula-talossa perjantaisin. Ota mukaan oma joogamattosi. Ilmoitathan tulostasi viestillä. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Miitti-hankkeen kanssa ja on osa Demos Erasmus+-projektia. Maunula-talo (Metsäpurontie 4) klo 19.30–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.