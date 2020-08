Helsingin työväenopiston menovinkit 31.8.–11.9.2020

Syyskuussa käynnistyvillä työväenopiston luennoilla kuullaan muun muassa ristiretkistä, Thaimaan kulttuurista, Väinö Linnan teoksista, verkkoasioinnista, ravinnosta sekä nykytaiteesta. Kaikille avoimia ja maksuttomia luentoja sekä tapahtumia järjestetään ympäri kaupunkia.

Viikko 36

Maanantai 31.8.

Opistotalon avajaisviikko

Etäopiskelun työkalut haltuun: Teams luokkaneuvonta

Sukella lempeästi etäopiskelun alkeisiin. Tavoitteena on rohkaista ja tutustuttaa opiskelijoita osallistumaan etäopetukseen. Luennoitsija Marjaana Lindqvist. Opistotalo, Mikko tietotekniikkaluokka (Helsinginkatu 26) klo 9.30–12. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 1.9.

Kova ja pehmeä -näyttely

Tekstiili ja keramiikka kohtaavat taiteen perusopetuksen käsityön opiskelijoiden taideteoksissa. Näyttely on avoinna 1.–27.9.2020. Opistotalo, 2. krs Aulagalleria (Helsinginkatu 26). Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Opistotalon avajaisviikko

Keskiviikko 2.9.

Apple-käyttäjän perustietoisku

Luennot AppleMac-, iPad- tai iPhone-käyttäjille. Luennon jälkeen on mahdollisuus jäädä yhdessä tai yksin harjoittelemaan esiteltyjä asioita. Luennoitsija Merja Linden. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 10.30–12. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Maon nousu valtaan

Kulttuurikulma: Kiina Mao Zedongin aikana. Mao Zedong teki Kiinasta kommunistisen valtion. Mitä hän politiikallaan tavoitteli ja mihin se johti? Luennoilla käydään läpi Maon kumouksellisen toiminnan syyt ja seuraukset. Luennoitsijana kirjailija Esa Mäkijärvi. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Opistotalon avajaisviikko

Torstai 3.9.

Margaret Atwood, Orjattaresi (The Handmaid´s Tale, 1985) ja Testamentit (The Testaments, 2019)

Ajankohtaista kirjallisuudesta -luentosarjassa tutustutaan kaunokirjallisuuden ajankohtaisiin aiheisiin ja uutuuskirjallisuuteen. Kirjoista kerrotaan ja keskustellaan. Luennoitsija FM Kaisa Kaukiainen. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kirjailija Joel Haahtela: Adèlen kysymys; Hengittämisen taito

Opistotalon kirjailijavieraat -luentosarjassa tutustutaan vahvoihin ja rohkeisiin nykykirjailijoihin. Kirjailijat kertovat ja keskustelevat teoksistaan. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 12–13. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Opistotalon avajaisviikko

Lauantai 5.9.

Töölö Brass – The Essence of Brass

The Essence of Brass ohjelmistona kuullaan Brass Band -musiikin keskeisiä teoksia säveltäjiltä John Ireland, Edward Gregson ja Philip Sparke. Orkesteria johtaa Okko Kivikataja. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sunnuntai 6.9.

Maunula-talon avoin foorumi

Kutsumme alueen asukkaat jalostamaan ideahaussa kertyneitä ehdotuksia ja tekemään niistä työpajoissa konkreettisia tapahtumaehdotuksia vuodelle 2021. Tarjolla brunssia, musiikkia ja monipuolista ohjelmaa lapsille. Ennakkoilmoittautuminen ilmaiselle brunssille Maunulan kirjaston infotiskillä tai 09 310 85 063. Kattaukset klo 12–14 ja 14–16. Maunula-talo (Metsäpurontie 4) klo 12–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikko 37

Maanantai 7.9.

Kärsikö Jeesus ristillä? Ristiretkien taustaa ja teologiaa

Ristiretket – historiaa ja teologiaa -luentosarjassa tutustutaan 1900-luvulla käytyihin uskonsotiin, jotka on nimetty ristiretkiksi. Luennoitsija VTM Michael Halila. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Thaimaan yhteiskunta ja kulttuuri

Thaimaa: Hymyjen maan historiaa ja kulttuuria -luentosarjassa tutustutaan maan värikkääseen historiaan ja kulttuurikohteisiin. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Pohjois-Haagan toimipiste, luokka 3/Sali (Näyttelijäntie 14) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Onko Väinö vielä Linnamme? Väinö Linnan teoksista

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Kanneltalo, Klaneettitie 5). Luennoitsija HuK Iiro Kajas. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Muinaisista kanaanilaisista turkkilaisiin ottomaaneihin

Palestiinan alueen historiaa ja nykypäivää -luentosarjassa tutustutaan Lähi-idän polttopisteeseen, Palestiinaan. Luennoitsija dosentti Ville Jalovaara. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 19–20.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Verkkoasiointi: Suomi.fi, Vero.fi, Kela.fi, Keva.fi

Digivinkkejä kotikäyttäjille -luentosarjassa annetaan tietoiskuja puhelimen, tabletin ja tietokoneen käyttäjille. Luentoja voi seurata Ainossa, etäyhteydellä tai tallenteina. Luennoitsija Morad Azizi. Opistotalo (Helsinginkatu 26) klo 16–16.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

1910–20-lukujen avantgarde oppaana nykytaiteeseen

Nykytaide – vaikeaa? -luentosarja. Tuntuuko, että nykytaide on vaikeaa, etkä oikein ymmärrä sitä? Tule mukaan avoimin mielin ihmettelemään, mistä nykytaiteessa ja sen taustailmiöissä voisi olla kysymys. Luennoitsija Tuija Ekegren. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Alkuperäisasukkaat ja eurooppalaiset siirtokunnat

Willin Lännen historiaa -luentosarjassa tutustutaan Pohjois-Amerikan rajaseudun historiaan, alkuperäisasukkaisiin ja uudisraivaajiin. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiaika antiikin perillisenä

Keskiajan kulttuurihistoriaa -luentosarjassa opitaan kulttuurihistoriallista tietoa keskiajan aineellisesta sekä henkisestä elämästä. Luennoitsija VTM, HuK Veli-Matti Huhta. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 8.9.

Sormuksen maailma ja aiheet

Tutustutaan Richard Wagnerin oopperatetralogiaan Sormus. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ääreellisestä äärettömään: Anaksimandroksesta Aristoteleen

Äärettömän filosofiaa -luentosarja. Luennoitsija dosentti Jari Palomäki. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Why don´t some immigrants participate in events that are designed for them?

Englanninkielinen luento. This discussion series approaches current topics from an immigrant perspective. Anyone is welcome to take part to the discussion. Tapahtuman vetäjä Amjad Sheer. Opistotalo, 2. krs aula (Helsinginkatu 26) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Gnostilaisuuden pääpiirteet

Gnostilaisuus – saviruukkuihin kätkettyä viisautta -luentosarjassa sukelletaan salaperäisestikin näyttäytyvän uskonnon, gnostilaisuuden saloihin. Luennoitsija TM, DI Janne Joutsenjoki. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Erityislasten vanhempien voimavarojen vahvistaminen

Erityislasten perheiden tilanne voi olla mutkikas. Kuinka vanhemmat voisivat vahvistaa omia voimavarojaan? Ratkaisukeskeisistä ja positiiviseen psykologiaan pohjautuvista menetelmistä voi löytyä apu. Tilaisuus sopii erityislasten vanhemmille ja muille läheisille sekä heidän kanssaan vaikkapa ammattihenkilöinä tai harrasteiden ohjaajina toimiville. Luennoitsija sosiaalipsykologi Ulla Anttila. Itämerentalo, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 17–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Filosofiaklubi

Keskustelemme ikuisista aiheista nykymaailmanmenossa. Keskusteluihin jaetaan lukuvinkkejä edellisillä kerroilla. Vetäjä pohjustaa kunkin kerran alussa lyhyesti päivän aihetta. Keskustelujen vetäjänä FM Lassi Raunio. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Elämän ainutlaatuisuus ja ajattelu

Miten ymmärtää yhteistä olemistamme maailmassa? Mitä merkitsee pakolaisuus, totalitarismi, poliittinen vapaus, banaali paha? Hannah Arendt ja maailman ymmärtäminen -luentosarjassa tarkastellaan ajankohtaisia aiheita filosofi Hannah Arendtin ajattelun kautta. Luennoitsija VTT, dosentti Markku Koivusalo. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Korjaa ja paikkaa hauskasti!

Miten korjata koinreikä tai paikata puhkikuluneet housunpolvet hauskasti? Maksuttomassa työpajassa on mahdollista kokeilla ja ideoida erilaisia tapoja tekstiilin kunnostamiseen. Työpajassa voi työskennellä enintään 10 osallistujaa kerrallaan. Ota mukaasi 1–2 korjattavaa vaatetta tai asustetta (ei vetoketjujen vaihtoa). Halutessasi voit ottaa myös omia lankoja tai muuta korjausmateriaalia mukaan. Opettajat Maria Vuorenjuuri ja Tupu Mentu. Vuotalo, käsityöluokka 2. krs (Mosaiikkitori 2) klo 14–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 9.9.

Somen, Big datan ja tekoälyn lyhyt oppimäärä

Tekoälyn ja sosiaalisen median hyviä ja huonoja puolia -luentosarja. Luennoitsija tietokirjailija Petteri Järvinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

iPhone/iPad: kamera ja kuvat

Luennot AppleMac-, iPad- tai iPhone-käyttäjille. Luennon jälkeen on mahdollisuus jäädä yhdessä tai yksin harjoittelemaan esiteltyjä asioita. Luennoitsija Merja Linden. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 10.30–12. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Filosofiakahvila

Filosofiakahvilassa käydään filosofisia ja yhteiskunnallisia keskusteluja. Aihe päätetään yhdessä kunkin illan alussa. Keskustelun vetäjä FT Jari Palomäki. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Thaimaan yhteiskunta ja kulttuuri

Tuttu ja tuntematon Thaimaa -luentosarja. Thaimaa on jo kauan ollut suomalaisten suosikkikohteita lämpimän ilmaston, ystävällisten ihmisten ja upeiden maisemien vuoksi. Silti Thaimaan värikäs historia ja kulttuurikohteet tunnetaan huonosti. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Katastrofit taiteessa – Medusan lautasta sodan kauhuihin

Tuntuuko, ettet aina ymmärrä taidetta? Näkökulmia taiteeseen -luentosarjassa tutustutaan teemakokonaisuuksiin eri tekijöiden, aikakausien, ilmiöiden ja tarinoiden kautta. Pohditaan, mitä symboliikkaa teoksen taakse voisi kätkeytyä. Luennoitsija TaM Tuija Ekegren. Itämerentalo, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 17.15–18.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Taiteen kultakausi ja työväenkulttuurin nousu

Suomen taiteen ja viihteen tarinaa etsimässä -luentosarjassa tarkastellaan suomalaista kulttuuria aikakausittain niin eliitin kuin kansan näkökulmasta ottamalla esimerkkejä kirjallisuuden, musiikin, teatterin ja elokuvien alueilta. Luennoitsija FT Irma Tapaninen. Itämerentalo, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 19–20.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Avoimet kirjoittajatreffit

Avoimet kirjoittajatreffit on kaikille avoin kirjoittamisen työpaja, jossa kirjoitetaan lyhyitä kirjoituksia opettajan tehtävien mukaan. Kirjoitetaan, luetaan ääneen tekstejä toisille ja jaetaan yhdessä kannustavaa palautetta. Työpajassa saat tukea ja ideoita kirjoitusharrastukseesi, opit muokkaamaan havaintoja ja tuntemuksia tekstiksi sekä tutustut henkilökuvauksen ja tarinankerronnan perusteisiin. Opettaja Arhippa Ristimäki. Stoa, Itäkeskuksen kirjasto (Turunlinnantie 1) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Oksitanian historia antiikista kansainvaellusten aikaan

Etelä-Ranskan tuntematon historia -luentosarja käsittelee Etelä-Ranskan eli Oksitanian historiaa antiikista keskiaikaan. Aiheita mm. jumalaisia aatelisnaisia palvovat trubaduurit, naistrubaduurin lesbolainen rakkaus, 1100-luvun renessanssi, kataarit, visigootit, keskiajan kaksimielinen runous. Luennoitsija FM Jari Nummi. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Augustus perustaa keisarikunnan

Rooman historia keisareista germaanikuninkaisiin -luentosarjassa opimme, kuinka Rooman kukoistava imperiumi rapistui ja mureni kansainvaellusten paineessa ja muuttui lopulta germaanikuningaskunniksi. Luennoitsijana FT Ari Saastamoinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Santeri Salokivi – valoa ja auringonhehkuisia maisemia

Toivottuja suomalaisia kuvataiteilijoita -luentosarja. Keskipäivän aurinkoa, Pohjois-Afrikan eksotiikkaa, hurmioituneita värinäkyjä, lennokkaita muotokuvia ja palettiveitsellä luotua tunnevoimaa. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Laajasalon palvelutalo (Rudolfintie 17-19) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kielenvaihtokulma suomi/arabia

Haluaisitko osata sanoa perusasioita arabiaksi? Or would you like to have an opportunity to speak Finnish? Tule kielenvaihtokulmaan jakamaan osaamistasi! Come to learn languages over a cup of coffee! Tapahtuma on järjestetty yhteistyössä Maunulan kirjaston kanssa. Maunula-talo, avoin oppimisympäristö, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.15–20.30. Ohjaajina Alaa Altamimi ja Maija Luukkonen. Ilmoittautuminen puh. 045 332 5668. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 10.9.

Kirjailija Jani Saxell, Helsinki Underground, Tanssii kirjainten kanssa, Parasta katseluaikaa -esseekokoelma

Opistotalon kirjailijavieraat -luentosarjassa tutustutaan vahvoihin ja rohkeisiin nykykirjailijoihin. Kirjailijat kertovat ja keskustelevat teoksistaan. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Luonnollinen ravinto

Ennen syötiin luonnon rytmin mukaan. Nyt ostetaan ikuisen kesän hedelmiä ympäri vuoden kauppoihimme kuljetettuna. Miten elimistömme on muutokseen sopeutunut? Luennoitsija Marjatta Kosunen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Johdanto: Postmodernismi, ’french theory’ vai jälkistrukturalismi?

Ranskalainen postmodernismi -luentosarjassa käsittelemme 1960-luvun lopussa ranskalaisessa filosofiassa alkanutta aikakautta, poststrukturalismia ja tutustumme monimuotoisen liikkeen johtohahmoihin. Luennoitsija TaM, HuK Jaakko Jekunen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kansat keisariajan Roomassa ja sen rajoilla

Euroopan kansat ja maat antiikista keskiajalle -luentosarja. Opi tuntemaan Euroopan kansat ja maat niiden historiallisen kehityksen kautta. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 19-20.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 11.9.

Barokin maalaustaide: tyylin kehitys

Il Barocco, Barokin maalaustaide: viisi koulukuntaa -luentosarja esittelee Roomasta alkunsa saanutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia sekä ajan suotta unholaan painamia tutustumisen arvoisia upeita taiteilijoita. Luennoitsija taidemaalari Dmitri Zudov. Pohjois-Haagan toimipiste, luokka 3/Sali (Näyttelijäntie 14) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Gastarbeiterit, maassamuuttajat ja pakolaiset – muuttoliike Saksassa ja Saksaan

Perjantain kulttuuriluennolla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija toimittaja, VTM Paula Schuth. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Beethovenin pianosonaateista I

Beethovenin merkittäviä kamarimusiikkiteoksia -luentosarja. Tutustumme Beethovenin piano-, viulu- ja sellosonaatteihin, pianotrioihin ja -kvartettoihin sekä jousikvartettoihin. Luennoitsija Ilkka von Boehm. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Libya: Lepcis Magna, Kyrenaika ja Sabratha

Pohjois-Afrikan arkeologisista kohteista -luentosarja. Luoteinen Pohjois-Afrikka oli Rooman imperiumin rikkaimpia alueita, jossa oli enemmän kaupunkeja kuin missään muualla. Tutustumme alueen upeimpiin antiikkisiin rauniokaupunkeihin.Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Silkkikutomo, musiikkiluokka 3. krs (Laivalahdenkatu 2 b A) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella

Erityisesti maahanmuuttajille suunnatuilla luennoilla opitaan selkokielellä tietoa Suomen historiasta, yhteiskunnasta ja suomalaisuudesta. Luentosarja koostuu luennoista ja vierailukäynneistä eri kohteisiin. Lukukauden ohjelma kerrotaan kurssin aloituskerralla. Luennoitsija Karina Nirman. Silkkikutomo, ilmaisutaitoluokka 3. krs (Laivalahdenkatu 2 b A) klo 12–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Puutarhan ja palstan syystyöt

Syksyinen piha ja puutarha -luentosarjassa kuullaan syksyn puutarhatöistä. Luennoilla kerrotaan myös, miten varmistat kevään kukkaloiston istuttamalla erilaisia kukkasipuleita sekä miten saat kompostin toimimaan hyvin. Luennoitsija hortonomi, puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.