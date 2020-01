Helsingin työväenopiston menovinkit 27.1.–8.2.2020

Opistotalossa alkaa 4. helmikuuta kansalaisaktivismia ja populistisia liikkeitä käsittelevä luentosarja. Sarjassa tutustutaan muun muassa kliktivismiin, ääriliikkeiden uuteen aikaan sekä naisten protesteihin.

Viikko 5

Maanantai 27.1.

Miljöömuotokuvia ja näyttelijättäriä: ranskalaista realismia

Suomalaisia muotokuvamaalareita -luentosarjassa esitellään, miten suomalainen muotokuva on kuvatyyppinä, ylellisyysesineenä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä muuttunut ajan saatossa. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14, luokka 3/Sali) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Pohjola 1940

Miehitetty Eurooppa 1939–1945 -luentosarjassa käydään läpi sodan vaiheita ja miehitysten alkua kyseisessä maassa tai -alueella, mutta lisäksi käsitellään miehityspolitiikkaa ja kansojen kohtaloita myös muualla. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kiinalaiset nobelistit

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Klaneettitie 5). Luennoitsija FM Eero Suoranta. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kun kylpy oli kauhistus

Tauteja, vaivoja ja vallankäyttöä – sairauden ja terveyden kulttuurihistoriaa -luentosarja. Sairaus ja terveys ovat sidoksissa tieteen kehitykseen ja valtaan. Muuttuvat käsitykset taudeista ja terveistä elämäntavoista, puhtaudesta ja likaisuudesta määräävät historian kulun. Ne määrittävät myös yksilön paikan maailmassa. Luennoitsija VTM, HuK Veli-Matti Huhta. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Pyhän Demetrioksen Thessalonika ja Ohrid, ”Balkanin Jerusalem”

Antiikin mahtavat kaupungit -luentosarjassa tarkastellaan aihetta taiteellisesta näkökulmasta, historian käänteitä ja antiikin tarinoita unohtamatta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Rakkaus ja sota -elokuvanäytös

Lyhennetty Rakkaus ja sota -dokumenttielokuva Helena Eevasta, Karjalan evakosta ja laulujen sanoittajasta. Elokuvan esittelee ohjaaja ja käsikirjoittaja Erkki Seiro. Kinaporin monipuolinen palvelukeskus (Kinaporinkatu 9 A) klo 13–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiedostohallinnan keinoja ja apulaisia – iPad/iPhone

Luennot AppleMac-, iPad- tai iPhone-käyttäjille. Luennoitsija Mika Mikkola. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Naisyrittäjät varhaisista pyykkäreistä digiosaajiin

Naiset Helsinkiä rakentamassa -luentosarjassa esitellään yhteiskuntaa monin eri tavoin rakentaneita naisia, jotka ovat toimineet politiikassa, järjestöissä ja yrittäjinä. Luennoitsija FT Maritta Pohls. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Taistelut puunilaisia vastaan ja kirjallisuuden syntyvaiheet

Rooma – unohtumaton imperiumi -luentosarjassa tutustutaan Rooman imperiumin nousuun, kukoistukseen ja hajoamiseen. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mobiilivinkit

Digivinkkejä kotikäyttäjille -luentosarja. Tietoiskuja puhelimen, tabletin ja tietokoneen käyttäjille. Tärkeimmät ja hyödyllisimmät ominaisuudet tutuiksi. Luennoitsija Minna Sundström. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 16–16.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 28.1.

Konstantinopolin kukoistuskausi ennen neljättä ristiretkeä

Istanbulin värikäs menneisyys esihistoriasta nykypäivään. Taidepainotteinen Byzantionista Konstantinopoliksi ja Istanbuliksi -luentosarja uusien tutkimustulosten pohjalta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tieteen elämä ja elämä tieteessä

Max Weber ja länsimaisen ihmisen elämänohjaus -luentosarja. Millainen on rationalismin ja kapitalismin muokkaama länsimainen ihminen? Millainen etiikka ohjaa tämän toimintaa ja miten se eroaa muiden kulttuurien edustajista? Luennoitsija VTT, dosentti Markku Koivusalo. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Uutisia, valeuutisia, journalismia

Medialukutaidot haltuun -luentosarjassa kerrotaan, miten internetin ja median sisältöjä voi tulkita ja arvioida kriittisesti. Mediayleissivistys lisää tietoyhteiskunnassa välttämätöntä ennakkoluulottomuutta ja epävarmuuden sietokykyä. Luennoitsija Sari Antikainen. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mitä on filosofia? – Arvot ja eettisyys (1940–1950)

”Se ei ainakaan voisi olla avaruudessa” – Uuno Saarnion elämä ja filosofia -luentosarjassa esitellään Uuno Saarnio (1896–1977) matemaatikko, filosofi ja kirjastomies. Hänen omintakeinen filosofiansa on Suomessa verraten tuntematonta, vaikka maailmalla hyvinkin arvostettua. Luennoitsija opetusneuvos Tapio Ahokallio. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Madame Minna Craucherin seurapiiri

Saksalaisen Babylon Berlin -rikosdraamasarjan innoittamana tarkastelemme 1920-luvun paheellista Helsinkiä. Luennoitsija FT Irma Tapaninen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Orfeus

Monteverdin oopperat Orfeus ja Poppean kruunaaminen -luentosarja esittelee Claudio Monteverdin (1567–1643) tuotantoa. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Euroopan kielten sukulaisuus ja kielten opiskelu

Euroopan kielten eroja ja yhtäläisyyksiä -luentosarjassa pohditaan, mikä on Euroopan kielissä yhtäläistä, mikä erilaista ja miksi? Vastauksia kieliä opiskelevien kysymyksiin sekä pieniä vinkkejä eri kielten vaikeuksien selättämiseen. Luennoitsija FM Lauri Marjamäki. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 29.1.

Fréjus ja Nîmes, ”Ranskan Rooma”

Kulttuuriluento Pitäjänmäen–Konalan korttelikerhossa (Vähäntuvantie 4) klo 11–12.30. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hyväntekeväisyysneuleet

Neulomme lahjoituslangoista sukkia, lapasia, pipoja, keskosten vaatteita ja peittoja apua tarvitseville. Neuleet lahjoitetaan eteenpäin SPR:n ja Hope-järjestön kautta. Pohjois-Haagan toimipiste, käsityöluokka (Näyttelijäntie 14) klo 13.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

1900–1920: Avignonin naiset ja mykkäelokuvia

Taiteen ja muotoilun 1900-luku -luentosarjassa käydään lennokkaasti läpi, kuinka 1900-luvun yhteiskunnalliset tapahtumat vaikuttivat aikansa taiteeseen, muotoiluun, muotiin, elokuviin ja arkkitehtuuriin. Luennoitsija TaM Tuija Ekegren. Itämerentalo, Majakka (Tammasaarenlaituri 3B) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

1969–1982: Terrorismin ”Lyijyn vuodet”

Italian poliittisia mysteereitä -luentosarja. Haluatko sukeltaa Italian modernin poliittisen historian synkimpiin ja osin ratkaisemattomiin salaisuuksiin? Tutustumme tapausten taustoihin ja niissä vaikuttaneiden henkilöiden rooleihin. Luennoitsija FM Gianluca de Martino. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kauneimmat roomalaiskaupungit: Timgad ja Cuicul

Kaunis ja kovaosainen Algeria -luentosarja. Afrikan suurin maa Algeria on paljon muutakin kuin mahtavaa Saharaa. Maan historia on myrskyisä, ja sieltä löytyy maailmanluokan kulttuurikohteita niin roomalais- kuin arabiajaltakin. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Rooman myyttinen synty

Kulttuurikulma: Antiikin myytit -luentosarja. Antiikin myytit ovat vuosisatojen ajan vaikuttaneet länsimaisessa kulttuurissa ja taiteessa, niin kirjallisuudessa kuin kuvataiteissa. Luennoitsija FT Marja-Leena Hänninen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Pelkistetyn muotokielen maisema

Suomalaisten modernistien maisema -luentosarjassa tutustutaan suomalaisten taiteilijoiden maisemiin yhteiskunnan nykyaikaistuessa. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Palvelutalo Rudolf (Rudolfintie 17–19) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kirjailija Antti Rönkä: Jalat ilmassa

Malmitalon kirjailijavieraat kertovat ja keskustelevat teoksistaan. Haastattelijana kirjailija FM Jani Saxell. Yhteistyössä Malmin kirjaston kanssa. Malmin kirjasto (Ala-Malmin tori 1) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kielenvaihtokulma suomi/arabia

Haluaisitko osata sanoa perusasioita arabiaksi? Or would you like to have an opportunity to speak Finnish? Tule kielenvaihtokulmaan jakamaan osaamistasi! Come to learn languages over a cup of coffee! Ilmoittaudu mielellään etukäteen puh. 040 565 6096. Maunula-talo, avoin oppimisympäristö, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.30–20.45. Ohjaaja Alaa Altamimi. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Katherine Mansfield – 1920-luvun henkilöitymä

1920-lukua kirjallisuudessa meillä ja muualla -luentosarjassa kerrotaan, miten runous ja proosa uudistuivat ja miten aikakauden aatteet vaikuttivat kirjallisuuteen. Luennoitsija MA Sari Pauloma. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Orjuus ja sisällissota

Teekutsuista Trumpiin: Yhdysvaltojen historiaa -luentosarja. Yhdysvaltojen presidenttivaalivuoden esivaalit alkavat jo helmikuussa. Käymme läpi Yhdysvaltojen historiaa tavoitteena selvittää, miten amerikkalaiset ymmärtävät itsensä ja muun maailman. Luennoitsija VTM Michael Halila. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 30.1.

Johannes Vermeer: Taiteen allegoria ja Rachel Ruysch: Kukka-asetelma

Maalaustaiteen merkkiteoksia -luentosarjan jokaisella luennolla käsitellään kaksi taiteen mestariteosta. Miksi teokset ovat merkittäviä? Mitä ne kertovat omasta ajastaan ja miten ne ovat muuttaneet taiteen historiaa? Luennoitsija FM Leena Reinilä. Kanneltalo, auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Näin kompostoit

Ekologinen piha -luentosarjassa opitaan ympäristöystävällisen pihan ja puutarhan hoidon perusteet, ohjeet ja käytännön vinkit. Luennoitsija hortonomi, puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Henriikka Tavin Tellervo (2019) ja Eeva Turusen Neiti U muistelee niin sanottua ihmissuhdehistoriaansa (2018) – nykyproosa koomisten naishahmojen perinteessä

Ajankohtaista kirjallisuudesta -luentosarjassa tutustutaan kaunokirjallisuuden ajankohtaisiin aiheisiin ja uutuuskirjallisuuteen. Kirjoista kerrotaan ja keskustellaan. Luennoitsija TeM Katariina Kaarlela. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kivikaudesta pronssikauteen

Britannian esihistoria -luentosarja. Britannia on esihistorian aikana ollut toisaalta syrjäinen Euroopan kolkka, toisaalta se on kehittänyt Euroopan vaikuttavimpia muinaisia nähtävyyksiä, esimerkkinä Stonehenge. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Destinations 2/6 Victoria

Neliosainen englanninkielinen interaktiivinen luentosarja Australiasta. Luennoitsija Timo Stanford. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kaupunkivaltiot. Puunilaiset, helleenit, iberialaiset, traakialaiset

Euroopan kansat ja maat antiikista keskiajalle -luentosarja. Opi tuntemaan Euroopan kansat ja maat niiden historiallisen kehityksen kautta. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 31.1.

L’architettura barocca – Barokin arkkitehtuuri

Il Barocco Caravaggiosta Tiepoloon, italialaista taidetta 1600- ja 1700-luvuilla -luentosarjassa tarkastellaan Roomassa tapahtunutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia. Luennoitsija taiteen maisteri Dmitri Zudov. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14, luokka 3/Sali) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Liszt: Soolopianoteoksista, etydeistä ja pianokonsertoista

Katsauksia pianomusiikin historiaan -luentosarjassa tutustutaan pianomusiikin lukuisiin eri lajeihin, kuten sonaattiin, konserttoon, etydiin, fantasiaan, nokturnoon ja kamarimusiikkiin, jossa pianolla on tärkeä osuus. Luennoitsija MuM Ilkka Boehm. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Saksa – kaipuu historiaan ja maisemaan

Valistusajasta romantiikkaan – eurooppalaisia kuvataiteen ilmiöitä -luennoilla tutustutaan rokokoon, uusklassismin ja romantiikan ilmentymiin Euroopan eri maiden kuvataiteessa. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Silkkikutomo, musiikkiluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Rakkaus ja sota -elokuvanäytös

Lyhennetty dokumenttielokuva Helena Eevasta, Karjalan evakosta ja laulujen sanoittajasta. Elokuvan esittelee ohjaaja ja käsikirjoittaja Erkki Seiro. Kustaankartanon palvelukeskus, E-talo (Kivalterintie 16) klo 12–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kulttuurisota Puolassa – osa II

Perjantain kulttuuriluennolla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FM, suomentaja Päivi Paloposki. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lauantai 1.2.

Paperikukkia ja -sydämiä ystävälle

Tehdään paperista taittelemalla kukkia ja sydämiä hyödyntämällä käytöstä poistettuja kirjoja. Opettajana Eija Pouttu. Töölön kirjasto, Mika Waltarin sali (Topeliuksenkatu 6) klo 10.15–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Työväenopiston orkesterifestarit

Orkesterifestareilla esiintyvät opiston orkesterit ja soitinyhtyeet. Ensimmäistä kertaa järjestettävät festarit antavat kuulijalle suuren voimannäytteen opiston eri orkestereista ja soitinyhtyeistä. Esiintymässä World Music Ensemble, Saksofoniyhtye, Swing- ja Soulyhtye ja Tanssiorkesteri Rubato. Orkesterinjohto ja yhtyeiden ohjaus Javier Sanchez, Tony Wallius ja Mari Talala. Tapahtuman vetäjä Veli-Antti Koivuranta. Maunula-talo (Metsäpurontie 4) klo 16–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikko 6

Maanantai 3.2.

Sisäistä tunnetta ja kaksoismuotokuvia: symbolismia kasvoissa

Suomalaisia muotokuvamaalareita -luentosarjassa esitellään, miten suomalainen muotokuva on kuvatyyppinä, ylellisyysesineenä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä muuttunut ajan saatossa. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14, luokka 3/Sali) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kirjailija Minna Lindgren

Kanneltalon kirjailijavierasta haastattelee kirjastovirkailija Tuulikki Kuurne. Kanneltalo, aula (Klaneettitie 5) klo 14.15–15.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Rakkaus ja sota -elokuvanäytös

Lyhennetty dokumenttielokuva Helena Eevasta, Karjalan evakosta ja laulujen sanoittajasta. Elokuvan esittelee ohjaaja ja käsikirjoittaja Erkki Seiro. Riistavuoren palvelukeskus (Isonnevantie 28) klo 14.30–17. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ranska ja Alankomaat 1940

Miehitetty Eurooppa 1939–1945 -luentosarja. Luennolla käydään läpi sodan vaiheita ja miehitysten alkua kyseisessä maassa tai -alueella, mutta lisäksi käsitellään miehityspolitiikkaa ja kansojen kohtaloita myös muualla. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Satamakaupungit Efesos ja Miletos sekä muinainen Sardes

Antiikin mahtavat kaupungit -luentosarjassa tarkastellaan aihetta taiteellisesta näkökulmasta, historian käänteitä ja antiikin tarinoita unohtamatta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Eino Leino ja kansanlaulut

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Klaneettitie 5). Luennoitsija FT Hanna Karhu. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mitat, painot ja rahat

Mittaamisen historiaa -luentosarjassa käsitellään mittajärjestelmiä. Mitat, painot ja rahat ovat välineitä, joilla ihminen jäsentää olemistaan ja ympäristöään. Ne ovat sopimuksenvaraisia asioita, joilla on oma historiansa. Luennoitsija VTM, HuK Veli-Matti Huhta. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tilma Hainari naisten moraalisen ryhtiliikkeen keulakuvana

Naiset Helsinkiä rakentamassa -luentosarjassa esitellään yhteiskuntaa monin eri tavoin rakentaneita naisia, jotka ovat toimineet politiikassa, järjestöissä ja yrittäjinä. Luennoitsija tietokirjailija, TM (väit.) Eija Jämbeck. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sisällissotia ja kukoistavaa kulttuuria

Rooma – unohtumaton imperiumi -luentosarjassa tutustutaan Rooman imperiumin nousuun, kukoistukseen ja hajoamiseen. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 4.2.

Venetsia, Konstantinopoli ja ristiretkeläisten hävitys 1204

Istanbulin värikäs menneisyys esihistoriasta nykypäivään. Taidepainotteinen Byzantionista Konstantinopoliksi ja Istanbuliksi -luentosarja uusien tutkimustulosten pohjalta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Poliittinen elämä ja aatteiden taistelu

Max Weber ja länsimaisen ihmisen elämänohjaus -luentosarja. Millainen on rationalismin ja kapitalismin muokkaama länsimainen ihminen? Millainen etiikka ohjaa tämän toimintaa ja miten se eroaa muiden kulttuurien edustajista? Luennoitsija VTT, dosentti Markku Koivusalo. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sosiaalinen media tiedotusvälineenä

Medialukutaidot haltuun -luentosarjassa kerrotaan, miten internetin ja median sisältöjä voi tulkita ja arvioida kriittisesti. Mediayleissivistys lisää tietoyhteiskunnassa välttämätöntä ennakkoluulottomuutta ja epävarmuuden sietokykyä. Luennoitsija Sari Antikainen. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Äärettömyyden matematiikkaa ja metafysiikkaa (1951–1966)

”Se ei ainakaan voisi olla avaruudessa” – Uuno Saarnion elämä ja filosofia -luentosarjassa esitellään Uuno Saarnio (1896–1977) matemaatikko, filosofi ja kirjastomies. Hänen omintakeinen filosofiansa on Suomessa verraten tuntematonta, vaikka maailmalla hyvinkin arvostettua. Luennoitsija dosentti Jari Palomäki. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Avoin lukupiiri: Rakkautta, novelleja

Avoimessa lukupiirissä käsitellään kirjailija Maria Jotunin teoksia. TeM Katariina Kaarlela alustaa ja sen jälkeen keskustellaan yhdessä. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Poppean kruunaaminen

Monteverdin oopperat Orfeus ja Poppean kruunaaminen -luentosarja esittelee Claudio Monteverdin (1567–1643) tuotantoa. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Aktivismin ja populismin muodot

Kansalaisyhteiskunnan ääripäät: aktivismi ja populismi -luentosarja. Kansalaisyhteiskunnissa kohtaavat populistiset liikkeet ja kansalaisaktivismi. Yksittäisten mielenosoitusten taustalla on usein pidempiaikainen liikehdintä, joka mediassa jää käsittelemättä. Luennoitsijat VTM Satu Sundström ja FM Leif Sundström. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Verkkojulkaisu – erilaisia tapoja verkossa julkaisemiseen

Luennolla käsitellään erilaisista tapoja ja väyliä, joita voi käyttää internetissä julkaisemiseen. Mikä on Wordpress, entä HTML? Mikä on maksullista ja mitä saa käyttöön ilmaiseksi? Luennoitsija Eeva Peltonen.Malmitalo, tietotekniikkaluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 5.2.

Rakkaus ja sota -elokuvanäytös

Lyhennetty dokumenttielokuva Helena Eevasta, Karjalan evakosta ja laulujen sanoittajasta. Elokuvan esittelee ohjaaja ja käsikirjoittaja Erkki Seiro. Munkkiniemen palvelukeskus (Laajalahdentie 30) klo 13–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

1920–1940: Funkista ja Bauhausia – ihan dadaa?

Taiteen ja muotoilun 1900-luku -luentosarjassa käydään lennokkaasti läpi, kuinka 1900-luvun yhteiskunnalliset tapahtumat vaikuttivat aikansa taiteeseen, muotoiluun, muotiin, elokuviin ja arkkitehtuuriin. Luennoitsija TaM Tuija Ekegren. Itämerentalo, Majakka (Tammasaarenlaituri 3B) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Pääministeri Aldo Moron kaappaus

Italian poliittisia mysteereitä -luentosarja. Haluatko sukeltaa Italian modernin poliittisen historian synkimpiin ja osin ratkaisemattomiin salaisuuksiin? Tutustumme tapausten taustoihin ja niissä vaikuttaneiden henkilöiden rooleihin. Luennoitsija FM Gianluca de Martino. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Dynaaminen arabiaika

Kaunis ja kovaosainen Algeria -luentosarja. Afrikan suurin maa Algeria on paljon muutakin kuin mahtavaa Saharaa. Maan historia on myrskyisä, ja sieltä löytyy maailmanluokan kulttuurikohteita niin roomalais- kuin arabiajaltakin. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ihmisen synnyn fyysiset edellytykset

Kulttuurikulma: Ihmisen synty ja kehitys -luentosarja. Harva se viikko julkisuuteen tulee uusia tietoja löydöistä, jotka muuttavat käsitystämme ihmisen varhaisesta kehityksestä. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tietokoneen käytön ja tietoturvan perusteet

Tutustutaan tietokoneen käytön ja tietoturvan perusteisiin. Tietokoneissa on Windows 10 -käyttöjärjestelmä. Sopii vasta-alkajille. Ilmoittautuminen Helmet-sivustolla www.helmet.fi/itakeskuksenkirjasto tai kirjastossa. Järjestetään yhteistyössä Itäkeskuksen kirjaston kanssa. Stoa, tietotekniikkaluokka (Turunlinnantie 1) klo 9–12.30. Tiedustelut 09 310 88610.

Vuotalon sydänluento

Salama ei iske kahdesti samaan paikkaan, mutta sydänkohtaus iskee. Korkea LDL-kolesteroli lisää merkittävästi sydäninfarktin riskiä. Luennoitsija kardiologi Matilda Jylhä. Vuotali, Vuosali (Mosaiikkitori 2) klo 17.30–19. Järjestetään yhteistyössä Etelä-Suomen Sydänpiiri ry:n kanssa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kielenvaihtokulma suomi/arabia

Haluaisitko osata sanoa perusasioita arabiaksi? Or would you like to have an opportunity to speak Finnish? Tule kielenvaihtokulmaan jakamaan osaamistasi! Come to learn languages over a cup of coffee! Ilmoittautuminen mielellään etukäteen puh. 040 565 6096. Maunula-talo, avoin oppimisympäristö, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.30–20.45. Ohjaaja Alaa Altamimi. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Futurismia ja fasismia Italian 1920-luvun kirjallisuudessa

1920-lukua kirjallisuudessa meillä ja muualla -luentosarjassa kerrotaan, miten runous ja proosa uudistuivat ja miten aikakauden aatteet vaikuttivat kirjallisuuteen. Luennoitsija dosentti Marja Härmänmaa. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ensimmäinen maailmansota ja suuri lama

Teekutsuista Trumpiin: Yhdysvaltojen historiaa -luentosarja. Yhdysvaltojen presidenttivaalivuoden esivaalit alkavat jo helmikuussa. Käymme läpi Yhdysvaltojen historiaa tavoitteena selvittää, miten amerikkalaiset ymmärtävät itsensä ja muun maailman. Luennoitsija VTM Michael Halila. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 6.2.

William Turner: Urhea Téméraire ja August Rodin: Suudelma

Maalaustaiteen merkkiteoksia -luentosarjan jokaisella luennolla käsitellään kaksi taiteen mestariteosta. Miksi teokset ovat merkittäviä? Mitä ne kertovat omasta ajastaan ja miten ne ovat muuttaneet taiteen historiaa? Luennoitsija FM Leena Reinilä. Kanneltalo, auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Pihan ympäristöystävälliset valinnat. Luomulannoitus, kasvinsuojelu ja yhteiskäyttö

Ekologinen piha -luentosarjassa opitaan ympäristöystävällisen pihan ja puutarhan hoidon perusteet, ohjeet ja käytännön vinkit. Luennoitsija hortonomi, puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Rakkaus ja sota -elokuvanäytös

Lyhennetty dokumenttielokuva Helena Eevasta, Karjalan evakosta ja laulujen sanoittajasta. Elokuvan esittelee ohjaaja ja käsikirjoittaja Erkki Seiro. Syystien monipuolinen palvelukeskus (Syystie 15/Takaniitynkuja 3) klo 13.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Pronssikauden rikkaat haudat. Milloin keltit saapuivat Brittein saarille?

Britannian esihistoria -luentosarja. Britannia on esihistorian aikana ollut toisaalta syrjäinen Euroopan kolkka, toisaalta se on kehittänyt Euroopan vaikuttavimpia muinaisia nähtävyyksiä, esimerkkinä Stonehenge. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

World heritage sites in Australia

Neliosainen englanninkielinen interaktiivinen luentosarja Australiasta. Luennoitsija Timo Stanford. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kelttien Eurooppa. Raetialaiset, etruskit ja itaaliset kansat

Euroopan kansat ja maat antiikista keskiajalle -luentosarja. Opi tuntemaan Euroopan kansat ja maat niiden historiallisen kehityksen kautta. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 7.2.

La pittura barocca: l’evoluzione dello stile – Barokin maalaustaide: tyylin kehitys

Il Barocco Caravaggiosta Tiepoloon, italialaista taidetta 1600- ja 1700-luvuilla -luentosarjassa tarkastellaan Roomassa tapahtunutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia. Luennoitsija taiteen maisteri Dmitri Zudov. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14, luokka 3/Sali) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Brahmsin pianokonsertoista, soolopianoteoksista ja kamarimusiikista

Katsauksia pianomusiikin historiaan -luentosarjassa tutustutaan pianomusiikin lukuisiin eri lajeihin, kuten sonaattiin, konserttoon, etydiin, fantasiaan, nokturnoon ja kamarimusiikkiin, jossa pianolla on tärkeä osuus. Luennoitsija MuM Ilkka Boehm. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Italia – näkymiä Roomasta ja Venetsiasta

Valistusajasta romantiikkaan – eurooppalaisia kuvataiteen ilmiöitä -luennoilla tutustutaan rokokoon, uusklassismin ja romantiikan ilmentymiin Euroopan eri maiden kuvataiteessa. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Silkkikutomo, musiikkiluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Argentiina – onko peronismi perintö vai taakka?

Perjantain kulttuuriluennolla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija dosentti Ville Jalovaara. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lauantai 8.2.

Filosofia: antiikin ajattelijat ja koulutus

Antiikin alkeet -luennoilla tutustutaan antiikin kulttuuriin, historiaan ja jälkivaikutuksiin teemoittain. Luennoitsija Saara Kauppinen. Opistotalo, kieliluokka (Helsinginkatu 26) klo 11–12.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Die deutsche Küche (saksankielinen luento)

Es gibt viele Klischees, aber was ist das eigenlich “die deutsche Küche”? Luennoitsija FM Michael Möbius. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 11–12.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.