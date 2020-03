Helsingin työväenopiston menovinkit 23.3.–5.4.2020

Työväenopiston luennolla pohditaan, kuinka onnistua vuorovaikutuksessa. FM, KM Sanna Kaksosen luento Rakentava keskustelu: osaatko ottaa ja antaa palautetta? järjestetään 23. maaliskuuta Malmitalossa.

Viikko 13

Maanantai 23.3.

Empirestä hiljaiseen puukappeliin – Helsingin kirkkojen eri rakennustyylejä

Löytöretkellä Helsingissä -luentosarjassa matkataan merkittävissä museoissa, kuuluisissa kirkoissa ja kansallisissa kulttuurilaitoksissa runsaan kuvamateriaalin kera. Luennoitsija FM Soili Poikonen. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kuvien hallintavinkit

Digivinkkejä kotikäyttäjille -luentosarja. Tietoiskuja puhelimen, tabletin ja tietokoneen käyttäjille. Tärkeimmät ja hyödyllisimmät ominaisuudet tutuiksi. Luennoitsija Minna Sundström. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 16–16.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Maria Jotunin näytelmät tänä päivänä

Maria Jotuni 140 – vahva, rohkea kirjailija -luentosarja juhlistaa kirjailijaa ja hänen monipuolista työtään naisen aseman esiin nostajana Minna Canthin jalanjäljissä. Luennoitsija ohjaaja, kirjailija Juha Hurme. Keskustakirjasto Oodi, Maijansali (Töölönlahdenkatu 4) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kaaosmos – James Joycen keskiaika

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Klaneettitie 5). Luennoitsija MA Sari Pauloma. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kuninkaiden paluu: Italian vaiheet aina Totilan tappioon

Rooma – unohtumaton imperiumi -luentosarjassa tutustutaan Rooman imperiumin nousuun, kukoistukseen ja hajoamiseen. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

1970-luku: hevi syntyy ja vakiintuu

Heavy metal vasta-alkajille ja edistyneille -luentosarjassa käymme läpi hevimusiikin kulttuuri- ja teknologiahistoriaa bluesjuurista maailmanlaajuiseksi metalli-ilmiöksi suomiheviä unohtamatta. Luennoitsijat VTM Michael Halila ja FT Aaro Sahari. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Henriikka Tavin Tellervo ja Eeva Turusen Neiti U muistelee niin sanottua ihmissuhdehistoriaansa – nykyproosa koomisten naishahmojen perinteessä

Maria Jotuni 140 – vahva, rohkea kirjailija -teemaan liittyvät luennot käsittelevät Maria Jotunin ja nykynaiskirjailijoiden esiin nostamia aiheita. Luennoitsija TeM Katariina Kaarlela. Kontulan palvelukeskus, juhlasali (Kontukuja 5) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kuka saa kertoa kansan? Aleksis Kivi ja Irmari Rantamala/Maiju Lassila/Algot Untola

Sananvapauden rajat – mitä kirjasodat kertovat ajastaan? -luennoilla käsitellään merkittävimpiä suomalaisia taidekiistoja 1870-luvulta 1960-luvulle ja niiden suhdetta kansalliseen projektiin. Ketä teokset loukkasivat ja miksi? Mitä seurauksia kiistoista oli? Luennoitsija FT Irma Tapaninen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Itämeren itäpuolen kansat antiikista viikinkiaikaan

Liivinmaa, Viro, Liettua ja Puola antiikista ensimmäiseen maailmansotaan -luentosarjassa perehdytään Itämeren itäpuolen kansojen historiaan antiikin ajoista 1900-luvulle. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Rakentava keskustelu: osaatko ottaa ja antaa palautetta?

Luennolla käsitellään palautteen antamista ja vastaanottamista, joilla kummallakin on suuri rooli vuorovaikutuksen onnistumiseen. Luennoitsija FM, KM Sanna Kaksonen. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Malmitalon kevätnäyttely

Malmitalon kuvataideryhmien ja valokuvauksen kevätnäyttelyssä 23.3.–5.4.2020 on esillä grafiikkaa, maalauksia, valokuvia ja keramiikkaa yli sadalta opiskelijalta. Avoinna ma–pe klo 9–20 ja la–su klo 10–16. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1). Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 24.3.

Herrasväen kesänviettoa saaristossa

Mitä entisajan kesänviettoon kuului ja millaisia aatteita huvilaelämän taustalta löytyy? Luennoitsija FM Katja Weiland-Särmälä. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Avoin lukupiiri: Kun on tunteet, novelleja

Avoimessa lukupiirissä käsitellään Maria Jotunin teoksia. TeM Katariina Kaarlela alustaa ja sen jälkeen keskustellaan yhdessä. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Huolestuttaako digipelaaminen?

Lukutaitoja media- ja digimaailmaan -luentosarjassa tarkastellaan vihapuhetta, populismia ja kaupallista viestintää sekä tutkitaan, miten uutiset ja mediasisällöt leviävät digimaailmassa. Luennoitsija Sari Antikainen. Opistotalo, Viola (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Falstaff

Verdin neljä viimeistä oopperaa -luentosarja esittelee Giuseppe Verdin (1813–1901) neljän viimeisen oopperan Don Carloksen, Aidan, Othellon ja Falstaffin juonen ja musiikin. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Foucault ja historian kontingenssi

Ranskalainen poststrukturalismi -luentosarjassa käsittelemme 1960-luvun lopussa ranskalaisessa filosofiassa alkanutta aikakautta eli poststrukturalismia ja tutustumme monimuotoisen liikkeen johtohahmoihin. Luennoitsija TaM, HuK Jaakko Jekunen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Some-sanasto tutuksi

Näkökulmia some-ilmiöihin -luentosarjassa tarkastellaan sosiaalisen median ilmiöitä eri näkökulmista. Somen yhteiskunnalliset vaikutukset ovat merkittävät niin hyvässä kuin pahassa. Luennoitsija Maikku Sarvas. Opistotalo, Viola (Helsinginkatu 26) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keinoja työhyvinvoinnin edistämiseksi työntekijän näkökulmasta

Työhyvinvoinnin edistäminen työelämän murroksessa -luentosarjassa tarkastellaan työhyvinvoinnin merkitystä. Luennoitsija KK Essi Mäkelä. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Huomaammeko keskellä arkea, kuinka ilmasto muuttuu?

Ympäristönsuojelu? Mitä me suojelemme, miksi ja kenelle? -luentosarja. Ympäristöfilosofista merkitysten, arvojen ja moraalikysymysten tarkastelua. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ilmaston lämpeneminen – onko minun tai Suomen teoilla väliä?

Filosofiaklubissa keskustellaan ikuisista aiheista nykymaailmanmenossa. Vetäjä FM Lassi Raunio pohjustaa kunkin kerran alussa lyhyesti päivän aihetta. Keskusteluihin jaetaan lukuvinkkejä. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 25.3.

Värin ja valon maisema – suomalainen modernismi

Kulttuuriluento Pitäjänmäen–Konalan korttelikerhossa (Vähäntuvantie 4) klo 11–12.30. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Skagenin taiteilijasiirtokunta – skandinaavinen taiteilijayhteisö Tanskassa

Munkkiniemen palvelukeskuksen kulttuuriluennoilla esitellään kolme pohjoismaista taiteilijayhteisöä, joiden piirissä murrettiin akateemisen taiteen perinne, asetuttiin luonnon keskelle asumaan ja työskentelemään, kuvattiin arkea ja harjoitettiin ulkoilmamaalausta. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Munkkiniemen palvelukeskus (Laajalahdentie 30) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Demokraattiset maat eivät käy sotia toinen toisiaan vastaan

Demokratian piirteitä antiikista nykypäivään -luentosarja. Ajanlaskumme alun tienoilla ajatus kansanvallasta unohtui, ja siihen palattiin vasta Ranskan vallankumouksen myötä. Millaisia vaiheita demokratia on kokenut historian pyörteissä? Mistä tunnistaa toimivan demokratian? Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Picasso – primitivismi ja kubismi

Suuret modernin maalaustaiteen pioneerit -luentosarjassa esitellään modernin maalaustaiteen syntyyn merkittävästi vaikuttaneet ”uudet mestarit”. Väri ja sivellintekniikka, esittävä ja ei-esittävä taide sekä kaunis ja ruma uudistettiin modernissa maalaustaiteessa. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Itämerentalo, Majakka 2 (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Neitsyt Marian pyhiinvaellussaaret Tinos, Paros ja Amorgos

Kyproksen ja Kreikan saarten historia -luentosarjassa pohditaan, mitä löytyy aurinkorantojen taustalta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Itämerentalo, Majakka 1 (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perinteikäs Etelä

Italian valo- ja varjopuolia -luentosarja. Italia on monessa mielessä maanpäällinen paratiisi, mutta sillä on nurjatkin puolensa. Tutustumme monipuolisesti Italiaan ja sen alueellisiin ominaispiirteisiin sekä yhteiskunnallisiin ongelmiin. Luennoitsija FM Gianluca de Martino. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Pittoreski Arles

Etelä-Ranskan kulttuuriaarteet -luennoilla tutustutaan neljään historiallisesti kiinnostavaan kaupunkiin. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kielenvaihtokulma suomi/arabia

Haluaisitko osata sanoa perusasioita arabiaksi? Or would you like to have an opportunity to speak Finnish? Tule kielenvaihtokulmaan jakamaan osaamistasi! Come to learn languages over a cup of coffee! Ilmoittautuminen mielellään etukäteen puh. 040 565 6096. Maunula-talo, avoin oppimisympäristö, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.30–20.45. Ohjaajana Alaa Altamimi. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Il barocco a Milano – Barokki Milanossa

Il Barocco Caravaggiosta Tiepoloon, italialaista taidetta 1600- ja 1700-luvuilla -luentosarjassa tarkastellaan Roomassa tapahtunutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia. Luennoitsija taiteen maisteri Dmitri Zudov. Malmitalo, posliiniluokka (Ala-Malmintori 1) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 26.3.

Balkanin alueen keskiaikainen taide ja Ohridin koulukunta

Ikonitaiteen historia antiikista nykypäivään -luentosarjassa tarkastellaan ikonitaiteen kysymyksiä taidehistorian näkökulmasta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Laatikko- ja kasvimaaviljelyn salat

Viljele omat herkut -luentosarjassa kerrotaan ja neuvotaan, miten voit viljellä herkullisia hyötykasveja itse. Luennoitsija hortonomi, puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen. Pohjois-Haagan toimipiste, luokka 3/sali (Näyttelijäntie 14) klo 17–19.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Frankit, langobardit, saksit, burgundit

Euroopan kansat ja maat antiikista keskiajalle -luentosarjassa opitaan tuntemaan Euroopan kansat ja maat niiden historiallisen kehityksen kautta. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Anne Boylen – kuninkaan pakkomielle

Henrik VIII:n kolme ensimmäistä vaimoa: lasten äidit -luentosarjassa selvitetään, miten Henrik VIII:n kolmen ensimmäisen vaimon kohtalot kietoutuivat toisiinsa. Kuningas halusi eroon sekä ensimmäisestä että toisesta vaimostaan, mutta menetti kolmannen tahtomattaan. Luennoitsija TL Reeta Frosti. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Stoan sydänluento

Rohkeutta liikuntaan sydänpotilas! Luento järjestetään yhteistyössä Etelä-Suomen Sydänpiiri ry:n kanssa. Luennoitsija sydänfysioterapeutti Linda Ulenius. Stoa, musiikkisali (Turunlinnantie 1) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomentaja, tietokirjailija Kersti Juva, J. R. R. Tolkienia ja suomen kielen asiaa: Löytöretki suomeen

Maunula-talon kirjailijailloissa kirjailijat kertovat ja keskustelevat teoksistaan. Illan vieraana suomentaja, tietokirjailija Kersti Juva. Haastattelijana FM Päivi Hytönen. Yhteistyössä Maunulan kirjaston kanssa. Maunula-talo (Metsäpurontie 4) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 27.3.

Il barocco a Milano – barokki Milanossa

Il Barocco Caravaggiosta Tiepoloon, italialaista taidetta 1600- ja 1700-luvuilla -luentosarjassa tarkastellaan Roomassa tapahtunutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia. Luennoitsija taiteen maisteri Dmitri Zudov. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14, luokka 3/Sali) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Luonnon ihmeitä ja historiaa: Albanian matkailukohteet

Perjantain kulttuuriluennolla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Aleksanterin pääkaupunki Pella

Aleksanteri Suuren Kreikka -luentosarja. Nojatuolimatka Pohjois-Kreikkaan, myöhäisklassiseen Makedoniaan, Aleksanteri Suuren lapsuuden maisemiin. Luentoja siivittää runsas kuvitus. Luennoitsija FM, auktorisoitu opas Maarit Nieminen. Silkkikutomo, musiikkiluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Vararengas ja muut vempaimet. Mitä ottaisin mukaan? Minne menisin?

Pyörällä perille – pyöräretkeilyä lähelle ja kauemmas -luentosarja. Rohkaisevia tarinoita aloitteleville pyöräretkeilijöille ja vinkkejä kokeneille konkareille. Valmis paketti, suunniteltu reitti vai seikkailumatka sinne sun tänne? Luennoitsijat Mirja Priha ja Ilse Paetau. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikko 14

Maanantai 30.3.

Taidetta ja designia Helsingin kirkoissa

Löytöretkellä Helsingissä -luentosarjassa matkataan merkittävissä museoissa, kuuluisissa kirkoissa ja kansallisissa kulttuurilaitoksissa runsaan kuvamateriaalin kera. Luennoitsija FM Soili Poikonen. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

1980-luku: tukkaheviä telkkarissa

Heavy metal vasta-alkajille ja edistyneille -luentosarjassa käymme läpi hevimusiikin kulttuuri- ja teknologiahistoriaa bluesjuurista maailmanlaajuiseksi metalli-ilmiöksi suomiheviä unohtamatta. Luennoitsijat VTM Michael Halila ja FT Aaro Sahari. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17-18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Palkitut kotimaiset: Miekkailija

Ennen elokuvaa -luentosarjassa kuullaan asiantuntijan alustus illan elokuvasta Miekkailija (2015, ohj. Klaus Härö). Luennoitsija FT Harri Kilpi. Kanneltalon konserttisali (Klaneettitie 5) klo 17–17.45. Luennon jälkeen klo 18 elokuvan ilmaisnäytäntö. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Italiasta Portugaliin – Antonio Tabucchin teoksia

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Klaneettitie 5). Luennoitsija FM Pekka Kankainen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kambodžan historiaa kivikaudesta nykyaikaan

Kambodža – Kaakkois-Aasian hiomaton helmi -luentosarja käsittelee, miten kammottavasta lähimenneisyydestään kuuluisa Kambodža tarjoaa ennakkoluulottomalle matkailijalle unohtumattomia elämyksiä. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Juhla Maria Jotunin kunniaksi

Maria Jotuni 140 – vahva, rohkea kirjailija -luentosarjan päätösjuhla. Tervetuliaissanat, Maria Jotuni -seuran puheenjohtaja Eeva-Liisa Haimelin. Babylon-klovnin tervehdys, näyttelijä Minna Puolanto. Juhlapuhe, kirjailija Pertti Lassila. Lauluja näytelmästä Muuan Maria, Musiikkiteatteri Onnikka. Katkelma näytelmästä Kultainen vasikka, näyttelijä Heidi Herala. Tervehdys, piispa emerita Irja Askola. Loviisa Öhman – kertomus naisesta, näyttelijä Eeva-Liisa Haimelin. Talossa huojuvat, Tanssiteatteri Eri, tanssi Toni Laakkonen ja Karoliina Lummikko. Hilda Husso -monologi, näyttelijä Anja Pohjola. Keskustakirjasto Oodi, Maijansali (Töölönlahdenkatu 4) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Militaristisen isänmaallisuuden kyseenalaistajat: Haanpää, Linna, Rintala

Luennoilla käsitellään merkittävimpiä suomalaisia taidekiistoja 1870-luvulta 1960-luvulle ja niiden suhdetta kansalliseen projektiin. Ketä teokset loukkasivat ja miksi? Mitä seurauksia kiistoista oli? Luennoitsija FT Irma Tapaninen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kristinusko Puolaan, Preussiin ja Baltiaan

Liivinmaa, Viro, Liettua ja Puola antiikista ensimmäiseen maailmansotaan -luentosarjassa perehdytään Itämeren itäpuolen kansojen historiaan antiikin ajoista 1900-luvulle, runsaiden kuvien ja karttojen havainnollistamana. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Maria Tudor. Avioerolapsen tie Englannin valtaistuimelle

Tudoreita ja Stuarteja: kolmen kuningattaren kohtalot Brittein saarilla 1500-luvulla -luentosarjassa tutustumme kolmeen poikkeukselliseen kuningattareen Brittein saarilla aikana, jolloin naista ei pidetty sopivana hallitsijana. Luennoitsija TL Reeta Frosti. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 31.3.

Muotokuvat kertovat

Tarinoita ja ihmiskohtaloita tunnettujen ja vähemmän tunnettujen muotokuvien takaa. Luennoitsija FM Katja Weiland-Särmälä. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lyotard ja postmoderni

Ranskalainen poststrukturalismi -luentosarjassa käsittelemme 1960-luvun lopussa ranskalaisessa filosofiassa alkanutta aikakautta eli poststrukturalismia ja tutustumme monimuotoisen liikkeen johtohahmoihin. Luennoitsija TaM, HuK Jaakko Jekunen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Negatiivinen some

Näkökulmia some-ilmiöihin -luentosarjassa tarkastellaan sosiaalisen median ilmiöitä eri näkökulmista. Somen yhteiskunnalliset vaikutukset ovat merkittävät niin hyvässä kuin pahassa. Luennoitsija Maikku Sarvas. Opistotalo, Viola (Helsinginkatu 26) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Muuttuvan työelämän haasteet työhyvinvoinnille

Työhyvinvoinnin edistäminen työelämän murroksessa -luentosarjassa tarkastellaan työhyvinvoinnin merkitystä. Luennoitsija KK Essi Mäkelä. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mitä ympäristön suojelemiseksi pitäisi tietää?

Ympäristönsuojelu? Mitä me suojelemme, miksi ja kenelle? -luentosarja. Ympäristöfilosofista merkitysten, arvojen ja moraalikysymysten tarkastelua. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Filosofiaklubi

Filosofiaklubissa keskustellaan ikuisista aiheista nykymaailmanmenossa. Keskustelujen aiheet on päätetty yhdessä ensimmäisellä kerralla. Keskusteluihin jaetaan lukuvinkkejä edellisellä kerralla. Vetäjä FM Lassi Raunio pohjustaa kunkin kerran alussa lyhyesti päivän aihetta. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 1.4.

20-luku, Art deco ja modernismi

20-luvun lumo -luentosarjassa keskustellaan, mitä 1920-luvusta tulee mieleen. Oliko 1920-luvussa jotain erityistä? Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Pitkä Impro Helsinki: Ainutkertainen näytelmä

Pitkä Impro Helsinki esittää ainutkertaisen näytelmän, joka syntyy ”tässä ja nyt”. Sama ei toistu. Ohjaava opettaja Hanna Lekander. Impromuusikko Mika Perälä. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 19–20.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

1960–1980: Hippipsykedeliasta discohileisiin – Sikamessias, pulisongit ja vakosametti

Taiteen ja muotoilun 1900-luku -luentosarjassa käydään lennokkaasti läpi, kuinka 1900-luvun yhteiskunnalliset tapahtumat vaikuttivat aikansa taiteeseen, muotoiluun, muotiin, elokuviin ja arkkitehtuuriin. Luennoitsija TaM Tuija Ekegren. Itämerentalo, Majakka 2 (Tammasaarenlaituri 3B) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kreikan saaret ja toinen maailmansota

Kyproksen ja Kreikan saarten historia -luentosarjassa pohditaan, mitä löytyy aurinkorantojen taustalta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Itämerentalo, Majakka 1 (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Vivian Maier ja amerikkalainen katuvalokuvaus (Lastenhoitajan salainen elämä)

Näkökulmia valokuvataiteeseen -luentosarjassa valokuvan ilmiöitä käsitellään runsain kuvin ja analyysein, suhteutettuna niin historiaan kuin nykykuvaukseen. Luennoitsija Valokuvataiteen museon johtaja Elina Heikka. Suomen valokuvataiteen museo (Tallberginkatu 1 G) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Italian saaret

Italian valo- ja varjopuolia -luentosarja. Italia on monessa mielessä maanpäällinen paratiisi, mutta sillä on nurjatkin puolensa. Tutustumme monipuolisesti Italiaan ja sen alueellisiin ominaispiirteisiin sekä yhteiskunnallisiin ongelmiin. Luennoitsija FM Gianluca de Martino. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Nîmes ja Fréjus – roomalaisajan tunnelmaa

Etelä-Ranskan kulttuuriaarteet -luennoilla tutustutaan neljään historiallisesti kiinnostavaan kaupunkiin. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Muotokuvia tyylikausien valossa: 1500–1700-luvut

Luennoilla käsitellään Ruotsin maalaustaiteen historiaa keskiajalta 1900-luvun alun modernismiin. Lähtökohtana käsittelyssä on yhtäältä avata Ruotsin taidetta suhteessa kansainvälisiin taiteen ilmiöihin ja toisaalta peilata suomalaisen taiteen kehitykseen. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kielenvaihtokulma suomi/arabia

Haluaisitko osata sanoa perusasioita arabiaksi? Or would you like to have an opportunity to speak Finnish? Tule kielenvaihtokulmaan jakamaan osaamistasi! Come to learn languages over a cup of coffee! Ilmoittautuminen mielellään etukäteen puh. 040 565 6096. Maunula-talo, avoin oppimisympäristö, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.30–20.45. Ohjaajana Alaa Altamimi. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Il tardo barocco a Venezia – Myöhäisbarokki Venetsiassa

Il Barocco Caravaggiosta Tiepoloon, italialaista taidetta 1600- ja 1700-luvuilla -luentosarjassa tarkastellaan Roomassa tapahtunutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia. Luennoitsija taiteen maisteri Dmitri Zudov. Malmitalo, posliiniluokka (Ala-Malmintori 1) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tunne! -kuvataidenäyttely

Näyttelyssä on esillä työväenopiston kuvataiteen opiskelijoiden teoksia, jotka käsittelevät ja tutkivat maalauksen, piirustuksen ja valokuvauksen keinoin tunteiden ja tunnelmien maailmaa. Näyttely avoinna 2.4.–15.4.2020 ma–pe klo 9–19 ja la 10–19. Avajaiset klo 17–18.30 Caisan Galleria (Kaikukatu 4 B). Vapaa pääsy. Tiedustelut. 09 310 88610.

Torstai 2.4.

Thomas Cromwell historiassa ja fiktiossa (Hilary Cromwell -trilogian kolmas osa, 2020)

Ajankohtaista kirjallisuudesta -luentosarjassa tutustutaan kaunokirjallisuuden ajankohtaisiin aiheisiin ja uutuuskirjallisuuteen. Kirjoista kerrotaan ja keskustellaan. Tapahtuman vetäjä FM Lea Toivola. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Feofan Grek, Andrei Rublev ja muinaisvenäläinen ikoniperinne

Ikonitaiteen historia antiikista nykypäivään -luentosarjassa tarkastellaan ikonitaiteen kysymyksiä taidehistorian näkökulmasta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kasvihuoneessa viljely

Viljele omat herkut -luentosarjassa kerrotaan ja neuvotaan, miten voit viljellä herkullisia hyötykasveja itse. Luennoitsija hortonomi, puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen. Pohjois-Haagan toimipiste, luokka 3/sali (Näyttelijäntie 14) klo 17–19.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Muslimit ja kristityt varhaiskeskiajalla. Bysantti

Euroopan kansat ja maat antiikista keskiajalle -luentosarja. Opi tuntemaan Euroopan kansat ja maat niiden historiallisen kehityksen kautta. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Jane Seymour – täydellinen ja rakas vaimo

Henrik VIII:n kolme ensimmäistä vaimoa: lasten äidit -luentosarjassa selvitetään, miten Henrik VIII:n kolmen ensimmäisen vaimon kohtalot kietoutuivat toisiinsa. Kuningas halusi eroon sekä ensimmäisestä että toisesta vaimostaan, mutta menetti kolmannen tahtomattaan. Luennoitsija TL Reeta Frosti. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 3.4.

Il tardo barocco a Venezia – myöhäisbarokki Venetsiassa

Il Barocco Caravaggiosta Tiepoloon, italialaista taidetta 1600- ja 1700-luvuilla -luentosarjassa tarkastellaan Roomassa tapahtunutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia. Luennoitsija taiteen maisteri Dmitri Zudov. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14, luokka 3/Sali) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Pelkistetyn muotokielen maisema

Perjantain kulttuuriluennolla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Makedonian hautakaupunki Aigai (Vergina)

Aleksanteri Suuren Kreikka -luentosarja. Nojatuolimatka Pohjois-Kreikkaan, myöhäisklassiseen Makedoniaan, Aleksanteri Suuren lapsuuden maisemiin. Luentoja siivittää runsas kuvitus. Luennoitsija FM, auktorisoitu opas Maarit Nieminen. Silkkikutomo, musiikkiluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Oulunkylän kevätnäyttely

Oulunkylän kuvataideryhmien kevätnäyttely 3.4.–28.4.2020. Avoinna toimipisteen aukioloaikoina. Oulunkylätalo (Kylänvanhimmantie 25). Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lauantai 4.4.

Kitaristien kevätsoittajaiset

Lukukauden päätteeksi Malmin ja Opistotalon kitarakurssilaiset esiintyvät yhteisissä soittajaisissa. Ohjelmassa kitarakappaleita ja yhteislaulua. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 13–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sunnuntai 5.4.

Valokuvauksen sunnuntai

Avoin tapahtuma kaikille valokuvauksesta kiinnostuneille. Klo 13–14 Valokuvausnäyttelyn avajaiset ja taiteilijatapaaminen, Valokuvailmaisun projektipajan ryhmänäyttely Monikko. Klo 14–14.45 Valokuvan ajallisuus. Maiseman kerrostumista ajan kokemukseen, valokuvaaja Ismo Luukkonen. Klo 15.15–16 Valokuvieni synty, valokuvataiteilija Sandra Kantanen. Maunula-talo, Metsäpurosali (Metsäpurontie 4) klo 13–16.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.