Helsingin työväenopiston menovinkit 24.2.–7.3.2020

Ruoholahden Itämerentalossa paneudutaan helmikuun 28. päivä nuorten ja aikuisten univaikeuksiin. Unikouluttaja Johannes Kajava kertoo Melkein kaikki unesta -luennolla unettomuudesta ja unihäiriöistä sekä niiden hoidosta.

Viikko 9

Maanantai 24.2.

Ilmonet.fi uudistuu

Ilmonet.fi-ilmoittautumissivusto uudistui. Mikä muuttui? Miten löydät kurssisi ja tietosi sivustolla? Miten haetaan kursseja ja ilmoittaudutaan? Tietotekniikan opettaja Marjaana Lindqvist opastaa. Silkkikutomo, tietotekniikkaluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 15.30–16.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Metrolla museoon! Museokohteet metroreitin varrella Itäkeskuksesta Tapiolaan

Löytöretkellä Helsingissä -luentosarjassa matkataan merkittävissä museoissa, kuuluisissa kirkoissa ja kansallisissa kulttuurilaitoksissa. Luennoitsija FM Soili Poikonen. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kim Thúy: Ru sekä Vi

Pakomatka veneellä Vietnamista, uusi elämä Kanadassa, paluu aikuisena toisenlaiseen Vietnamiin. Kampin kirjallisuusluennot -sarjassa esitellään vahvoja ja rohkeita nykynaiskirjailijoita ja teoksia Maria Jotuni 140 -juhlakevään teeman mukaisesti. Luennoitsija FM Riitta Vaismaa. Kampin palvelukeskus, juhlasali (Salomonkatu 21 b) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suur-Inkvisiittorin kiusaukset: Dostojevskin Karamazovin veljesten uskonnonfilosofia

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Klaneettitie 5). Luennoitsija runoilija, VTM Olli Sinivaara. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keisarikunnan kulta-aika

Rooma – unohtumaton imperiumi -luentosarjassa tutustutaan Rooman imperiumin nousuun, kukoistukseen ja hajoamiseen. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tietoturvavinkit

Digivinkkejä kotikäyttäjille -luentosarja. Tietoiskuja puhelimen, tabletin ja tietokoneen käyttäjille. Tärkeimmät ja hyödyllisimmät ominaisuudet tutuiksi. Luennoitsija Minna Sundström. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 16–16.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Maria Jotunin maailma

Maria Jotuni 140 – vahva, rohkea kirjailija -luentosarja juhlistaa kirjailijaa ja hänen monipuolista työtään naisen aseman esiin nostajana Minna Canthin jalanjäljissä. Luennoitsija dosentti Mikko-Olavi Seppälä. Keskustakirjasto Oodi, Maijansali (Töölönlahdenkatu 4) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ilmastonmuutoksen ABC ja ruoan tuotanto

Nyt on pakko! Ilmastokriisi vyöryy päälle. Nuoret osoittavat mieltään kaduilla ja ovat ymmärrettävästi syvästi huolissaan tulevaisuudestaan. Meidän kaikkien on syytä tietää, missä mennään ja mitä pitää tehdä. Luennoitsija Climate Reality Leader, FT, MBA Anu Harkki. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Neuvostoliitto 1941

Miehitetty Eurooppa 1939–1945 -luentosarja. Luennolla käydään läpi sodan vaiheita ja miehitysten alkua kyseisessä maassa tai alueella, mutta lisäksi käsitellään miehityspolitiikkaa ja kansojen kohtaloita myös muualla. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ranskan vallankumous ja metrijärjestelmä

Mittaamisen historiaa -luentosarjassa käsitellään mittajärjestelmiä. Mitat, painot ja rahat ovat välineitä, joilla ihminen jäsentää olemistaan ja ympäristöään. Ne ovat sopimuksenvaraisia asioita, joilla on oma historiansa. Luennoitsija VTM, HuK Veli-Matti Huhta. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Afroditen kaupungit Korinthos, Pafos, Amathous ja Afrodisias

Antiikin mahtavat kaupungit -luentosarjassa tarkastelemme aihetta taiteellisesta näkökulmasta, historian käänteitä ja antiikin tarinoita unohtamatta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 25.2.

Avoin lukupiiri: Arkielämää, romaani

Avoimessa lukupiirissä käsitellään kirjailija Maria Jotunin teoksia. TeM Katariina Kaarlela alustaa ja sen jälkeen keskustellaan yhdessä. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ääriliikkeiden uusi aika

Kansalaisyhteiskunnan ääripäät: aktivismi ja populismi -luentosarja. Kansalaisyhteiskunnissa kohtaavat populistiset liikkeet ja kansalaisaktivismi. Yksittäisten mielenosoitusten taustalla on usein pidempiaikainen liikehdintä, joka mediassa jää käsittelemättä. Luennoitsija FM Leif Sundström. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Chopinin etydit Op. 25

Chopinin etydeistä -luentosarjassa tutustutaan säveltäjän kahteen etydikokoelmaan Op. 10 ja Op. 25. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lainaa tai osta e-kirja tai äänikirja

Tutustutaan netissä oleviin kirjojen lainaus- ja ostopalveluihin, joista voit ladata ja lukea tietokoneella, älypuhelimella ja tabletilla. Ota oma älypuhelin tai tabletti ja kirjastokortti mukaan. Luennoitsija Marjaana Lindqvist. Opistotalo, luokka 344 (Helsinginkatu 26) klo 10.30–12. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mediavaikuttamisen monet muodot

Lukutaitoja media- ja digimaailmaan -luentosarjassa havaintoesityksiä mediavaikuttamisen tekniikoista ja ilmiöistä. Tarkastellaan vihapuhetta, populismia ja kaupallista viestintää sekä tutkitaan, miten uutiset ja mediasisällöt leviävät digimaailmassa. Luennoitsija Sari Antikainen. Opistotalo, Viola (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hyvää vanhenemista edistävät tekijät keski-iässä

Kohti hyvää ja onnellista vanhuutta -luentosarjassa käsitellään, miten terveyttä ja hyvinvointia voi vaalia arjen valinnoilla, jotka edistävät myös hyvää toimintakykyistä vanhenemista. Luennoitsija terveystieteiden maisteri, fysioterapeutti Annele Urtamo. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

”Konstantiniyye”, sulttaanien unelma

Istanbulin värikäs menneisyys esihistoriasta nykypäivään. Taidepainotteinen Byzantionista Konstantinopoliksi ja Istanbuliksi -luentosarja uusien tutkimustulosten pohjalta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Luonto, musiikki ja eroottinen elämä

Max Weber ja länsimaisen ihmisen elämänohjaus -luentosarja. Millainen on rationalismin ja kapitalismin muokkaama länsimainen ihminen? Millainen etiikka ohjaa tämän toimintaa ja miten se eroaa muiden kulttuurien edustajista? Luennoitsija VTT, dosentti Markku Koivusalo. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 26.2.

Carl ja Karin Larsson – Grezin taiteilijayhteisöstä Sundborniin

Munkkiniemen palvelukeskuksen kulttuuriluennoilla esitellään kolme pohjoismaista taiteilijayhteisöä, joiden piirissä murrettiin akateemisen taiteen perinne, asetuttiin luonnon keskelle asumaan ja työskentelemään, kuvattiin arkea ja harjoitettiin ulkoilmamaalausta. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Munkkiniemen palvelukeskus (Laajalahdentie 30) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mika Waltarin, Helvi Hämäläisen ja Elvi Sinervon Helsinki

1920-lukua kirjallisuudessa meillä ja muualla -luentosarjassa kerrotaan, miten runous ja proosa uudistuivat ja miten aikakauden aatteet vaikuttivat kirjallisuuteen. Luennoitsija kirjailija, FM Jani Saxell. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

20-luku, politiikka ja yhteiskunta

20-luvun lumo -luentosarjassa keskustellaan, mitä 1920-luvusta tulee mieleen. Oliko 1920-luvussa jotain erityistä? Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Pitkä Impro Helsinki: Ainutkertainen näytelmä

Pitkä Impro Helsinki esittää ainutkertaisen näytelmän, joka syntyy ”tässä ja nyt”. Sama ei toistu. Ohjaava opettaja Hanna Lekander. Impromuusikko Mika Perälä. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 19–20.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Apollonin saari Delos sekä antiikin myytit Kreikan saarilla

Kyproksen ja Kreikan saarten historia -luentosarjassa pohditaan, mitä löytyy aurinkorantojen taustalta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Itämerentalo, Majakka 1 (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Taitavista kiveniskijöistä taitaviksi maalareiksi. Miten ja miksi?

Kulttuurikulma: Ihmisen synty ja kehitys -luentosarja. Harva se viikko julkisuuteen tulee uusia tietoja löydöistä, jotka muuttavat käsitystämme ihmisen varhaisesta kehityksestä. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

1992: Mafian sodanjulistus valtiolle

Italian poliittisia mysteereitä -luentosarja. Haluatko sukeltaa Italian modernin poliittisen historian synkimpiin ja osin ratkaisemattomiin salaisuuksiin? Tutustumme tapausten taustoihin ja niissä vaikuttaneiden henkilöiden rooleihin. Luennoitsija FM Gianluca de Martino. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Verinen 1900-luku ja nykyhetken haasteet

Kaunis ja kovaosainen Algeria -luentosarja. Afrikan suurin maa Algeria on paljon muutakin kuin mahtavaa Saharaa. Maan historia on myrskyisä, ja sieltä löytyy maailmanluokan kulttuurikohteita niin roomalais- kuin arabiajaltakin. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mollisävyisen ekspressionismin maisema

Suomalaisten modernistien maisema -luentosarjassa tutustutaan suomalaisten taiteilijoiden maisemiin yhteiskunnan nykyaikaistuessa. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Palvelutalo Rudolf (Rudolfintie 17–19) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tekstinkäsittelyn perusteet Google Docsilla

Google Docs on Googlen kehittämä maksuton toimisto-ohjelmisto, joka pitää sisällään myös tekstinkäsittelyohjelman. Tutustumme tekstinkäsittelyn perusteisiin. Yhteistyössä Itäkeskuksen kirjaston kanssa. Stoa, tietotekniikkaluokka (Turunlinnantie 1) klo 9–11.30. Ilmoittautuminen Helmet-sivustolla www.helmet.fi/itakeskuksenkirjasto tai kirjastossa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kielenvaihtokulma suomi/arabia

Haluaisitko osata sanoa perusasioita arabiaksi? Or would you like to have an opportunity to speak Finnish? Tule kielenvaihtokulmaan jakamaan osaamistasi! Come to learn languages over a cup of coffee! Ilmoittautuminen mielellään etukäteen puh. 040 565 6096. Maunula-talo, avoin oppimisympäristö, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.30–20.45. Ohjaajana Alaa Altamimi. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 27.2.

Germaanisodat. Juutalaiset ja kristinusko

Euroopan kansat ja maat antiikista keskiajalle -luentosarja. Opi tuntemaan Euroopan kansat ja maat niiden historiallisen kehityksen kautta. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Meditaatio – vakaana elämän myrskyissä tietoisesti

Mindfulness auttaa tiedostamaan ja lievittämään epäsuotuisia emootioita. Se auttaa olemaan läsnä, kosketuksessa positiivisten ilmiöiden kanssa ja olemaan taitava epäsuotuisten ilmiöiden kanssa. Luento sisältää meditaatioharjoituksia. Luennoitsija Le Linh. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lapsuus- ja nuoruusvuodet Skotlannin kuninkaana

Jaakko I ja Iso-Britannian synty -luentosarjassa kerrotaan, miten vuonna 1603 Englannin valtaistuimelle nousi Skotlannin kuningas, josta tuli Englannin Jaakko I. Luennoitsija TL Reeta Frosti. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Nina Honkanen: Pohjakosketus (2019)

Vuotalon kirjailijailloissa kirjailijat kertovat ja keskustelevat teoksistaan. Haastattelijana kirjailija FM Jani Saxell. Yhteistyössä Vuosaaren kirjaston kanssa. Vuosaari, Vuotalon kirjasto (Mosaiikkitori 2) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Esikasvata omat taimet

Kukkaterapiaa omalta pihalta -luentosarja. Kukkien kasvatus ja hoito on hyvinvointia lisäävä harrastus, joka tuottaa iloa varhaisesta keväästä talven tuloon asti. Luennoitsija hortonomi, puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 28.2.

La scultura barocca – Barokin veistotaide

Il Barocco Caravaggiosta Tiepoloon, italialaista taidetta 1600- ja 1700-luvulla -luentosarjassa tarkastellaan Roomassa tapahtunutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia. Luennoitsija taiteen maisteri Dmitri Zudov. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14, luokka 3/Sali) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Brasilia – suuntaansa etsivä Etelä-Amerikan jättiläinen

Perjantain kulttuuriluennolla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija dosentti Ville Jalovaara. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Venäläisestä pianomusiikista: Rahmaninov, Šostakovitš ja Prokofjev

Katsauksia pianomusiikin historiaan -luentosarjassa tutustutaan pianomusiikin lukuisiin eri lajeihin, kuten sonaattiin, konserttoon, etydiin, fantasiaan, nokturnoon ja kamarimusiikkiin, jossa pianolla on tärkeä osuus. Luennoitsija MuM Ilkka Boehm. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Melkein kaikki unesta

Unikouluttaja Johannes Kajavan luento nuorten ja aikuisten univaikeuksista ja niiden hoitamisesta.

Itämerentalo, Majakka 1 (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Vincent van Gogh – väriä, tunnetta ja energiaa

Suuret modernin maalaustaiteen pioneerit -luentosarjassa esitellään modernin maalaustaiteen syntyyn merkittävästi vaikuttaneet ”uudet mestarit”. Väri ja sivellintekniikka, esittävä ja ei-esittävä taide sekä kaunis ja ruma uudistettiin modernissa maalaustaiteessa. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Itämerentalo, Majakka 2 (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lauantai 29.2.

Urheiluyhteiskunta

Antiikin alkeet -luennoilla tutustutaan antiikin kulttuuriin, historiaan ja jälkivaikutuksiin teemoittain. Luennoitsija Saara Kauppinen. Opistotalo, kieliluokka (Helsinginkatu 26) klo 11–12.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikko 10

Maanantai 2.3.

Koti täynnä taidetta ja tunnelmaa – Helsingin kotimuseoiden helmet

Löytöretkellä Helsingissä -luentosarjassa matkataan merkittävissä museoissa, kuuluisissa kirkoissa ja kansallisissa kulttuurilaitoksissa runsaan kuvamateriaalin kera. Luennoitsija FM Soili Poikonen. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Miki Liukkosen epäsuomalainen proosa

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Klaneettitie 5). Luennoitsija kirjailija, BA Esa Mäkijärvi. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Talouslamaa ja itsenäistyviä provinsseja

Rooma – unohtumaton imperiumi -luentosarjassa tutustutaan Rooman imperiumin nousuun, kukoistukseen ja hajoamiseen. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Maria Jotunin kirjailijuus aikansa kirjallisella kentällä

Maria Jotuni 140 – vahva, rohkea kirjailija -luentosarja juhlistaa kirjailijaa ja hänen monipuolista työtään naisen aseman esiin nostajana Minna Canthin jalanjäljissä. Luennoitsija dosentti Kukku Melkas. Keskustakirjasto Oodi, Maijansali (Töölönlahdenkatu 4) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ilmastopäästöt laskuun – miten nopeasti ja miten meidän pitää muuttua?

Nyt on pakko! Ilmastokriisi vyöryy päälle. Nuoret osoittavat mieltään kaduilla ja ovat ymmärrettävästi syvästi huolissaan tulevaisuudestaan. Meidän kaikkien on syytä tietää, missä mennään ja mitä pitää tehdä. Luennoitsijajohtava konsultti (ilmasto ja vastuullisuus) Sini Harkki, Tekir Oy. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Italia 1943

Miehitetty Eurooppa 1939–1945 -luentosarja. Luennolla käydään läpi sodan vaiheita ja miehitysten alkua kyseisessä maassa tai alueella, mutta lisäksi käsitellään miehityspolitiikkaa ja kansojen kohtaloita myös muualla. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Maria Jotunin komediat Miehen kylkiluu, Tohvelisankarin rouva ja Kultainen vasikka

Maria Jotuni 140 – vahva, rohkea kirjailija -teemaan liittyvät luennot käsittelevät Maria Jotunin ja nykynaiskirjailijoiden esiin nostamia aiheita. Luennoitsija TeM Katariina Kaarlela. Kontulan palvelukeskus, juhlasali (Kontukuja 5) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Palstametrien kuningas ja romanttinen miekankalke

Miekkoja, romantiikkaa ja juonittelua – Kolmen muskettisoturin kulttuurihistoriaa -luentosarjassa käsitellään Alexandre Dumasin vuonna 1844 luomaa kirjaa muskettisotureista ja sen jatko-osia. Kuka oli Dumas, keitä olivat muskettisoturit ja mikä on kirjojen valtaisan suosion salaisuus? Luennoitsija VTM, HuK Veli-Matti Huhta. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Syyrian Palmyra, Damaskos ja apostoli Pietarin Antiokia

Antiikin mahtavat kaupungit -luentosarjassa tarkastelemme aihetta taiteellisesta näkökulmasta, historian käänteitä ja antiikin tarinoita unohtamatta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 3.3.

Suomalaisissa kouluissa opiskellaan englantia, ruotsia, saksaa, venäjää. Miten nämä kielet eroavat toisistaan?

Euroopan kielten eroja ja yhtäläisyyksiä -luentosarjassa pohditaan, mikä on Euroopan kielissä yhtäläistä, mikä erilaista ja miksi. Vastauksia kieliä opiskelevien kysymyksiin sekä pieniä vinkkejä eri kielten vaikeuksien selättämiseen. Luennoitsija FM Lauri Marjamäki. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Naisten protestit

Kansalaisyhteiskunnan ääripäät: aktivismi ja populismi -luentosarja. Kansalaisyhteiskunnissa kohtaavat populistiset liikkeet ja kansalaisaktivismi. Yksittäisten mielenosoitusten taustalla on usein pidempiaikainen liikehdintä, joka mediassa jää käsittelemättä. Luennoitsija VTM Satu Sundström. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mediasisältöjen leviäminen ja levittäminen

Lukutaitoja media- ja digimaailmaan -luentosarjassa havaintoesityksiä mediavaikuttamisen tekniikoista ja ilmiöistä. Tarkastellaan vihapuhetta, populismia ja kaupallista viestintää sekä tutkitaan, miten uutiset ja mediasisällöt leviävät digimaailmassa. Luennoitsija Sari Antikainen. Opistotalo, Viola (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Voimaa vuosiin liikunnalla ja ravitsemuksella

Kohti hyvää ja onnellista vanhuutta -luentosarjassa käsitellään, miten terveyttä ja hyvinvointia voi vaalia arjen valinnoilla, jotka edistävät myös hyvää toimintakykyistä vanhenemista. Luennoitsija terveystieteiden maisteri, fysioterapeutti Annele Urtamo. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Don Carlos

Verdin neljä viimeistä oopperaa -luentosarja esittelee Giuseppe Verdin (1813–1901) neljän viimeisen oopperan Don Carloksen, Aidan, Othellon ja Falstaffin juonen ja musiikin. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Pilvipalvelut tutuiksi

Luennolla käsitellään, mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan ja mihin niitä käytetään. Ota mukaan oma puhelin tai tabletti. Luennoitsija tietokoneopettaja Marjaana Lindqvist. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Konstantinopolista Istanbuliksi, turkkilaiseksi suurkaupungiksi

Istanbulin värikäs menneisyys esihistoriasta nykypäivään. Taidepainotteinen Byzantionista Konstantinopoliksi ja Istanbuliksi -luentosarja uusien tutkimustulosten pohjalta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mitä tarkoitamme, kun puhumme luonnosta tai ympäristöstä?

Ympäristönsuojelu? Mitä me suojelemme, miksi ja kenelle? -luentosarja. Ympäristöfilosofista merkitysten, arvojen ja moraalikysymysten tarkastelua. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 4.3.

20-luku, tiede ja teknologia

20-luvun lumo -luentosarjassa keskustellaan, mitä 1920-luvusta tulee mieleen. Oliko 1920-luvussa jotain erityistä? Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Paul Gauguin – unelmia luonnosta

Suuret modernin maalaustaiteen pioneerit -luentosarjassa esitellään modernin maalaustaiteen syntyyn merkittävästi vaikuttaneet ”uudet mestarit”. Väri ja sivellintekniikka, esittävä ja ei-esittävä taide sekä kaunis ja ruma uudistettiin modernissa maalaustaiteessa. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Itämerentalo, Majakka 2 (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Korfu ja muut Joonian saaret antiikista nykypäivään

Kyproksen ja Kreikan saarten historia -luentosarjassa pohditaan, mitä löytyy aurinkorantojen taustalta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Itämerentalo, Majakka 1 (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kreikkalaiset valtiomuodot

Demokratian piirteitä antiikista nykypäivään -luentosarja. Millaisia vaiheita demokratia on kokenut historian pyörteissä? Mistä tunnistaa toimivan demokratian? Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Katsaus Italian kulttuuriin ja yhteiskunnalliseen tilaan

Italian valo- ja varjopuolia -luentosarja. Italia on monessa mielessä maanpäällinen paratiisi, mutta sillä on nurjatkin puolensa. Tutustumme monipuolisesti Italiaan ja sen alueellisiin ominaispiirteisiin sekä yhteiskunnallisiin ongelmiin. Luennoitsija FM Gianluca de Martino. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Facebookin käyttö

Harjoittelemme Facebookin peruskäyttöä. Kurssi soveltuu Facebookia jo vähän käyttäneille. Osallistujilla tulee olla Facebook-tili luotuna. Yhteistyössä Itäkeskuksen kirjaston kanssa. Stoa, tietotekniikkaluokka (Turunlinnantie 1) klo 9–12.30. Ilmoittautuminen Helmet-sivustolla www.helmet.fi/itakeskuksenkirjasto tai kirjastossa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kulttuurikulma: Keskitysleirit natsi-Saksassa

Saksan keskitysleireissä kuoli toisen maailmansodan aikana miljoonia ihmisiä. Luennolla kerrotaan, miten nämä hirviömäiset rakennelmat syntyivät ja kehittyivät. Luennoitsija kirjailija Esa Mäkijärvi. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kirjailija Riikka Ala-Harja: En Saab

Malmitalon kirjailijavieraat kertovat ja keskustelevat teoksistaan. Haastattelijana kirjailija FM Jani Saxell. Yhteistyössä Malmin kirjaston kanssa. Malmin kirjasto (Ala-Malmin tori 1) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 5.3.

Virolainen kirjailija Jaan Kross – 100 vuotta

Ajankohtaista kirjallisuudesta -luentosarjassa tutustutaan kaunokirjallisuuden ajankohtaisiin aiheisiin ja uutuuskirjallisuuteen. Kirjoista kerrotaan ja keskustellaan. Tapahtuman vetäjä suomentaja, FM Juhani Salokannel. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Varhaiskristilliset mosaiikit Makedoniasta Ravennaan

Ikonitaiteen historia antiikista nykypäivään -luentosarjassa tarkastellaan ikonitaiteen kysymyksiä taidehistorian näkökulmasta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Rooman kansalaisuus ja roomalaistaminen. Kansat Rooman rajoilla

Euroopan kansat ja maat antiikista keskiajalle -luentosarja. Opi tuntemaan Euroopan kansat ja maat niiden historiallisen kehityksen kautta. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kolmen valtion hallitsijana Lontoossa

Jaakko I ja Iso-Britannian synty -luentosarjassa kerrotaan, miten vuonna 1603 Englannin valtaistuimelle nousi Skotlannin kuningas, josta tuli Englannin Jaakko I. Luennoitsija TL Reeta Frosti. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Parveke paratiisiksi

Kukkaterapiaa omalta pihalta -luentosarja. Kukkien kasvatus on hyvinvointia lisäävä harrastus, joka tuottaa iloa varhaisesta keväästä talven tuloon asti. Luennoitsija hortonomi, puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 6.3.

Il barocco siciliano – sisilialainen barokki

Il Barocco Caravaggiosta Tiepoloon, italialaista taidetta 1600- ja 1700-luvulla -luentosarjassa tarkastellaan Roomassa tapahtunutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia. Luennoitsija taiteen maisteri Dmitri Zudov. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14, luokka 3/Sali) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lauantai 7.3.

Sveitsi 2020

Sveitsi on liittovaltio, joka koostuu 26 kantonista. Siellä on neljä virallista kieltä ja yli kahdeksan miljoonaa asukasta, joista yli kaksi miljoonaa on ulkomaan kansalaisia. Puhujina everstiluutnantti Seppo Haario, suurlähettiläs Alpo Rusi ja lehtiavustaja Inkeri Stucki. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 12.30–16.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.